Arvamus

JUHTKIRI - Suurema kasu nimel

Neljapäev, 11. mai 2017.



Sellesuine Saaremaa paneb ilmselt nii turistide kui kohalike närvid korralikult proovile. Loodetavasti mitte seetõttu, et halb suusailm vaheldub hea suusailmaga.



Optimistlikult võiks ju loota, et kelke ja suuski läheb ka augustis vaja. Või tuuakse lumi meelelahutusliku elemendina kohale. Tali võib ju taeva jääda, aga nali peaks ikka maale tulema. Kas või vägisi.



Lumi lumeks ja nali naljaks, aga närve saab ka teistmoodi proovile panna. Näiteks nõnda, et Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare teed ehk Saaremaa jaoks üht kõige olulisemat liiklustrassi hakatakse sel suvel remontima ja lausa kahest kohast.



Kui saarlased ise on harjunud loodusliku takistusega ehk vesi ühtaegu nii ühendab kui lahutab, siis õilsatel eesmärkidel – seda ju remont ja ehitus enamasti on – takistuste loomine võib näida tüütuna. Lõpptulemus on kasulik vahest kõigile ja vahepealne närvesööv etapp tuleb lihtsalt üle elada.



Niisiis tuleks sügavalt sisse ja välja hingata. Ja naeratada. Sest suvi Saaremaal on ikka ilus. Vaatamata takistustele.



