JUHTKIRI - Iga ema on aasta ema

Laupäev, 13. mai 2017.



Homme on emadepäev. Päev, mis seab esiplaanile ühe inimeseks olemise osa ja mis on oluline selleks, et see väike rahvakild, kelle hulka kuulume, jääks kestma.



Igal formeeringul, ametlikul või mitteametlikul, on õigus seada üles oma statuut, omad kriteeriumid, mille järgi otsustada ühte või teist. Näiteks seda, kes kvalifitseerub aasta emaks või siis mitte.



Mida tähendab aasta ema? Ema roll ei sõltu ju konkreetsest aastast.



Võib ju mõelda, et aasta ema peaks olema kuidagi eeskujuks. Kellele eeskujuks? Teistele emadele, teistele lastele? Või siis hoopis seda, et läbi selle ühe aasta ema väärtustatakse ka teisi emasid, sealhulgas neid, kes püünele ei pääse. Pigem tahaks niimoodi mõelda.



Sest igale inimesele on tema ema aasta ema. Parim ema, kes saab kunagi olla. Sest ta on tema ema. Ja nii lihtne see ongi.



Iga inimene teeb oma valiku ise. Ja valik olla üksi ja lapsega (lastega) võiks olla samamoodi aktsepteeritav. Sest mitte ühelgi moel ei ole see naine, see ema halvem kui paariselu elav suguõde. Eriti väikese produktiivsusega Eestis.



