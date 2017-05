Arvamus

JUHTKIRI - Teha kübeke head

Esmaspäev, 15. mai 2017.



Headus algab väikestest asjadest, kuid eelkõige tähendab see märkamist. Tänases Meie Maas on südamlik lugu sellest, kuidas lemmikloomade turvakodule tegid heldeid annetusi teiste seas 2. klassi õpilased, kogudes loomakestele nii toitu kui mänguasju.



Vabatahtlikena ja annetajate rollis taaskordsest toidukogumisaktsioonist osa võtnud said aga anda oma panuse selleks, et ükski Saaremaa pere ei peaks tundma nälga ei jõuludel ega ka emadepäeval.



Annetusi kogus heategevusliku kevadlaada raames ka Kuressaare Lions Klubi ning täna ja homme saavad need saarlased, keda tervis alt pole vedanud loovutada verd kevadistel doonorpäevadel.



Lisaks kõigile nimetatud heategevuse vormidele võib lugeda heateoks sedagi, et läinud nädalavahetusel ei tabanud korrakaitsjad autoroolist mitte ainsamatki joobes juhti, niisamuti ei tuvastatud liikluses ka kiiruseületajaid.



Ideaalis võiks olla nii, et nädalavahetuse politseiülevaadetest ei vaataks sedasorti üllatav statistika vastu mitte üksnes positiivse erandina, vaid jätkuks senisel kursil edaspidigi.



