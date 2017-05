Arvamus

TOIVO VAIK AINULT MEIE MAAS: Tallamine sõdurikalmudel

Laupäev, 20. mai 2017.



Maikuu algab meil alati pidustustega. Kuu esimene päev saab pärjatud kohe mitme tähistusega – seda peetakse nii kevadpüha kui ka töörahva pidupäevana. Viimast peetakse küll punaka varjundiga päevaks, kuid ega töötava rahva oma päev just kõige halvem variant ka ole. Kui pidupäev juhtub aga tööpäevale, siis pole vaba aja vastu mitte kõige vähematki kindlasti ka neil, kes ise selle kategooria alla ei kuulu.



Vaevalt saame ühest pidupäevast toibuda, kui tuleb teine, mis paraku küll tänases kalendris vaba päeva enam ei võimalda. Ent samamoodi tähistatakse seda kahel erineval põhjusel – lääneriikides Euroopa päevana (ehk II maailmasõja lõppemise päevana) ja ida pool suure isamaasõja võidupäevana.



Mis mulle paraku üldse ei meeldi, on see, et sellest nn võidupäevast on tehtud tegelikult poliitikute eneseupitamise ja valijatele meeldida tahtmise päev. Mulle tundub selline käitumine mitte hukkunud sõjameeste mälestamisena, vaid nende haudadel tallamisena.



Punaveteraniks kõlbas igaüks



Aegu tagasi aeti meid päev või paar enne 9. maid kodukoha kalmistule, kus pidime seisma uhkes lillemeres punaväelaste kalmude kõrval. Südantlõhestavate sõjamälestuste heietamiseks oli kohale tassitud ka paar punaveterani.



Mis sest, et üks neist oli kusagil Kaug-Ida või Siberi sõjatehases kogu suure sõja vältel treipingi taga mürsukesti treinud ega olnud pauku kuulnudki.



Või teine vanapapi, kes jutustas lastele veenvalt, kuidas ta sõjas oli lennukikomandör, kuid tegelikult teati temast, et ta tassis hoopis kusagil tagalas hobusemehena sõjamoonakaste raudteevaksalisse.



Tõelised rindemehed, kes, raudtorud seljas, Luki alt jalgsi Kuramaale kõmpisid, nagu nad ise väitsid, rahva ette esinema ei kippunud. Nemad muigasid vaikselt selliseid lugusid kuuldes, mida võinuks jutustada igaüks, kes oli lehitsenud tolleaegseid sõjaraamatuid.



Need õiged rindemehed ei läinud veteranitunnistusega vehkides kunagi poejärjekorras vahele ega napsanud seal tunde seisnud pereemade eest toidukraami ära. Seda tegid eelkõige just sellised tegelased, kes kõnepuldist pisaraid valades oma üleelatud „sõjakannatustest” jutustasid.



Meie kandis elasid kaks venda, kes olid teine teisel pool rindejoont sõdima sattunud. Igal aastal tuli ka Saksa poolel võidelnu 9. mai üritust kuulama ja segama. Mõni tund hiljem istusid vennad juba kõrgendatud meeleolus ja ühest pudelist rüübates bussipeatuse pingil ning vennastusid ikka ja jälle. Ehkki mingil ärevamal hetkel nimetasid nad teineteise võidu kaaslast kas kommunistiks või fašistiks.



Mida rohkem nad rüübata said, seda enam jõudsid siiski üksmeelele, et neil polnud ju kummagi mobilisatsiooni eest pääsu. Ega sõda siis neilt küsinud, kas nad tahavad sõtta minna või mitte. Selle, kummale poolele keegi sattus, määras tihti vaid sünniaasta. Ise oleksid nad kindlasti soovinud tööd teha, kodu heaks rassida ja lapsi kasvatada. Eestlane polnud ju üldiselt sõjaverd rahvas, aga maailma vägevad arvasid toona teisiti.



Meie, pioneerid, pidime olema kindlad, et sõjameeste hauad ikka korras on. Seda kohustust pidime hoolega täitma ja ega see meile vastumeelt olnudki. Teadsime, et seal puhkavad langenud sõdurid, see tekitas kuidagi austuse tunde haudade korrastamise vastu.



Mida aga meile ei räägitud, oli see, et kusagil märgistamata ja maapinnaga tasaseks tambitud haudades puhkasid samuti sõdurid, paljud neist veel meie oma rahvuskaaslased. Aga neid polnud tollase ajaloo jaoks olemas.



Ajad muutusid



Siis saabusid aga ajad, kui kõik teada olevad siledaks lükatud hauad üles otsiti ja korda tehti. Senistest „põlualustest” said uued kangelased.



Õnneks ei kippunud küll keegi punaväelaste haudu maatasa tegema, ent ometi jäid need paljudes kohtades pisut unarusse. Puulehtedest riisuti küll puhtaks, ent lillesülemeid kevaditi enam küngastele ei istutatud. Vaatamata sellele, et paljudel mälestusmärkidel seisid eestlaste nimed. Just selline on praegu olukord ka minu kodukandi kalmistul.



Kui võtaks nüüd ette ja mõtleks, kui palju noori elamata elusid nende mätaste all magab, olgu nad siis võidelnud ühel või teisel poolel? Kas see oli tollal nende valik?



Isegi kõige ideelisemad eestlased ei arva, et noored mehed võtsid püssid vabatahtlikult välja ja ronisid võõra ideoloogia eest tapaväljale. Need, kes selle mitu aastat kestnud jubeda laastamis- ja tapatöö valla päästsid, istusid edasi oma soojades kabinettides, nende jaoks olid maa alla ehitatud ka võimsad punkrid, kuhu häda korral varjuda. Neil polnud sooja ega külma, mitu noort inimest iga päev surma saadeti – neile olid inimelud vaid oma tahtmiste elluviimise vahendid.



Suudan isegi mõista kulupäist, ligi saja-aastast vene sõjaveterani, kes usub siiamaani, et nad vabastasid meid. Mõistan ka ränga ajupesu tulemusel oma vaated omandanud vana kommunisti, kes arvab, et nii oligi õige. Las nemad käivad sõjahaudadel noorust meenutamas, kunagisi sõpru mälestamas ja langenute mälestuseks viina võtmas. See ei puuduta mind mitte kuidagi – igaüks elab omas ajastus, igaühel on olnud oma saatus.



Mind häirib aga see, kui sõjahaudu käivad tallamas poliitikud, et enne valimisi kas või mõnigi hääleke juurde osta. Sellised poliitikud, kelle kunagised ajalooõpetajad peavad häbi pärast laua alla pugema, kui kuulevad oma õpilaste intervjuusid, mida Venemaa propagandistidele lahkelt jagatakse. Hinges vaid soov kellelegi meeldida, sest sõnu kellegi mälestamisest ei saa paraku tõena võtta.



Minu arvates on kõik sõdades hukkunud inimesed kellegi või millegi ohvrid. Mälestamine ei ole häbiasi, kui seda tehakse puhtast hingest.



