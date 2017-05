Arvamus

MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Rotid põgenevad uppuvalt laevalt (1)

Reede, 12. mai 2017.



Autor: Mart Soidro, literaat Reede, 12. mai 2017. Meie Maa kolumnist Mart Soidro. FOTO: Toomas Huik Sel nädalal jõudis avalikkuseni teade, et kunagisest justiits- ja siseministrist, praegusest riigikogu liikmest ja põhiseaduskomisjoni esimehest Ken-Marti Vaherist (42) võib saada Euroopa Kontrollikoja liikme Juhan Partsi kabineti ülem.



Iseenesest ei ole selles ju midagi üllatavat, pigem olen pahane enda peale, et sellist arengut ette ei näinud.



Vaher töötas Partsi alluvuses juba pea 20 aastat tagasi, olles aastatel 1998–1999 riigikontrolli nõunik ning 1999–2001 riigikontrolli direktor. Aastatel 2002–2005 oli Parts Res Publica esimees ja Vaher fööniksina tõusnud, kuid särava leegina kustunud erakonna aseesimees.



Koos on jagatud nii rõõme kui ka muresid. Pärast 2003. aasta suurt valimisedu käidi koos Kaarli kirikus palvetamas ja vannet andmas; kui riigikogu avaldas tollasele justiitsministrile Vaherile 2005. aasta kevadel umbusaldust, oli sunnitud tagasi astuma ka peaminister Parts.



Ka kõige suuremad oponendid on sunnitud möönma, et Vaheri puhul on tegemist võimeka inimesega, IRL-i ühe niiditõmbaja ja miks mitte isegi halli kardinaliga. Erinevalt Priit Kutserist, kes oli samuti varmas parteihüvesid ja tutvusi ära kasutama, on Vaher arukas inimene, kes kindlasti vastab kontrollikoja liikme kabineti ülemale esitatavatele nõudmistele. Pigem on ta isegi ülekvalifitseeritud.



Midagi pole ette heita ka Juhan Partsile. Vanu võitlus- ja mõttekaaslasi tulebki aidata, eriti veel siis, kui sõber on hädas ja erakonna reiting nullilähedane. Teatris otsustab lavastaja, kes näidendis mängib. Näitlejate leidmiseks ei korraldata kunagi konkurssi ega riigihanget. Sama on Euroopa Kontrollikojas, kus iga liige otsustab ise, kellega ta tahab koos töötada.



Uppuja päästmine on uppuja enda asi



Samas tuleb nõustuda ka nende kriitikutega, kelle hinnangul on Ken-Marti Vaher poliitikuna läbi kukkunud, varju vajunud, üht-teist isegi ära solkinud. Poolsurnuna-poolelusana toiduahelas kuidagi vegeteerinud ja nüüd varmas võimalust ära kasutama.



42-aastasele täiselujõus mehele ei saa kabineti ülema koht igavas Luksemburgis olla mingi põnev väljakutse – piltlikult öeldes vahetab ühistu (või trepikoja) esimees oma ameti keldribokside korrashoiu eest vastutaja vastu välja.



Teataval määral võib Vaheri puhul tõmmata paralleeli Karl Vainoga, kes varsti juba kolmkümmend aastat tagasi oli parteisekretär, kuid kes 1988. aasta juunis Moskvasse kutsuti. Mäletatavasti sai Vainost seal NLKP keskkomitee juures asuva parteikontrolli komitee liige.



Eks Vahergi võta Luksemburgi naise, lapsed ja kodinad kaasa, vahe on vaid selles, et mööblit ei pea Balti jaama perroonilt pagasivagunisse tassima.



Või võtame meie kommunistliku partei viimase sekretäri Enn-Arno Sillari, kellest sai pärast parteitöö ammendumist mullivanne ja vetsupotte tootva Balteco üks omanikke.



Ühesõnaga: Vaherile ja Partsile pole suurt midagi ette heita, hakkajad mehed on mõlemad. Küll aga tahaks näpuga viibutada Kaia Iva ja Helir-Valdor Seederi suunas.



9. mail toimus ERR-is debatt IRL-i esimehekandidaatide vahel. Edastan debatist seda arvamuslugu puudutava lõigu.



Saatejuht Indrek Kiisler: “Minu meelest on see sümptomaatiline uudis, et Vaher läheb oma erakonnakaaslase Partsi juurde. Kas see on märk sellest, et tuled hakkavad kustuma ja inimesed otsivad uusi väljakutseid?”



Kaia Iva: “Kuidas me siit sellist järeldust võiksime teha? Kui ühest erakonnast kasvavad välja inimesed, kes saavad hakkama, sobivad ja on head teistel positsioonidel, siis öelda, et see on erakonna nõrkus, on nüüd küll pehmelt öeldes vale järeldus. Pigem on see märk sellest, et meil ongi palju tugevaid inimesi. Kui inimesed liiguvad ühelt positsioonilt teisele, on see erakonna tugevus, mitte nõrkus.”



Helir-Valdor Seeder: “Mina arvan ka, et see ikka näitab meie liikmete tugevust. Ja erakond peabki uuenema. See, kui inimesed on pikka aega tegutsenud poliitikas, ei tähenda ju seda, et nad peavad elu lõpuni jääma poliitikuks, mingis teises valdkonnas ei võiks ennast proovile panna ja seal edukad olla.”



Plats puhtaks!



Mida vanemaks ma saan, seda rohkem kipun põletavatel probleemidel sõna võtma ja nõu andma. Kui erakonna liidriks pürgijatel olnuks siiras soov uuendusteks, siis ei tohtinuks sellist sõnavahtu, et mitte öelda lambajuttu ajada. Kuidas tulnuks vastata? Võimalusi oli kolm:



1) Ken-Marti Vaheriga käib kaasas taak, mis erakonna mainele kasuks ei tule. Ta on paljudele pinnuks silmas. Parem on ta valijate silme alt vähemasti mõneks ajaks (kuueks aastaks) varjulisemasse kohta toimetada.



2) Ken-Marti Vaher on argpüks, kes jätab raskel hetkel Isamaa ja Res Publica Liidu maha ja läheb parematele jahimaadele.



3) Ken-Marti Vaheri kuu sissetulek kolmekordistub kantselei ülemana. Kas teie ei kasutaks sellist võimalust ära?



IRL-i valija on ju mõistlik inimene, saanuks kindlasti plindrisolijast aru.



Nüüd?



Nüüd julgen aga väita, et ei Kaia Iva ega Helir-Valdor Seeder jää erakonna viimaseks esimeheks. Sümbolitest lugupidava inimesena tahaksin ankrumehena näha Kojameest (Tarmo Kruusimäe). Mäletate ikka ilusat algust, valimisliidu Isamaa 1992. aasta kampaania plakatit? Luuameheks kehastunud professor Sulev Vahtret, kelle all tekst: “Plats puhtaks!”



