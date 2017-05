Arvamus

Palju õnne, härra president!

Kolmapäev, 10. mai 2017.



Kui president Konstantin Päts hukutas Eesti Vabariigi, andes 1940. aastal allkirjad kõigile talle ette pandud dokumentidele, mis seda riiki lammutasid, siis täna 89. sünnipäeva tähistav president Arnold Rüütel andis Eesti riigi tema rahvale jälle tagasi.



On meeles, kuidas Rüütel seisis väärikalt, sirge seljaga, kuulates Moskvas NLKP ladviku kärkimist. Tema pilk ja trotslik vaikimine ütlesid tegelikult kõik: Eesti enam ei tagane valitud teelt ja võtab selle, mis tema rahvale ajaloolise õigluse järgi peab kuuluma – vabaduse!



Enesekindlus ise



Vähem on juttu olnud sellest, kuidas kõik alguse sai. Tegelikult oli määrav tähtsus ENSV suveräänsusdeklaratsioonil, mis 16. novembril 1988 vastu võeti. Enne seda kutsuti tollane ENSV ülemnõukogu presiidiumi esimees Rüütel Moskvasse, kus veel 15. novembril tegi Nõukogude Liidu ülemnõukogu presiidiumi esimehe esimene asetäitja Anatoli Lukjanov Rüütlile selgeks, et suveräänsusdeklaratsiooni ei tohi mingil juhul vastu võtta. Kui Rüütel peaks seda aga siiski toetama, siis ootavat teda ees pikaks ajaks asumisele saatmine, kuna tegemist olevat kuriteoga.



Rüütel jäi endale kindlaks ega taganenud, öeldes seda ka Lukjanovile. Ta sai väga hästi aru, et paneb kaalule oma vabaduse, võib-olla ka elu. Kui midagi oleks teisiti läinud, oleks Rüütel kindlasti vangi pandud, ja mitte keegi ei saa öelda, kas ta sealt enam eluga tagasi pöördunud oleks.



Rüütel ise aga mõtles tookord: kui asumisele, siis asumisele, kui vangi, siis vangi, aga nõudmisest “Eesti vabaks!” ei saa enam loobuda!



Kui erinevad on ikka inimesed! Üks president jutlustas kogu aeg rahvale, et kodumaad peab kaitsma ja et Eestit hakatakse igal juhul kaitsma, aga kui kaitsmise aeg kätte tuli, andis sõnatult alla, viies riigi ja rahva hävingu teele. Teine president lihtsalt ootas ära, millal tuleb sobiv hetk, et Pätsi saatuslikud eksimused heastada.



Arnold Rüütel ei ole poliitik, kes tormaks särki rinnalt rebides lootusetusse võitlusse, aga kui oli näha, et vastane on löönud kõhklema, toimis ta nii nagu kunagised Vabadussõja sangarid, kes murdsid tiibhaaranguga vaenlase kuulipritside juurde ning lihtsalt võtsid need üle.



Kui kevadel käis Tallinnas Leedu peaminister ja rahvusraamatukogus avati näitus Balti riikide rahvarinnete koostööst, meenutas Rüütel ajakirjanikele meie rahvaste ühise võitluse päevi: Balti riikide koostöö raskel iseseisvuse taastamise ajal oli tõesti väga tõsine ja sellel on olnud määrav tähtsus mitte ainult kolme väikeriigi ajaloos, vaid koguni terves maailmas.



Rüütel tuletas meelde, et kui Eesti võttis 1988 vastu suveräänsusdeklaratsiooni, siis ta kutsus ka teiste nõukogude liiduvabariikide juhte üles oma vabariigis samasugust otsust langetama. Loodeti, et Eestiga ühinevad nii teised Balti riigid kui ka Gruusia ning ehk veel Ukraina ja Moldova. Kuid kõik nad ütlesid, et see pole reaalne – poliitiline olukord ei võimaldanud neil seda teha. Nende liiduvabariikide ülemnõukogud ei olnud võimelised sellist dokumenti vastu võtma.

Läkski nii, et Eesti üksi kuulutas end suveräänseks ja Moskvas alustati seepeale väga tõsist survet meie vastu. Kulus enam kui pool aastat, kui ka teised liiduvabariigid hakkasid ärkama.



Leedulased olid esimeste seas, kes Eestile järgnesid. Nemad võtsid vastu koguni iseseisvusdeklaratsiooni – läksid meiega võrreldes kaugemalegi. Aga Eestis aktiviseerus interrinne väga tugevasti ning asus tegutsema koos teiste Balti riikide interrinnetega.



Ausaim ja parim Eesti president



Praegustele riigijuhtidele paneb Arnold Rüütel südamele, et kindlasti peab jätkama ja tugevdama Balti riikide koostööd.



“Me elame sellises piirkonnas, kus Venemaal on olnud geopoliitilised huvid. Olgugi et sellest avalikult ei räägita, on need huvid praegugi olemas ja ma arvan, et selles peitub ka sõnum praegustele riigijuhtidele: tuleb olla tähelepanelik ja olukorraga reaalselt arvestada.”



Balti riikide koostöö, mis sai ajaloos kõvasti kannatada seepärast, et kunagine president näitas teiste Balti riikide suhtes ülbet ja provokatiivset üleolekut, peab Arnold Rüütli arvates kõikide huvides jätkuma.



“Meie tugevuse aluseks on see, et ühiselt seista demokraatlike väärtuste eest, mis moodustavad meie ühiskonnakorralduse nurgakivi ja mille eest oleme seisnud ajalooliselt.”



