Rohelised mitšurinlased

Teisipäev, 23. mai 2017.



Täiesti kogemata pealt kuuldud – omnibuses igavledes on see paratamatu – jutuajamises, mille teema oli, kui kole on kulupõletamine, kevadised tossusambad, käis läbi täpselt sihuke väljend: kuidas see küll keskkonda kahjustab.



Niivõrd kulunud ütlus, mida saab iga nurga alt, et ei paneks tähelegi. Kasutatakse enamasti erilisel ennastupitaval toonil – ah, kui kaugele ma mõtlen, ah, kui loodushoidlik olen. Kuri keemia, pakendid, reostus, kõtt!



“Teeme ära!” on küll ammu möödas. Kes tahtis, sai edvistatud. Õieti oleks eelmainitud jutu ajajate vastu tore huvi tunda küsimusega, kas nad sest osa võtsid. Ja kui, siis kas seks, et oleks puhtam või et äkki tuleb telepurk peale.



Igaühe võiks kuulutada kohutavaks reostajaks



Tunnistan kohe ära, et ise sel aastal viilisin. Tõsi, see polnuks ka ametlik koristustalgute juhtide, asjaajajate, kogukonnaliikujatega, vaid sihuke külalaupäevak, mis isegi ei juhtu õigel päeval enamasti. Meedia tähelepanu sinna ei jõua.



Natuke oli piinlik küll – lunastuseks korjasin siis müügivõrkudesse rännates teekonna äärest jäätmeid ja viisin taaskäitlusse. Loomulikult tuli vastu hordide viisi kõrgkombelisi isikuid põlastavate pilkudega: kell pole veel kümmegi, parmul juba neli viina tühjaks joodud. Naergu, kes tahab.



Õieti ei tahtnud üldse õiendada tavapärase kord aastas vooruslik olemise üle. Nagu öeldakse, et enese teadmata rikub iga inimene, võmmid ja kohtunikud kaasa arvatud, iga päev kuut-seitset seadust. Nii võiks igaühe kuulutada kohutavaks reostajaks ja vastava templi käe peale lüüa. “Rohelised maskid”, kui keegi mäletab ammust nooremale koolieale mõeldud raamatut.



Igasugu pff-pff tüüpi deodorandid, pesupulbrid, kummik jaanitules, prahipõletamine, lihasöömine, kalasöömine, kolinaga kemmerg, kogu transport – kõik mõrvavad keskkonda miljardi haava surmaga. Tõmba ennast või oksa, aga kust seda ökoloogiliselt puhast kanepiköit saada? Kere kah konservante täis söödud-joodud, laguned kauem kui keskmine klaaspudel. Süüdi igal juhul.



Vähemalt näägutajate meelest. Kes küll näägutaksid ka siis, kui elada enam-vähem koopaelu. Kas või tule tegemise pärast – mõtle hukkunud sitikatele ja kuidas see keskkonda reostab.



Tore on tõlgendada sellist pisiasjadeni keskkonnateadlikku mõtteviisi mitšurinliku ülbusena.



Kuigi lugupeetud akadeemik ei tundu, kust otsast ka vaatad, mingi paha mehena. Lootusetult uudishimulik XIX sajandi toode, täis usku, et proovida ikka tasub. Aretada nii suuri õunu, et oksi murravad, kasvatada neid kohtades, kus mureks pole ussid, vaid maiad jääkarud.



Ometi aitab ühest kurikuulsast lausest: me ei oota looduselt armuande, me võtame neid ise. Et teha taadist, kes ei saa sealt poolt enam vastu hakata, loodusevägistajate grupiviisiliste organisatsioonide ninamees. Kehval ajal sattus elama – oli ju seltsimees Stalin üks suur kõrv, kui kuskil, olgu metsas või riigis, revolutsioonivõimalusi kostis.



Armuandide ise võtmise hüüatus ütleb: meie, inimkond, oleme nii kõvad, et keerame ka loodust nii, nagu ise tahame. Andke andeks, see on ülbus.

Natuke väntsutades ja ümber sõnastades on keskkonnateadlik sõnum sama. Ainult lõppu kleebitud, et ärge nii tehke, käige võimuga vastutustundlikult ümber. Ikkagi – inimkond on nii võimas, et suudab oma eluaseme untsu keerata, kui ette ei vaata.

Suudab.

Ammu on suutnud.

Osaliselt.



Inimkond võib oma õhina kaela ajada Araali mere kadumise, Oklahoma tolmutormid, Egiptuse muutumise väetiste sisseostjaks. Lähemast ajast ja kohe pähetulevast. Paljugi veel. Kus on turaani tiiger, kaukaasia leopard, võimalus kõmpida Marokost Iisraeli kordagi puu varjust välja astumata, tarvad?



Kui nutt kellelgi ka peale ei tuleks, need on suhteliselt kohalikud mured. Inimene mõtles, loodus kohanes: ahah, tahate puuvilla kasvatada, kaevate kanaleid, ju teil siis pole seda merd vaja. On ütlemine, et jumal ei karista, vaid korrigeerib. Ehk käru keerata suudame ainult endale ja ainult kohati.



Tõsiselt kõvu pauke ei saa vist isegi suurimas ülbuses inimkonna kraesse keerata, kui palju ka kaenla alla vurtsu ei lastaks. Pole nagu kuulda olnud, et islandlased läinuks ja tõmmanuks sel hääldamatu nimega vulkaanil punni pealt, mis mitte väga ammu ähvardas ära lõpetada reaktiivlennukid. Inimesed ei tapnud maha Sahara jõehobusid ega ajanud jõgesid liiva täis. Väike jääaeg tuli, sest... tuli.



Sitikad looduse vastu



Kui keset kaunist kuuma juuli pärastlõunat läheb äkki pimedaks ja kallab nagu pesukausist, siis nagu ei tahaks uskuda, et see on vale pesupulbri valem. Looduse vastu oleme me sitikad ja mitte kõige kaalukamad.



“Kas meil ammu hävitati viimane sääsk?” lasevad vennad Strugatskid ühel oma tegelasel küsida. Neil on ka raamat “Miljard aastat enne maailma lõppu”, kus maailm hakkab inimestele märku andma, et nood on võimu haaramas. Segab igasugu tarkpäid ootamatute sündmustega – valemiga maadlevale matemaatikule kasvab akna taha ühe ööga tamm; mingi näss toob kasti jooke ja muidu head paremat; naise vinge klassiõde, kellest kuuldudki pole, tahab öömaja – naine ise komandeeringus.



Sõprade füüsikute ja teiste nohikutega samasugused lood. Lõpuks ütleb kõige targem: me oleme saladustele lähedal ja loodus kaitseb oma iseseisvust.

