Arvamus

KUIDO MERITS AINULT MEIE MAAS: Kevade ja “Kevade”

Reede, 12. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Tänavu saabus kevad teisiti – käitudes justkui eriti pirtsakas naine. Siiski võime viimaks hüüda nagu Henry Laks ühes oma laulus: “Elagu kevadlilled talve haua peal, elagu ilus aeg, on haljas kogu maa!”



Noor olla on kevadet rinna sees kanda ja kevade kohinat kuulda, teadis Gustav Suits. Ega me keegi kevadest puutumata jää, ole sa noor või vana. Sooja õhku paraku küll veel napib, seega tuleb otsida lohutust aegadest, mil taevas paistis sinisem ja muru rohelisem.



Midagi helendab, helgib ja tuikab…



“Maailmas on vähe rahvaid, kes nii pikka aega on olnud paiksed, ühele asualale truud… Maa kõneleb meiega meie keeles, kuid muidugi ei ole see metsade ega vete hääl, mida kuuleme, vaid kümnete põlvkondade sosin…” (Lennart Meri, “Hõbevalge”, 1976).



Küllap on kevadeootus siin parasvöötmes midagi eestlasele igiomast. Elujaatava Marie Underi jaoks algas kevad juba pärast jõulu, kui päiksekiirtest oli ammu puudus (“Mu kevad”, 1915):



Vist elus kaunimat ei olegi, kui – ootus

sest suveks valmistuma juba algan

ja talve tulisemalt maha salgan.



Eks inimene jää ka urbaniseerunud ühiskonnas looduse osaks, ta otsib märke, näeb ja tunneb nii linnas kui ka maal, kuidas kõik ärkab ja tärkab. Meenutagem Villem Grünthal-Ridala ehedat tundekirjeldust luuletuses “Kevade tunne” (1908):



Midagi helendab, helgib ja tuikab

kaugete kinkude takka,

kaugete metsade takka

midagi kutsub ja hüüab ja huikab.



Küllap ajas just selline seletamatu kutse kevaditi liikvele August Gailiti loodud kirjanikust rändaja Toomas Nipernaadi (1928). “Täis imbunud iharaid mahlu, ajas maa endast sirgu puid, põõsaid ning lilli, mis õitsemise läbematus ootuses täitsid õhku aroomise mürgiga. Saagisid ritsikad, sumisesid sitikad, siisikeste sirinat olid täis metsad ja nurmed.”



See tähendas lahtirebimist argielust – Nipernaadi läks vilistades ja trallitades, joobudes loodusest. Hullutades tüdrukuid oma juttudega ja olles oma naise päralt alles siis, kui kogu maa oli taas valge vaiba all. (Tänapäeval oleks Nipernaadi iga häärberi aia tagant minema kihutatud kui kahtlane element.)

Seevastu revolutsioonilises võitluselevuses oli noore Gustav Suitsu jaoks kevad selleks, et külvata lootust isegi “vanasse rinda”:



Kes suudaks, kes suudaks veel kahelda,

Et kevad on see ajand kõik voole?

Kes tõrjuks veel tagasi kerkiva aate?

Kes kustutaks ära me süttinud vaate?



Kevad on tormi ja tungi aeg, mistõttu ei leia me kevade ülistust Juhan Liivi pärandist. Tema pärisosaks oli kõikehõlmav kaunis nukrus koos sügise ja talvega. Sarnase hingerahutusega noor poeet Heiti Talvik siirdus Kohta-Järvele lihttööliseks ja kirjutas seal endale omaselt (“Kevade laul 29/V”, 1924):



Maa jahedais astjais nüüd kobrutab viin,

Verdsütitav kevad on käärimas siin…

Köet magusalt kuumaks on minugi rind,

üht kaaslast teel eksides otsib mu hing.



“Kevadel leitakse kaaslasi, üleüldse on õnn näha veel ühte kevadet!” sedastas minu mälu järgi üks tervisega kimpus olev veteranpoliitik.



Eks alati leidub keegi, kelle jaoks jääb üürike looduse ärkamisaeg just viimaseks. Nii toob elust lahkuva Henrik Visnapuu jaoks kevad Long Islandil New Yorgis kaasa surma hõngu (“Viimne kevad”, 1951):



See õitsmine on mulle raske kanda,

Kui sammuksin ju üksi Toone randa…

Miks peaksin elust lahkuma ma mures,

kui kõik, mis õitseb, möödumatult sureb,

ei tea, miks, kust?



Lapse näoga kevade



Kevad on nagu lapsepõlv – lootusrikka tuleviku aeg. Ees ootab ju suvi, kus on palju huvitavat ja mis on parim loomeiga. Tuleks endas üles leida laps, olla kõigele uuele avatud ja valmis lahendusteks. Seda ei suuda kaugeltki igaüks.



Andrus Kivirähki uue näidendi peategelaseks on Oskar Lutsu romaanist “Kevade” tuntud Paunvere köster ehk Julk-Jüri, kes tõstab öösel pitsi pitsi järel ja mõtiskleb kaotatud lapsepõlve, lörriläinud unistuste ja keelatud rõõmude üle. Köster tahaks Lible kombel samuti köögitüdruk Marit vänderdavast tagumikust näpistada, aga ei saa! Saab vaid eemalt vahtida ja igatseda.



Tige köster pole ju ometi alati selline olnud! “Kuskil peaks see ju alles olema! See noor mees ja valge peaga laps, kes unistas ja lootis, ja tegi tempe ja mängis koos sulasega viiulit! Aga köster ei leia seda enam oma paksu naha alt üles, võtab viina… ja kadestab ja tunneb kaasa lastele, sest: “Ükskord muutuvad nad selliseks nagu mina.””



Oskar Luts aga laseb Tootsil – siis, kui jüripäev on ammugi möödas – Julk-Jüri peenral kõik seemned segamini keerata: “Üks kahmakas kurke, teine porgandeid, kolmas peete… herned ja petersellid ja sibulad – kõik üksteise kuklasse.”



Kui päike selle asja valge ette toob, läheb köster vihast mustaks.

Imelik naerab, et milline soodom ja komorra sealt välja tuleb, aga temalgi on rahutus sees – ta ei taha enam Raja Teelega kabeliaias kõndimas käia. Kodu juures on järv… “Vaikse ilmaga nagu peegel. Havid sulpsatavad pilliroos, luhas prääksuvad pardid,” meeliskleb Imelik ja läinud ta ongi.



Raja Teele aitab küll emal talitada, aga ilusa kevade ilminguid ei taju. Ta saab korvi ka Arno Talilt, kes hüppab kähku vankrile ja sõidab kodu poole, kus ootavad lilled… heinamaa… päikesepaiste.



Issanda aastal 2017 seisame silmitsi globaalse soojenemise ja kliimamuutustega. Nagu on selgunud, tähendab globaalne soojenemine seda, et Maa keskmine temperatuur küll tõuseb, aga samas ei ole välistatud keskmise temperatuuri langus teatud piirkondades.



Selle tunnistajaks me siin olemegi olnud.



Ometigi on pungad viimaks puul, linnud siristavad, juba saab maakodus käed mullaseks teha ja kas või kulu põletada. Kui koduplats on puhtaks tehtud, võib kodust välja minna, nagu tegid kümned tuhanded inimesed Eestimaa eri paigus, et osaleda ühiselt “Teeme ära!” talgupäeval.



Naised muutuvad kevadel ilusamaks ja nende seelikud lühemaks, mistõttu autojuhid peavad roolis kaela keeramisega ettevaatlikud olema.

Ehk sobivad kevade kohta lõpetuseks järgmised Andres Ehini lustakad read:



viis naist on ukse taga sabas

kui päikesekiir nende lagipäid tabas

ja kohe viirastub neile metsa haljas müür

ning jõeäärse künka liivane küür…

/---/

maha jättes turukotid jooksevad nad metsa poole amokki

nii et käbilinnul jääb imestusest lahti nokkki Autor: Kuido Merits, kolumnist Reede, 12. mai 2017.Noor olla on kevadet rinna sees kanda ja kevade kohinat kuulda, teadis Gustav Suits. Ega me keegi kevadest puutumata jää, ole sa noor või vana. Sooja õhku paraku küll veel napib, seega tuleb otsida lohutust aegadest, mil taevas paistis sinisem ja muru rohelisem.“Maailmas on vähe rahvaid, kes nii pikka aega on olnud paiksed, ühele asualale truud… Maa kõneleb meiega meie keeles, kuid muidugi ei ole see metsade ega vete hääl, mida kuuleme, vaid kümnete põlvkondade sosin…” (Lennart Meri, “Hõbevalge”, 1976).Küllap on kevadeootus siin parasvöötmes midagi eestlasele igiomast. Elujaatava Marie Underi jaoks algas kevad juba pärast jõulu, kui päiksekiirtest oli ammu puudus (“Mu kevad”, 1915):Vist elus kaunimat ei olegi, kui – ootussest suveks valmistuma juba alganja talve tulisemalt maha salgan.Eks inimene jää ka urbaniseerunud ühiskonnas looduse osaks, ta otsib märke, näeb ja tunneb nii linnas kui ka maal, kuidas kõik ärkab ja tärkab. Meenutagem Villem Grünthal-Ridala ehedat tundekirjeldust luuletuses “Kevade tunne” (1908):Midagi helendab, helgib ja tuikabkaugete kinkude takka,kaugete metsade takkamidagi kutsub ja hüüab ja huikab.Küllap ajas just selline seletamatu kutse kevaditi liikvele August Gailiti loodud kirjanikust rändaja Toomas Nipernaadi (1928). “Täis imbunud iharaid mahlu, ajas maa endast sirgu puid, põõsaid ning lilli, mis õitsemise läbematus ootuses täitsid õhku aroomise mürgiga. Saagisid ritsikad, sumisesid sitikad, siisikeste sirinat olid täis metsad ja nurmed.”See tähendas lahtirebimist argielust – Nipernaadi läks vilistades ja trallitades, joobudes loodusest. Hullutades tüdrukuid oma juttudega ja olles oma naise päralt alles siis, kui kogu maa oli taas valge vaiba all. (Tänapäeval oleks Nipernaadi iga häärberi aia tagant minema kihutatud kui kahtlane element.)Seevastu revolutsioonilises võitluselevuses oli noore Gustav Suitsu jaoks kevad selleks, et külvata lootust isegi “vanasse rinda”:Kes suudaks, kes suudaks veel kahelda,Et kevad on see ajand kõik voole?Kes tõrjuks veel tagasi kerkiva aate?Kes kustutaks ära me süttinud vaate?Kevad on tormi ja tungi aeg, mistõttu ei leia me kevade ülistust Juhan Liivi pärandist. Tema pärisosaks oli kõikehõlmav kaunis nukrus koos sügise ja talvega. Sarnase hingerahutusega noor poeet Heiti Talvik siirdus Kohta-Järvele lihttööliseks ja kirjutas seal endale omaselt (“Kevade laul 29/V”, 1924):Maa jahedais astjais nüüd kobrutab viin,Verdsütitav kevad on käärimas siin…Köet magusalt kuumaks on minugi rind,üht kaaslast teel eksides otsib mu hing.“Kevadel leitakse kaaslasi, üleüldse on õnn näha veel ühte kevadet!” sedastas minu mälu järgi üks tervisega kimpus olev veteranpoliitik.Eks alati leidub keegi, kelle jaoks jääb üürike looduse ärkamisaeg just viimaseks. Nii toob elust lahkuva Henrik Visnapuu jaoks kevad Long Islandil New Yorgis kaasa surma hõngu (“Viimne kevad”, 1951):See õitsmine on mulle raske kanda,Kui sammuksin ju üksi Toone randa…Miks peaksin elust lahkuma ma mures,kui kõik, mis õitseb, möödumatult sureb,ei tea, miks, kust?Kevad on nagu lapsepõlv – lootusrikka tuleviku aeg. Ees ootab ju suvi, kus on palju huvitavat ja mis on parim loomeiga. Tuleks endas üles leida laps, olla kõigele uuele avatud ja valmis lahendusteks. Seda ei suuda kaugeltki igaüks.Andrus Kivirähki uue näidendi peategelaseks on Oskar Lutsu romaanist “Kevade” tuntud Paunvere köster ehk Julk-Jüri, kes tõstab öösel pitsi pitsi järel ja mõtiskleb kaotatud lapsepõlve, lörriläinud unistuste ja keelatud rõõmude üle. Köster tahaks Lible kombel samuti köögitüdruk Marit vänderdavast tagumikust näpistada, aga ei saa! Saab vaid eemalt vahtida ja igatseda.Tige köster pole ju ometi alati selline olnud! “Kuskil peaks see ju alles olema! See noor mees ja valge peaga laps, kes unistas ja lootis, ja tegi tempe ja mängis koos sulasega viiulit! Aga köster ei leia seda enam oma paksu naha alt üles, võtab viina… ja kadestab ja tunneb kaasa lastele, sest: “Ükskord muutuvad nad selliseks nagu mina.””Oskar Luts aga laseb Tootsil – siis, kui jüripäev on ammugi möödas – Julk-Jüri peenral kõik seemned segamini keerata: “Üks kahmakas kurke, teine porgandeid, kolmas peete… herned ja petersellid ja sibulad – kõik üksteise kuklasse.”Kui päike selle asja valge ette toob, läheb köster vihast mustaks.Imelik naerab, et milline soodom ja komorra sealt välja tuleb, aga temalgi on rahutus sees – ta ei taha enam Raja Teelega kabeliaias kõndimas käia. Kodu juures on järv… “Vaikse ilmaga nagu peegel. Havid sulpsatavad pilliroos, luhas prääksuvad pardid,” meeliskleb Imelik ja läinud ta ongi.Raja Teele aitab küll emal talitada, aga ilusa kevade ilminguid ei taju. Ta saab korvi ka Arno Talilt, kes hüppab kähku vankrile ja sõidab kodu poole, kus ootavad lilled… heinamaa… päikesepaiste.Issanda aastal 2017 seisame silmitsi globaalse soojenemise ja kliimamuutustega. Nagu on selgunud, tähendab globaalne soojenemine seda, et Maa keskmine temperatuur küll tõuseb, aga samas ei ole välistatud keskmise temperatuuri langus teatud piirkondades.Selle tunnistajaks me siin olemegi olnud.Ometigi on pungad viimaks puul, linnud siristavad, juba saab maakodus käed mullaseks teha ja kas või kulu põletada. Kui koduplats on puhtaks tehtud, võib kodust välja minna, nagu tegid kümned tuhanded inimesed Eestimaa eri paigus, et osaleda ühiselt “Teeme ära!” talgupäeval.Naised muutuvad kevadel ilusamaks ja nende seelikud lühemaks, mistõttu autojuhid peavad roolis kaela keeramisega ettevaatlikud olema.Ehk sobivad kevade kohta lõpetuseks järgmised Andres Ehini lustakad read:viis naist on ukse taga sabaskui päikesekiir nende lagipäid tabasja kohe viirastub neile metsa haljas müürning jõeäärse künka liivane küür…/---/maha jättes turukotid jooksevad nad metsa poole amokkinii et käbilinnul jääb imestusest lahti nokkki

Veel artikleid samast teemast »