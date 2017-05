Arvamus

JUHTKIRI - Uju või upu

Kolmapäev, 17. mai 2017.



Aeg-ajalt korraldatakse õppusi, mis peaksid ette valmistama organisatsioone erinevateks situatsioonideks.



Eriti kasulikud on ühisõppused, sest lisaks sellele, et simuleeritud olukorras tuleb rakendada oma erialaseid teadmisi, peab koostööd tegema ka teise valdkonna inimestega.



Siin saab paralleele tõmmata sõjaväeliste õppustega. Teoreetiline alus on vajalik, aga ka praktika. Ning mitte ainult.



Kui visata inimesed situatsiooni keskele, kus tulebki reageerida, siis pannakse neid mitmel moel proovile, ka selles, kas suudad tegutseda vastavalt. Teooria rakendamine on vaid üks osa sellest.



Õppuste käigus selgub enamasti, milline koht tegutsemisahelas vajaks ülekohendamist, aga ka seda, mis on tugevused ning kuidas tegutsemisskeem üles ehitada nii, et see oleks maksimaalselt kasulik.



Sisuliselt karastatakse õppustel närve. Luuakse stressirohke olukord, mis meelitab inimestest välja head ja vead. Eesmärgiks nii teadmiste kui iseenda proovilepanek. Selleks, et kui tõesti on käes olukord, kus tuleb reageerida, siis ka reageeritaks.



