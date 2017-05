Arvamus

JUHTKIRI - Ükskõiksuse erinevad vormid

Reede, 19. mai 2017.



Elu mis tahes vormis on elu. Austust väärt. Peaaegu ainus põhjendus ehk luba elu katkestada on vajadus ise ellu jääda. Põlisrahvad tänasid neid elusid, mille katkemine andis neile elu. Tänasid oma jahisaaki.



Midagi on aga katki läinud. Tänapäeva inimeses. Hoolimatus, ükskõiksus, reeglite järgimine, enda peitmine seaduste ja korralduste taha.



Toiduahelas on inimene esimene. Aga esimene olla tähendab vastutust. Tähendab väärikust. Väärtust. Sellist, mida mõnes tänapäeva inimeses enam ei ole. Kuidas muidu ta saaks lõhkuda elu ja põhjendada oma tegu sellega, et nii oli ette nähtud? Ja et mida siis valesti tehti? Puu tuli maha võtta ja kõik. Mis sest, et seal oli pesakast…



Aga pesakasti, mis sisaldas elu, linnumune, mahavõtmine on jõhker hoolimatus elu vastu. Veel jõhkram on see, et inimesed, kes seda tegid, ei oska kuidagi näha, et nad tegid midagi valesti. Ükski rahasumma, trahv ei määra elu hinda. Aga võib-olla paneb mõtlema. Õigesti tegemine, kas või valedel põhjustel on siiski samm edasi. Mis sest, et väike.



