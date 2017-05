Arvamus

REIN TEESALU AINULT MEIE MAAS: Mis meid ees ootab?

Esmaspäev, 15. mai 2017.



Tehnoloogia areng on toonud kaasa üha kiireneva elutempo. Inimest huvitab, mis saab edasi. Tulevik tõotab tulla imeline, aga teiselt poolt hirmutab lausa eksistentaalse riskiga.



Inimeste elu mõjutavad juba praegu ja hakkavad tulevikus üha suuremal määral mõjutama kolm suurt üksteisega seotud valdkonda: 1) sünteetiline bioloogia ja geneetika, 2) nanotehnoloogia ja 3) robootika ja tehisintellekt (TI).



Peatun eelkõige tehisintellektiga seotud probleemidel, kuigi sünteetilise bioloogia ja nanotehnoloogia võimalikud arengud ei ole vähem fantastilised.



Robotid võtavad töö



Praegu ja ilmselt veel mõnda aega saame robotitest ja TI-st kasu tervisega seotud probleemide lahendamisel, tootmise efektiivsuse tõstmisel, suhtluse korraldamisel, teadusliku töö tulemuslikumaks muutmisel ning paljudes teistes elu- ja olmevaldkondades. Soodne mõju inimese elukvaliteedile on ilmne.

Inimese tervislikku seisundit ja elutegevust jälgivad nutiseadmed muutuvad üha täiuslikumaks, võimaldades oma tegevust ja toitumist tervise jaoks parimal viisil juhtida. Inimene lähtub elu korraldamisel aina rohkem mitmesuguste biomeetriliste andurite näitude andmete alusel tehtud soovitustest.



Ravitavaks muutuvad elukvaliteeti halvendavad ja elupikkust lühendavad hädad, nagu pahaloomulised kasvajad, Alzheimeri ja Parkinsoni haigus jne.



Kõrgtehnoloogilised seadmed mitte ainult asendavad kaotsiläinud või nõrgenenud funktsioone, vaid võimendavad inimese mitmeid kehalisi funktsioone ja täiendavad meie meeleelundeid. Robotid hooldavad vanainimesi, on inimestele kaaslasteks/seltsilisteks ja pakuvad isegi seksuaalteenuseid.

Praegu tulenevad robotitega ja TI-ga seotud otsesed riskid inimesest endast, tema küündimatusest (programmeerimisvead) või pahatahtlikkusest kaasinimeste suhtes (robotite ja tehisintellekti kasutamine militaarsetel või terroristlikel eesmärkidel).



Mitmed esmapilgul soodsad arengud on pöördumas aga inimeste harjumuspärase elu vastu. Robotid oskavad teha üha rohkem asju inimestest paremini ja kiiremini ning võtavad inimestelt töö. Isesõitvad (autonoomsed) autod suurendavad liiklusohutust, kuna inimlikke eksimusi on palju vähem. Mõnede ennustuste kohaselt on juba kümne aasta pärast isesõitvad autod välja tõrjunud inimese poolt juhitavad autod.



Inimesed tõrjutakse välja ka teistes transpordiliikides ja mitmetel muudel tegevusaladel.



24. märtsil 2017 teatas The Telegraph, et 2030. aastaks võtavad robotid üle kolmandiku Briti praegustest töökohtadest. Mida keerulisem on töö, seda eelistatumad on robotid suurema kiiruse ja täpsuse tõttu.



Töötuks jäämine ei tähenda aga inimeste eluks vajalike materiaalsete ressursside vähenemist. Pigem vastupidi – kõike saab olema küllaga. Elon Muski (USA miljardär, SpaceX-i, Tesla Motorsi, PayPali asutaja) arvates tuleb sisse seada universaalne baassissetulek, mis võimaldab robotite loodud rikkust jagada.



Töötuks jäämine ei ole siiski anult sissetuleku küsimus. Inimesed leiavad oma elu mõtte, vajalikkuse tunde ja eneseteostuse töö kaudu. Millega seda asendada?

Ühe iroonilisevõitu hinnangu järgi on tulevik enamiku inimeste jaoks universaalne baassissetulek, suurepärased psühhodeelsed ravimid ja virtuaalreaalsuse videomängud. Ei mingit nälgimist ega mingit viletsust, vaid pidev meelelahutuste nautimine! Aga ei ole ka mingeid suuri püüdlusi, enda proovilepanekut ja suuri seiklusi.



Enamik filosoofe peab niisugust maailma mitte utoopiliseks, vaid hoopis düstoopiliseks, väga halvaks maailmaks. Inimesed ei tarvitse seda maailma nii halvaks siiski pidada.



Möödunud sajandil kurtis filosoof Max Horkheimer, et maailma valitseb heaolu- ja naudinguiha. Masinale allajäämine ei tarvitse inimese jaoks tähendada mingit suurt katastroofi, vähemasti niikaua, kui masin ei hävita inimest ja laseb tal mõnuleda. Inimene võrdleb ennast teise inimesega. mitte masina või loomaga. Usain Bolt jookseb kõikidest inimestest kiiremini. Teda ei pane muretsema, et ta jääb alla mitmetele loomadele.



Ka suured seiklused, suuremad kui kunagi varem, pole välistatud. Näiteks kosmoselennud. Asustatakse teised planeedid ja tekib multiplanetaarne tsivilisatsioon. Musk peab võimalikuks päikesesüsteemist kaugemale lendamist 50 aasta pärast. Ray Kurzweili arvates loob TI selle sajandi lõpuks ülivõimsad arvutid kõikjal universumis.



Kas praeguseid arenguid on võimalik pidurdada? Väheusutav, kuigi vajadusest seda teha on rääkima hakatud. Arengut lükkavad tagant inimlik uudis- ja teadmistehimu, mingi paine luua maailma oma äranägemise järgi ning tehisintellektiga seotud mitmed inimkonnale väga kasulikud saavutused.



Tehisintellekt teeb nii head kui halba. Head me tahame ja esialgu on ohud justkui kaugel. Eksistentsiaalsest ohust eelistatakse võimalikult vähe rääkida. Rõhutatakse, et tehisintellektiga seotud eksistentsiaalse riski asemel tuleks hoopis tegeleda konkreetsemate ja käegakatsutavamate ohtudega, nagu terrorism, kliimamuutused, keskkonnakriis jne.



Muutumine küborgiks



SuperTI tulek on TI probleemidega tegelevate teadlaste arvates vaid aja küsimus, kuigi täpse aja suhtes erinevad teadlaste arvamused väga suurel määral. Kui TI on saavutanud võimekuse ennast parandada ja luua endast üha täiuslikumaid variante, võib väga kiiresti tekkida superTI, mis (kes?) on targem kui targem inimene.



Elon Musk hoiatab, et superTI võib tähendada inimrassi lõppu. Rootsi päritolu Cambridge'i ülikooli professori Nick Bostromi (keda kutsutakse ka viimsepäeva filosoofiks) arvates saab see nii tõenäoliselt olema. Cambridge'i ülikooli kosmoloogia ja astrofüüsika emeriitprofessori Martin Reesi arvates mängib inimkond tehnoloogiavaldkonnas ülikõrgete panustega – heade tulemuste ja õnneliku tuleviku lootus ei lase märgata riske.



Erinevalt eelprogrammeeritud TI-st suudab õpivõimelise algoritmiga TI kogemusest õppides lahendada väga keerukaid ülesandeid. Niisugune TI on eesmärgile jõudmiseks suuteline leidma lahendusi, mille peale programeerijad ise tulla ei pruugigi. Kõik on hästi seni, kuni eesmärgi annab inimene. On teadmata, mis juhtub, kui ka eesmärgi valib TI ise.



Eetilise ja inimkonda hoidva TI loomine on muutunud aktuaalseks probleemiks. AAAS'i (American Association for the Advancement of Science) aastakonverentsil 2016 rõhutati kooskõlastatud tegevuse vajadust, et hoida tehnoloogiat hea teenri rollis ja mitte lasta tal muutuda ohtlikuks koletiseks. SuperIT loomine on inimkonna suurim sündmus, aga see võib jääda ka viimaseks sündmuseks, kui ei õpita ühildama inimese ja TI eesmärke enne, kui areneb välja superintellekt.



Ohtlikud tagajärjed võivad tekkida ilma superTI pahatahtlikkusetagi, kui ta püüab eesmärgi täitmiseni jõuda viisil, mis inimesele ei sobi.



Nagu inimene ei jäta ehitamata hüdroelektrijaama sipelgapesa tõttu üleujutataval alal, ei tarvitse superTI hoolida inimesest oma eesmärkide realiseerimisel. SuperTI ohutuse uuringute eesmärgiks peaks olema vältida inimese sattumist sipelga rolli. Üks meie jaoks väga halvasti kõlav võimalus on, et ellujäämiseks peab inimene õppima olema TI jaoks meeldiv lemmikloom.



SuperTI ja inimese kooseksisteerimist on keeruline ette kujutada. Kui luuakse teadvusega TI, siis kas tal peavad olema õigused ja tagatud kaitse? Kui tegemist on kunstliku eluvormiga, kas inimesel on siis õigus lõpetada see elu (TI välja lülitada), kas inimesel on üldse võimalik seda teha?



Eliezer Yudkowsky arvates on inimesel võimatu ohjata (vangistada, hävitamisega ähvardades või mingil muul viisil) inimesest targemat TI-d ja mingil ajal omandab TI tegelikult piiramatu kontrolli füüsilise maailma üle.



Üheks võimaluseks vältida inimese sattumist TI meelevalda on inimese ja tehisintellekti sümbioosi tekitamine. Otsitakse võimalusi ühendada aju arvutis asuva tehisintellektiga.



Kurzweili ennustuse kohaselt viiakse 2030. aastaks ajusse nanomasinad, mis kontrollivad ajusse sisenevaid ja ajust väljuvaid signaale. Muski arvates ollakse osalisest aju interfeisist nelja-viie aasta kaugusel. Selle plaani teoks tegemiseks on ta loonud kompanii Neuralink.



Bryan Johnson usub, et inimliku superintellektini jõudmine on vaid aja küsimus ja inimene on võimeline ennast ümber kujundama seni mõeldamatul viisil, võttes aluseks olemasolevad teadmised geneetikast ja muudest valdkondadest ning silmapiiril terenduva parema arusaamise aju töö põhimõtetest.



Kerneli kompanii (millesse Bryan Johnson on investeerinud 100 miljonit USD) eesmärgiks on häkkida inimajju ja muuta inimaju programmeeritavaks seadmeks, mida saab paremaks teha. Inim-ja tehisintellekti sümbioos vallandab seni ettekujutamatud võimalused. Inimesed saavad suurendada oma võimeid ja intellekti, laadides uusi programme otse ajju.



Juba praegu on inimene küborg (inimene, kelle teatud füsioloogilisi protsesse aitab või kontrollib mehaaniline või elektrooniline vahend). Kaasaegsete võimaluste näiteks on inimene, kellel on keskkõrva istutatud kuuldeaparaat, silmapõhja implanteeritud valgustundlik element (mis võimaldab pimedal uuesti silmade kaudu maailma tajuma hakata), mitmed liigesproteesid, südamestimulaator ja kes saab oma proteeskätt liigutada mõttejõuga ning palub Google'ilt häälkäsklusega infot ilma kohta.



Tõeliseks küborgiks muutub inimene siis, kui ta on pilveteenustega seotud ajju implanteeritud seadme, mitte nutitelefoni kaudu. Bioloogiline ja digitaalne intellekt ühinevad. Inimene saab otsekui uue võimsa ajukoore.



Evolutsiooni järgmine aste



Mis on elu? Mis on teadvus? Mis on inimeseks olemise mõte? Nendele küsimustele pole üheseid selgeid vastuseid.



Sellest tulenevalt on üsnagi erinevad ka need tulevikupildid, mida erinevad teadlased vaimusilmas näevad. Einsteini ja Newtoniga võrreldud stringiteooria looja Edward Witteni arvates jääb teadvus müsteeriumiks, mida inimene ei ole võimeline lahendama, kuigi hakatakse üha paremini mõistma, kuidas aju töötab.

Tänapäeva inimene, Homo sapiens, on põhiolemuselt viimase 10 000 aasta jooksul jäänud samaks, ilma oluliste muutusteta, kuigi tänu tehnilisele progressile on tema tegutsemisvõimalused tohutult avardunud ja üleolek teistest liikidest suurenenud.



Inimeseks olemise piirangutega (lühike eluiga, kehvavõitu meeleorganid, vähene kehaline ja vaimne võimekus) ollakse harjunud, neid võetakse paratamatusena ja nende üle tavaliselt ei juurelda. Me ei tea, mis oleks, kui oleks teisiti. Inimese napp vaimne võimekus arvatakse olevat tähtis põhjus, miks inimkond ei ole suutnud lahendada suuri filosoofilisi ja teaduslikke probleeme.



Praegu toimuvad muutused puudutavad inimest ennast. Inimkond on jõudnud evolutsiooni järgmisele astmele – Homo Deus. Inimene on teinud endast jumala ja loonud tehiselu. Teadlaste-fantasööride arvates võib inimene (õigemini küll küborg) saavutada surematuse. Inimmõistuse üleslaadimised võiksid elada virtuaalmaailmas, aga neid saaks laadida ka meie robotteisikutesse.



Nagu šimpans ei saa aru, mida tähendab olla inimene, ei saa meie aru, mida tähendab olla posthuman (pärast inimest tulev ehk inimesejärgne olend).

Kas me oleme maailmaruumis üksi? Astronoomid on avardanud meie maailma (Maalt vaadeldavat universumi) üle kujutlusvõime piiride nii ruumilises (vähemalt 2 triljonit galaktikat) kui ka ajalises mõttes (2015 hinnati vaadeldava universumi vanuseks 13.799±0.021 miljardit aastat). Peetakse võimalikuks, et tegelikult on need ruumilised ja ajalised mõõtmed veel suuremad.



Mõistusega olendite olemasolu tõenäosus peaks olema suur. Kus nad on? Või ei oska me neid märgata ja nemad ei ole huvitatud meile arusaadaval viisil endast märku andmisest? See on reaalteaduste ja filosoofia üks suuri küsimusi. Fermi paradoks – ühelt poolt intelligentsi eluvormi võimalikkuse suur tõenäosus ja teiselt poolt tegelike tõendite puudumine niisuguste eluvormide kohta – on jätkuvalt lahendamata probleem.



