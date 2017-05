JUHTKIRI - Kõike teed iseendale

Arvamus

Maailm on kirju. Palju kirjum, kui esiotsa näib. Inimesed on osa sellest kirjust maailmast. On terveid, on haigeid, on uhkeid, on neid, kes saavad ja tahavad aidata seal, kus saavad. Aga on ka teistsuguseid. Neid, kes näevad maailma vaid oma mätta otsast.



Muidugi võib öelda, et inimene peabki olema oma maailmas kõige tähtsamal kohal. Ja kõikide vajadused ühtmoodi tähtsad.



Oma uhkuse allaneelamine on eestlaste jaoks tõsine probleem. Juhul, kui midagi on pähe võetud, siis sellest ei taganeta. Ükskõik kui hea või halb see esialgne otsus ka on. Samas võiks mõelda, et mõnikord tasuks teha omaenda mina-maailmas mööndusi. Siis, kui näed, et see aitaks teist inimest, aga sinu väike maailm ei saaks eriti kannatada. Võibolla röövib veidi silmailu.



Jah, silmailu on ka oluline, aga juhul, kui on kaalul teise inimese tervis ja see sõltub sinu väikese maailma väikesest nihkest, siis ehk on arukas mõelda sellele, et kõik, mida sa teed, teed sa iseendale.



