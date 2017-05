Arvamus

JUHTKIRI - Mängides targemaks

Esmaspäev, 22. mai 2017.







Kuigi enamasti eelistatakse muuseume sajuse ja kehva suusailmaga külastada, tõi nädalavahetuse ootamatust kuumalainest hoolimata meie linna, kogu maakonna ja riigi rariteetseimasse muuseumi, Kuressaare lossi rekordarvu külastajaid.



Tänavune muuseumiöö oli inspireeritud laste ja noorte kultuuriaastast ”Öös on mänge”. Mäng on väikese inimese töö, aga ka õigus, sest mängides toimub lapse sotsiaalne ja emotsionaalne areng. Kõik suured inimesed on alguses lapsed olnud, kuid vähesed neist mäletavad seda, on öelnud raamatu ”Väike prints” autor Antoine de Saint-Exupéry.



Võimalust seda meelde tuletada ja koos oma laste või lastelastega kogeda Kuressaare lossis laupäeval pakutigi: terve maja oli hilisõhtustele mängijatele mõeldes ette valmistatud ning Saaremaa Muuseumi giidid ja mängujuhid kõnelesid oma tööst nõnda, et seda mõistsid ka lapsed.



Aga mõistsid ka täiskasvanud, et selline kultuuri- ja ajaloopärand nagu Kuressaare kindlus, on omaette väärtus, mida iseenesestmõistetavalt võtta ei saa ega tohi.



