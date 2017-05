Arvamus

MÕTE: Õrnusest ja muruniidukitest

Teisipäev, 16. mai 2017.



Kui vaadata aknast välja või jalutada looduses või linnatänaval, on raske uskuda, et alles eelmisel nädalal pani üks seltskond suusad alla, teine aga poseeris lumememmede taustal.



Pea üleöö muutusid puud heleroheliseks, õhk soojaks ning enam ei peagi nägu kinni katma külma põhjatuule eest.



Kevad tuli paari päevaga. Seesama õige põhjamaine päriskevad, mida oodatakse kui suve kuulutajat. See õrnroheline aeg on justkui aeg iseeneses – talle võib, aga ei pea omistama suuremat tähendust kui see, mis tal juba on.



Lihtsalt üks väga ilus, habras ja aimdusi täis lühike periood. Nõnda lühike, et kui ei taipa seda nautida nüüd ja kohe, on ta paari päeva pärast läinud.



Eelmisel nädalal, siis, kui Saaremaal sadas lund, hiljem ka mujal Eestis, oli kosta suvekuulutajaid siit ja sealt. Muruniidukid, mis muud. Mis sest, et lumi, mis sest, et rahe, pole siin midagi – rannariided kapist välja ja liivadele. Sest ometi tuleb ju saada pruuniks ja kindlasti 2. juuniks. Kui popkultuuriga olla sinasõber.



Muruniidukitega on aga nii, et kui need kord juba on käima lükatud, siis ega naljalt nende hääl enne sügist vaiki. Idüll maal saab kena põriseva põntsu, kui arvad, et saad seal rahu ja vaikust nautida. Pea iga päev tõmmatakse mõni mürisev asi käima ja nii läbi terve suve. Vaikus maal, mis see veel on? Kui just tõesti ei lähe ja ei löö telki üles mõnda inimestest ja jumalast unustatud paika. Ning kui ei ole fetišit põrisevate asjade suhtes.



Niisiis võiks kaaluda linna emigreerumist. Suveks. Või vähemalt suvisteks nädalavahetusteks. Keegi ei mürista, ainult tänapäeva autode ühtlane vaikne podin tänavatel, lindude laul, mõni enesetapjalik liblikas eksib ka vahel ära…



