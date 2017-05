Arvamus

Teeme ükskord ära!

Neljapäev, 11. mai 2017.



Igal kevadel on eestlastel kombeks koduümbrust korrastada. Teisiti lihtsalt ei saa – talv soodustab saasta kogumist, kuna lumi peidab kõik valge vaiba alla.



Nõukogude ajal tehti korrastustöid leninliku laupäevaku nime all ja juba tol ajal tekkis tunne, et keegi justkui tegutses selle nimel, et oleks, mida punapropaganda valju kisa-kära saatel korda saata.



Toona tundus, et ka lagastajad tegid oma tööd hoolega, sest prahti jätkus. Isekeskis ajasime kogu seda värki venelaste süüks. Kus oli midagi halba, seal tegutsesid “venelased”. Oli siis kusagilt midagi pihta pandud või prahikoorem metsa alla sokutatud. Loomulikult ei peetud venelaste all silmas vene rahvusest inimesi, vaid venelasteks nimetati kõiki, kes olid seotud nõukogude armeega. Ilmselgelt põhjustas sellist suhtumist asjaolu, et teatud mõttes olid nad ju väljaspool seadusi olevad isikud.



Kui sõjaväelastega mingit jama ka tekkis, siis “peideti” need asjad niimoodi ära, et isegi miilits ei pääsenud ligi. Eks paljud minuealised on näinud, kuidas õppuste ajal sõideti rasketehnikaga läbi aedade ja üle viljapõldude või kaevati kaevikuid kuhu iganes. Sellise tegutsemise jälgi võib leida veel praegugi paljudest paikadest, sest nõukogude sõjaväelastel polnud mingit kohustust algset olukorda taastada.



Hingasime kergendatult



Jõudiski kätte aeg, mil okupandid pidid lahkuma ja me saime justkui kergemalt hingata. Tundus, et koos nende minekuga saame lahti ka kõigist pahedest, mis olid viimaste aastakümnetega Eestimaal tekkinud.



Mäletan esimest “Teeme ära!” talgupäeva. Läksime perega kodukanti puhastama, sest laga jätkus ja inimesed olid teotahet täis. Mina sattusin tööle kohta, kust hakati kokku korjama aastakümnete vältel metsa alla tassitud kraami. Ja seda oli tõesti palju! Mõtlesime, et teeme ränka tööd ja saame maa puhtaks. Lootes, et need, kes olid seda laga kõikjale laotanud, ei tule enam kunagi tagasi.



Kui aga päris töö lahti läks, selgus, et kogu reostus polnud metsa tekkinud sugugi “venelaste” käte läbi. Loomulikult oli ka nende panust, ent suure osa igasugusest kraamist olid metsa alla vedanud meie omad inimesed. Sortimendi järgi sai kindlaks teha, mida olid loodusesse manustanud ehitajad, mida põllumehed, mida autovedudega tegelevad ettevõtted.



Iga suurema isetekkelise prügimäe juurde olid aegade jooksul lisandunud ka kodustest majapidamistest tulnud väiksemate gabariitidega jäätmehunnikud. Eestikeelsete paberitükkide järgi sai üsna lihtsalt kindlaks teha, kes kusagil tegutsenud olid. Eks see avastus tegi pisut kurvaks.



Esimese talgupäevaga ei jõutud muidugi kogu rämpsu kokku korjata. Leidus neidki, kes tegid seda tööd veel mõnel muul päeval. Mis maha jäi, pidi ootama järgmise aasta talgupäeva.



Töö jätkus aasta pärast



Aasta pärast jätkasime sealt, kust eelmisel pooleli jäime. Eriti kurvaks tegi see, et eelmisel aastal puhtaks tehtud paikadesse oli väikestes kogustes uut sodi lisandunud. Õnneks küll sadu kordi vähemal määral, ent ometi leidus neid, kes teiste töö ja vaeva peale vilistasid ning metsaaluse lagastamist jätkasid. Aga seekord sai kõik korda tehtud ja südamerahuga pärast töist päeva koju mindud.



Käisin mõne kuu möödudes koristatud paika vaatamas – oma rõõmuks nägin, et see koht oli rahule jäetud. Kas inimeste teadlikkus oli tõesti nii palju tõusnud, sest ka meedias käisid pidevad kampaaniad, mis andsid teavet keskkonnahoiust ja iga masti kahjulike jäätmete tasuta äraandmise võimalustest. Paistis küll, et inimesed olid muutunud teadlikumaks.



Ühel korral olen käinud sellistel talgutel, kus tuli aleviku külje all olevat metsatukka lihtsalt korrastada. Raiuda võsa, tassida välja mädanenud puunotte ja koristada vähesel määral ka prahti, mida tuul oli kusagilt võssa kandnud. See töö pakkus kordades rohkem rõõmu.



Eks need talgud on õpetanud lahtisemate silmadega ringi vaatama. Jahimehena olen küllalt leidnud metsadest kohti, kus põõsa alla on sokutatud prügikott olmejäätmetega. Kuna mul pole olnud soovi teiste lagas sorida, siis olen jätnud prügisokutajad kindlaks tegemata. Panen tavaliselt sellised kotikesed autosse ja viin oma konteinerisse.



Üsna palju leiab metsalankidelt ka tühju pudeleid ja purke, plastkanistreid ja kõike muud, mida metsaraiujad on maha jätnud. Olen pidanud ka keskkonnainspektorid metsa kutsuma, kui pole olnud soovi ja võimalust leitud prügi ise ära koristada. Õnneks leidusid toona üsna selged viited prügisokutaja kohta, nii et menetlust sai algatada. Loodan, et määratud karistus mõjus lagastajale harivalt.



Mis paneb häbenema?



Maikuu esimesel nädalal on Eesti suuremate maanteede ääres iga paarisaja meetri tagant näha prügikotte. Suurema osa prahist, mis on autodest välja visatud, korjavad kokku koolilapsed. Uskumatu, et seda rämpsu nii palju kokku tuleb, sest autoaknast ei paista ju suuri prügihunnikuid kusagil olevat.



Olen ka aeg-ajalt pidanud kodumaja juures tee äärest üles korjama jäätisepabereid, krõpsukotte, suitsupakke ja väikesi lapikuid pudeleid, ent ikkagi ei kujuta kuidagi ette, et neist jääkidest ühe prügikotitäie aasta jooksul kokku saaks. Ometi näitavad teeäärsed prügikotid ära, millisel moel me oma keskkonnast tegelikult lugu peame.



Kindlasti on koolilapsi, kes vanemate või õpetajate manitsusest hoolimata šokolaadipaberi või krõpsukoti kuhugi poetavad – seega kulub lastele väike tööravi ära küll.



Eelmisel nädalal sõitsin ise ühest teeääri puhastavast lastegrupist mööda ja nende tegevust vaadates hakkas mul häbi. Nimelt siis, kui väikesed käed lehekõdu alt laiaks loobitud õllepurke ja tühje viinapudeleid kokku korjasid ning prügikotti asetasid.



“Teeme ära!” saaks minu silmis hoopis teise tähenduse, kui jätaksime prahi laialiloopimise. Kui võtaks kätte ja teekski ära! Et järgmise aasta talgute ajal saaksime ehitada matkaradu, raiuda võsa ja korrastada laste mänguväljakuid!

