Arvamus

JUHTKIRI - Kevad tugevatele

Kolmapäev, 10. mai 2017.



See kevad näikse olevat tugevatele. Pikk kevad-talv väsitas ning isegi need, kes tavaliselt sooja aja järele ei nuta, on natuke nõutud. Sest soojus laseb ennast oodata. Kauem kui tavaliselt.



Eriti nukrad on potipõllupidajad, sest ilm ei soosi kuidagi aiapidamist. Võid ju maha külvata mitmeid erinevaid seemneid, aga kui ilm on külm, siis pole loota, et midagi väga juhtuks. Muidugi võib appi võtta trikke, et edendada kas või kartulikasvatust, aga nii põhjalikuks tavaliselt ei minda.



Lumesadu keset maikuud aga ei olegi nii haruldane, kui võiks arvata. Kindlasti ületab see aga uudisekünnist, sest liiga tavaline maikuine lumi ka pole. Ning see, et lund sadas Saaremaal ja ei kuskil mujal – ka see ei ole väga ebatavaline.



Ilmaolud meie saarel on enamasti erinevad kui mujal Eestis. Mandril. Võiks koguni arvata, et elame kuskil mujal kui Maarjamaal – niivõrd teistsugune on siinne ilmakaart, et kui räägitakse Eesti ilmast, on tark vaadata ilmaennustust mujalt allikatest. Võib juhtuda, et need on oluliselt täpsemad.



