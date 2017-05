Arvamus

JUHTKIRI - Radikaalsest toitumisest

Reede, 12. mai 2017.



Tasakaal on toimimise alus. Tasakaal nii tegemistes, emotsioonides, mõtetes, aga ka nii primaarses tegevuses kui seda on toitumine.



Et elus püsida, tuleb toituda vastavalt sellele, mida organism vajab. Tarbides nii loomset kui taimset päritolu aineid. Mõlemaid.



Inimese organism on aga nii ehitatud, et rohkem kui midagi muud vajab ta loomset päritolu valke, sealhulgas liha ja muna. Ja mitte väherasvast liha, vaid seda, mis sisaldab ka rasva. Muna on aga elu kontsentraat. Seega, igal juhul kasulik. Kui ei usu, pole lihtsamat teed kui vaadata, mida kõike töötlemata liha ja muna sisaldab…



Äärmuslik aga oleks toituda kas ainult loomsetest või taimsetest saadustest. Möönan, et paljudele võibki tunduda nii õige, aga mis ühe jaoks õige, on täiesti vale teise jaoks. Lausa äärmuslik.



Veganite plaan teha lasteaedadele ja koolidele veganmenüüd on seega radikaalne. Sest veganlus ise on radikaalne. Olgu, inimestel on vaba valik toituda millest iganes, aga sundida lapsi, kasvavat organismi toituma nii, nagu üks rühm inimesi õigeks peab, on läbimõtlemata. Ja see on leebe hinnang…



