Arvamus

Alguses ei uskunud.

Neljapäev, 18. mai 2017.



Aga eeldatud „The Onioni” asemel viis link täiesti teise kohta. Mainitu ei ole USA sibulakasvatajate häälekandja, vaid libauudiste sorti väljaanne. Umbes nii, nagu liikumine „Võta laps tööle kaasa” on leidnud suurt poolehoidu Helmandi provintsis möllavate sõdurite seas.



Arvata, et Rohke Debelakk teeb neile salaja haltuurat. Või vähemalt võiks teha.

Oli hoopis täiesti au- ja usaldusväärne The Navy Times ehk USA laevastiku ametlik häälekandja. Pole küll ehk nii kuulus kui Stars and Stripes, aga kuuldud kunagi isegi on.



Naised allveelaevas



Uskumatu lugu käis selle kohta, kuidas laevastik on hakanud oma allveelaevu ümber tegema.



Et mis siis, kogu aeg tehakse, kiiremaks, vaiksemaks, sügavamaks, tugevamaks, tapvamaks. Alati ei pea kohe täiesti uut ehitama, kui olemasolevasse raudvaala saab uued juhtmed vedada. Umbes, et raporteerime oma valmis- ja korrasolekust ning võimest aina paremaks areneda.



Uudis oli palju vägevam. Üldiselt ma jälestan seda nõdrameelset omadussõna, aga siia sobib: seksikam!



Nimelt ehitavad tublid ameeriklased laevu ümber, arvestades, et need sisaldavad naisi. 2010. aastast on naised allveelaevadel lubatud. Sinnamaani oli Vaikne Jõud, nagu nad ennast hüüavad, see viimane kants, kus ei pidanud jäätist helpima, mantlit selga aitama, vada kuulama. Hea küll, vada kuulama, aga jäätist söövad kõik ja mantli selgaaitamine on teadupärast seksistliku rõhumise akt.



Ah, igaks juhuks link ka, kui te minu vada lugeda ei viitsi või ei usu: https://www.navytimes.com/articles/women-in-the-military-us-navy-redesigning-its-submarines



Pange kuupäeva tähele, ei ole 1. aprill.

Ega midagi väga hullu olegi. Ei hakata lillevaase ja linikuid toppima, seinu roosaks värvima või muid pahatahtlikke eelarvamusi õigustama. Natuke rohkem vaheseinu, et madrutaridel või madrusiinedel oleks võimalust omaette olla; rohkem duširuume ja kemmerguid, mille ustele näidikud, kumb sugu sees; igasugu riistvara juhtivad kraanid ja kangid madalamale, et rõhutud ulataks; toolid pultidele lähemale; igale poole astmekesi, ikka et ulataks narile või pesumasinat uurima.



Ameeriklased on ikka inimlike mugavuste peale mõelnud. Käinud enne ilmasõda sakslased nende allveelaevu uurimas ja aina imestanud, et nendes ka elada saab. Kuigi, Lothar-Günther Buchheimi – „Das Boot”-raamat – sõnadega ehitati Saksa allveelaevad eelkõige laevale mõeldes, pandi torud, juhtmed, masinad võimalikult tehnilise taibuga paika ja edasi: küll mehed ka ennast kuidagi ära mahutavad.



Nii et – aga vist on hullu küll. Kunagi juba virisetud, kuidas eitede teenistusse lubamine on kaotamas või hämardamas relvajõudude algset põhilist eesmärki rohkesti vaenlasi maha nottida võimalikult väikeste elav- ja finantskuludega. Kui juba relvi hakatakse sugulist võrdõiguslikkust arvestades ehitama, võib eesmärk ülepea kaduma minna. Nagu ka otstarbekus. Ainult kulud lähevad üles – artikkel pajatas, et ümberehituste kulud pole veel kokku ennustatud.



Sest kui üks kõige keerulisemaid ja kallimaid relvi ülepea läheb feministliku kontrolli osakondade pädevusse, kaua siis enam teistega läheb. Tuleb needki ehk ümber ehitada naistesõbralikuks. Jällegi ei pea roosaks värvima või „Hello Kitty” peale kirjutama. Ikka et ulataks ja jaksaks ja oleks kergem menetleda. Ning mis ei vasta feministlikule standardile, kuulutada iganenuks.



Mitte sellepärast, nagu seni, et ei tapa piisavalt tõhusalt. Hõisati millalgi eelmisel aastal, kui järjekordne NATO raskeraud saabus, et brittide Chieftain, mis vist on maailma üldse raskeim tank, saab enamikust Eesti sildadest üle küll. Tore, aga see on 1966. aastast pärit masin, mil naised veel Naisabikorpuses hoiti.



Kasarmud eraldi, oma auastmed – mehed pidid küll kulpi lööma, aga mitte käsku kuulama – ja meestele kasarmutesse sissepääs relvaähvardusel keelatud.

Meeste mänguasi, tuleks ümber teha või relvastusest maha võtta. Liiga lärmakas, järelikult summutid peale, mis teadupärast mootori võimsusele kehvalt mõjub, aga poliitkorrektsus ikka eelkõige. Samuti maha liiga raskete mürskudega kahurid, liiga kõva tagasilöögiga püssvara. Rida annab jaburuseni jätkata.



Mehed-naised koos sauna!



Kuidas USA ees, nõnda Eesti Vabariik järel. Karta on, et meilgi siin üks ümberkujundamine tuleb ja kalli-kalli raha eest ostetud kolu võib osutuda vanarauaks.



Või siis võiks vähe rehepappi teha. Suurele liitlasele abi pakkumise sildi all.

Kaege, kui kosmosesse lendama hakati, läksid kosmo- ja astronaudid just allveelaevnikega nõu pidama. Teemal, kuidas pikka aega pead-jalad koos elutsemine ülepea võimalik on. Kuidas mõjub hingeliselt, kuidas ihuliselt, kus on see piir, millest allapoole võib lolliksminemist karta.



