Arvamus

JUHTKIRI - Tuli ei vali

Neljapäev, 18. mai 2017.



Karm ennustus, et kui hoone või korter on leekides ja kui tuletõrje kiiresti kohale ei jõua, jääbki neile ainult tukiloputamise lõbu ja rõõm, on paraku tõeks saanud.



Kui vabatahtlikud, koguni mitu meeskonda, jõudsid eile hommikul tuld kustutama, ei olnud enam kellegi võimuses päästa seda, mida leegid olid omaks tunnistanud.

Võib muidugi vaielda selle üle, kas siis üldse on mõttekas kohale sõita, aga ehk ikka on. Sest kui leegitseva hoone kõrval leidub ka teisi ehitisi, võivad needki tuleroaks saada. Tuli ei vali.



Ainukesena aitaks see, kui päästjaid oleks rohkemates kohtades ning mitte nii paljude kilomeetrite taga, aga just seda siin riigis ei ole. Ning kui teavitus oleks efektiivsem.



Kõik rahad tõmmati koomale, kaasa arvatud nende, kellest sõltub elude päästmine. Suitsuandur on väga tore asi, aga maamajapidamistes undaks ta kogu aeg ja lakkamatult, sest vähe on vanemat tüüpi pliite ja ahjusid, mis ei laseks suitsu sisse.

Niimoodi ongi väga kurb ja raske tõdeda, et elame riigis, kus inimelul on sule kaal.



