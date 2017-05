Arvamus

MÕTE: Tants peatänava ümber

Teisipäev, 23. mai 2017.



Kui Ida- või Põhja-Saaremaal elavad inimesed autoga saare ainsa linna keskusesse sõita soovivad, siis praegu nad selleks peatänavat kasutada ei saa. Tallinna tänav on jätkuvalt remondis.



Rahvatarkus ütleb, et inimene on oma harjumuse ohver. Tõenäoliselt see nii ongi, aga oleneb inimesest ja harjumusest. Olen kuulnud, et maamees, kel linna asja võib-olla üks kord kvartalis, on Kuivastu maantee ringil kesklinna mahasõidu juures keelavaid või tupikumärke nähes auto koguni Auriga parklasse jätnud, et sealt hoopis jalgsi kesklinna minna. Ja miks ka mitte, kui ilm on ilus ja aega küll, sest linn on väike ja Auriga juurest kesklinna on ainult paar kilomeetrit astuda. Samas saab ka oma silmaga kaeda, mis seal siis õieti nii kaua tehakse.



Kuigi peatänav on remondis olnud juba pikemat aega, ei soovi allakirjutanu mingil moel pealkirjas Mats Traadi romaani pealkirja parafraseerides teedeehitaja poole näpuga näidata. Loomulikult võtab selline suur projekt oma aja. Ja kui juba teha, siis korralikult!



Tõeline tants käib pigem Selveri juurde pääsemise ümber. Ringteelt linna sisse sõites on praegu tupiku märk, kuid Selveri juurde autoga siiski saab, sest “telliskivi” seisab hetkel Kalevi tänava ristmikul. Samas on neile juhtidele, kes ettevaatusest tupikusse sattuda Selveri juurde sõites Kalevi tänavat kasutavad, Tehnika ja Kalevi tänava ristil suunav viit ilusasti olemas. Kuid ainult neile, kes nimetatud ristile jõuavad linna ringtee poolt. Palju keerulisem on leida Selveri juurde teed neil autojuhtidel, kes kesklinna poolt lähtuvad. Tehnika tänava alguses autod peatuvad ja juhid küsivad jalakäijatelt, kust Selveri juurde pääseb …

Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 23. mai 2017.

