Arvamus

JUHTKIRI - Hindamatu abi

Teisipäev, 09. mai 2017.



Iga asi maksab midagi. Eriti need, ilma milleta ei saa. Vesi, toit, riided, transport, elekter, internet… Kui nimetada vaid mõnda, ilma milleta elu ette ei kujuta.



Aga elu ise? Kas elu maksab midagi? Selle kohta on väga erinevaid arvamusi. Üks neist põlistus kultusfilmis. “Lõpuks on ainult kõik, ainult enesemüümine –

turul me oleme vennad ja õed!“( Paul-Eerik Rummo “Prostituudi laul“). Samast filmist ka teine tsitaat: “Me kõik oleme ühtmoodi müüdavad. Mõni on ainult natukene kallim kui teine.“



Kohe selle kõrval on aga arvamus, mis ütleb, et iga elu on hindamatu. Sest pea igale inimesele on tema enda ja tema lähedaste elu selline, millele ei saa panna hinnalipikut. Mitte nii lihtsalt, mitte siis, kui see on kuidagi ohus. Ja on inimesi, kes tahavad aidata. Kes reageerivad üleskutsele ja tegutsevad kiirelt.



Nad osutavad sellele inimesele, tema lähedastele abi, millel ei olegi hinda. Ja niimoodi saadakse kangelasteks. Hindamatuteks.



