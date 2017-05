Arvamus

JUHTKIRI - Tants ümber nimede

Teisipäev, 16. mai 2017.



Eestis, Saaremaal, isegi mõnes väikeses haldusüksuses on mitmeid kattuvaid koha-nimesid. Selles ei ole midagi imelikku ega ebaharilikku.



Ebaharilik ja võõristust tekitav on aga see, et külanimesid, traditsioonilisi, neid, mis on olnud konkreetsete külade nimed nii kaua, kui inimesed on mäletanud, muudetakse vägivaldselt.



Miks ei võiks olla Saaremaal mitu ühe ja sama nimega küla? Miks ei saa registrites samanimelisi külasid eristada vanade haldusüksuste järgi? Põhiprobleem lahendatud, inimesed veidi õnnelikumad ja seos kodukoha nimega säilinud.



Niisiis on täiesti mõistetav, et inimesed ei taha loobuda oma kodukoha nimest. Arusaadav, et nad sõdivad nende eest. Sest külanimi on osake nende inimeste identiteedist, olemusest. See defineerib neid.



Samas tuuleveskitega mõõgelda on mõttetu. Tuleb leida konsensus selles absurdses olukorras, kuhu need inimesed on sattunud. Parim lahendus võiks ollagi n-ö liitnimi. Sellega säilitatakse identiteet, kuigi ilmselt tekitab uus nimi, ükskõik kui kohaldatud see ka on, mõnda aega võõristust.



16. mai 2017

