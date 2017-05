Arvamus

TOOMAS KÜMMEL AINULT MEIE MAAS: Võidupüha ja Georgi lindid (2)

Teisipäev, 09. mai 2017.



Igal aastal ilmuvad juba nädalaid enne 9. maid lagedale kodanikud, kel rinnas musta-oranžitriibulised lindikesed, ja autod, mille külge on kinnitatud samasugused lindid. See igakevadine jama on aina enam ära tüüdanud nii meid siin Eestis kui ka teisi Venemaa lähinaabreid.



Ei saa ju öelda, et 9. mai võidupüha tähistamisel ei oleks Venemaa jaoks tähendust. Hoopis iseasi on aga see, kuidas seda tehakse ja miks Venemaa seda tähistamist kõigile teistele peale surub. Miks muutsid N Liit ja praegune Putini režiim Venemaal võidupüha tähistamise 9. mail lamedaks ja pealetükkivaks propagandaürituseks?



Küsimusele vastamiseks tuleb vaadata selle päeva tähistamist alates 1945. aastast ja ajaloolise Georgi risti lindivärvide tõelist tähendust.



Venemaa presidendil Vladimir Putinil lihtsalt ei ole peale kitsa sõpraderingi miljardärideks tegemise ja läänega tülinorimise mingisugust ideoloogilist nurgakivi oma režiimile. Nii pannaksegi suurt rõhku ajaloolistele saavutustele, milles eriline koht on Saksamaa üle saavutatud võidul Teises maailmasõjas ja mida Venemaal nimetatakse Stalini juurutatud terminiga “suur isamaasõda”.

Sellesse ideoloogilisse lavakujundusse ei sobi küsimus saavutatud võidu hinnast.



Võidupüha 9. mail



Segadus algab juba sellest, et endises N Liidus ja Venemaal tähistatakse võidupüha 9. mail, Euroopas valdavalt 8. mail. Põhjus on Jossif Stalini kapriisis ning Kesk-Euroopa ja Moskva ajavahes.



7. mail kell 2.41 Kesk-Euroopa aja järgi kirjutati Kirde-Prantsusmaal asuvas Reimsi linnas alla Saksamaa kapitulatsiooniaktile. See kinnitati liitlaste (N Liit, USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa) esindajate ning Natsi-Saksamaad esindanud kindral Alfred Jodli allkirjadega. N Liidu poolelt andis allkirja kindralmajor Ivan Susloparov, Stalini eriesindaja liitlasvägede ühise juhatuse juures.



Kapitulatsioon hakkas kehtima 8. maist kell 23.01 Kesk-Euroopa aja järgi.

See ei meeldinud aga Stalinile, kes nõudis kapitulatsiooniaktile uut allakirjutamise tseremooniat. Ta käskis marssal Georgi Žukovil Berliinis vastu võtta üldine Saksamaa kapitulatsioon eri väeliikide esindajatelt.



9. mail kell 00.43 Moskva aja järgi kirjutatigi kapitulatsiooniakt teist korda alla juba Berliinis. Kesk-Euroopa kellaaeg oli sellel hetkel aga 22.43 ja kuupäev alles 8. mai. Kapitulatsioon hakkas kehtima Moskva aja järgi 9. mail kell 1.00 ja Kesk-Euroopa aja järgi 8. mail kell 23.00.



Saksamaa poolt kirjutasid alistumisele alla kindralfeldmarssal Wilhelm Keitel ning õhujõudude ja mereväe esindajad.



Kapitulatsioonile allakirjutamisega on seotud ka mitu vähetuntud ja veidrat vahejuhtumit. Nähes aktile alla kirjutama kogunenud liitlaste delegatsiooni, hüüatas kindralfeldmarssal Keitel imestunult: “Mida, kas me kaotasime sõja ka Prantsusmaale?“



Teine kummaline olukord tekkis sellest, et N Liit võttis küll vastu Saksamaa kapitulatsiooni, kuid ei sõlminud Saksamaaga rahulepingut. Seega jäi sõjaolukord N Liidu ja Saksamaa vahel endiselt de jure kehtima! Ametlikult lõppes sõda alles 25. jaanuaril 1955, kui N Liidu ülemnõukogu presiidium võttis vastu vastava otsuse.



9. mai tähistamine



9. mail 1945 toimus Moskvas võidu tähistamiseks võimas saluut. Pidustuste finaalakordiks oli aga legendaarne võiduparaad Punasel väljakul 24. juunil 1945.

Kuni 1948. aastani oli 9. mai N Liidus puhkepäev. Mingi täpselt teadmata järjekordse Stalini kapriisi tõttu tehti sealt alates see päev aga tavaliseks tööpäevaks ning puhkepäevaks muudeti hoopis uue aasta esimene päev, 1. jaanuar.



Ka pärast Stalini surma 1953. aastal kompartei tippu tõusnud Nikita Hruštšov ei muutnud 9. mai tähistamises midagi. See jäi tavaliseks tööpäevaks. Vaid kompartei kontrolli all olevas ajakirjanduses ilmusid võidule pühendatud juhtkirjad, õhtul toimus aga Moskvas ja teistes suuremates linnades saluut.



Kõik muutus Leonid Brežnevi ajal. Võidupäeva 20. aastapäeva tähistamisel 1965. aastal muudeti 9. mai taas puhkepäevaks. Lisaks puhkepäevale juurutati veel kaks olulist tänaseni kestvat rituaali: sõjaväeparaad Moskvas Punasel väljakul, millele järgnes pidulik vastuvõtt Kremli kongresside palees ning lillepärgade asetamine Kremli müüri äärde rajatud tundmatu sõduri hauatähise ja igavese tule juurde. Brežnev isiklikult avas tundmatule sõdurile pühendatud hauatähise 9. mail 1967.



Sealt alates võidupüha tähistamise mastaap aina kasvas, mälestusürituste propagandistlik ja ideoloogiline sügavus samuti.



Pärast N Liidu kokkuvarisemist ei toimunud Punasel väljakul sõjaväeparaade 1995. aastani. Kuni 2008. aastani korraldati paraadid ilma sõjatehnikata.



Sealtmaalt, Putini autoritaarse võimu süvenemisega, hakkas võidupüha tähistamise propagandistlik sisu jälle hoogsalt kasvama. Näiteks alustati 2012. aastal Tomskis tagasihoidlikult kodanikuinitsiatiivina aktsiooniga “surematu polk”. Võimud haarasid ideest kohe kinni ja muutsid selle juba järgmisel, 2013. aastal üleriigiliseks massiürituseks. Aktsioonis osalejad marsivad kolonnis, hoides käes langenud omaste ja esivanemate fotosid.



9. mail tähistatakse võidupüha ka endistes N Liidu vabariikides Kesk-Aasias, Kasahstanis ja Valgevenes. Samuti Ukrainas, kuid seal alates 2015. aastast Teises maailmasõjas natsismi üle saavutatud võidu päevana.



2000. aastast tähistatakse 9. mail ametlikult võidupäeva ka Iisraelis – arvuka, N Liidust ja Venemaalt ümber asunute kogukonna survel.



Tänavune 9. mai toob Venemaale masendava uudise



On kummaline, et Venemaal ja ka mujal praktiliselt ei märgatudki üht võidupühaga seotud olulist uut fakti.



Tänavu 14. veebruaril Venemaa riigiduumas toimunud istungil kuulati ülevaadet Vene kodanike patriootlikust kasvatamisest, mille käigus avalikustati ühes kaasettekandes N Liidu plaanikomitee siiani salastatud andmed sõjakaotuste kohta. Sellele allikale toetudes kaotas N Liit Teises maailmasõjas 41 979 000 inimest.



Tuletame meelde, et andmed N Liidu kaotuste kohta on iga kompartei peasekretäri ajal aina suurenenud. Kui Stalini ajal oli ametlikel andmeil kaotusteks seitse miljonit inimest, siis Hruštšovi ajal tõusis hukkunute arv 20 miljonini. Brežnev lisas sellele aga veel viis miljonit ning Gorbatšovi-periood kaks miljonit.



Võrdluseks – Suurbritannia inimkaotused Teises maailmasõjas küündisid 379 000, USA-l 408 000, Prantsusmaal 665 000 ja Saksamaal 6 760 000-ni.

42 miljonit kaotatud inimelu on hind, mis peaks võidupüha tähistamise Venemaal täitma tegelikult ääretu kurbusega, aga seda ei ole.



Püha Georgi autasu värvid



Püha Georgi ordeni asutas Katariina II 26. novembril 1769 ja see oli Vene impeeriumi kõrgeim sõjaline autasu. Seda jagati kuni 1917. aastani ainult ohvitseridele. Ordeni statuut kirjeldas ka linti: “Siidist lint kolme musta ja kahe kollase triibuga.”



Kuid algusest saadik kasutati oranži ja mitte kollast värvi. Georgi lindi traditsiooniline tõlgendus väidab, et must värv sümboliseerib suitsu ja oranž leeki.



Venemaa ajaloost teame ka Georgi risti, mis oli keisririigi sõjalise ordeni teenetemärk 1807–1917. 13. veebruaril 1807 asutas keiser Aleksander I oma manifestiga teenetemärgi allohvitseride, sõdurite ja madruste tunnustamiseks. Märgi väärilised olid statuudi järgi isikud, kes teenides maa- või mereväes, näitasid üles erilist isiklikku vaprust võitluses vaenlase vastu. Medaljoni esiküljel oli kujutatud Püha Georgit hobusel odaga draakonit taltsutamas, tagaküljel läbipõimituna kirillitsas tähed “С” (S) ja “Г” (G), tähistamaks sõnapaari “Святой Георгий” (Püha Georgi). Seda autasu kanti koos Georgi lindiga.



Kaardiväe lint punaarmees



Georgi ordenit, risti ja sümboolikat ei kasutatud punaarmees mitte kunagi – N Liidus ei olnud see seadustatud. Küll oli Georgi risti sümboolika aus näiteks Venemaa kodusõja ajal valgete armees ja Teise maailmasõja ajal Vlassovi armees.



Teise maailmasõja ajal, 8. novembril 1943 asutati Kuulsuse (Slavõ) orden. Sellel oli kolm järku. Ordeni statuut ja värvid kordasid peaaegu täielikult Georgi risti statuuti ja värve.



Sama värvikombinatsiooniga linti kasutati ka 9. mail 1945 asutatud “suures isamaasõjas 1941–1945 Saksamaa üle saavutatud võidu” medalil. Selle medali said kõik Teises maailmasõjas punaarmees võidelnud sõjaväelased. Medali esiküljel oli kujutatud Stalini portreed.



N Liidus muutus Georgi lint kaardiväe lindiks, mida kasutati erinevate kaardiväe nimetuse pälvinud väeüksuste ja laevade lippudel ning sümboolikas. Siiski oli kaardiväe lindil pisikesi erinevusi võrreldes Georgi lindiga.



Aktsioon “Georgi lindike”



2005. aasta 9. mai võidupäeva eel – 60 aasta möödumisel Teise maailmasõja lõpust Euroopas ja Natsi-Saksamaa alistumisest – alustasid uudisteagentuur RIA Novosti ning üliõpilasorganisatsioonid aktsiooni oranži-mustatriibuliste lindikeste tasuta jagamiseks. Aktsioon sai nimeks “Georgi lindike”.



Nimetus “Georgi lindike” kinnistus Venemaa meedias ja propagandas. Tegelikult on see aga täiesti vale nii ajaloolises kui ka heraldilises tähenduses. Lindikesed, mida aktsiooni käigus jagatakse, sarnanevad kaardiväe lintidele! Lisaks ei ole Georgi lindil mitte mingit pistmist Natsi-Saksamaa alistamise ja võidupäevaga.

Kaardiväe lindikesi jagatakse selle aktsiooni käigus igal aastal 24. aprillist 12. maini. Näiteks aastail 2005–2011 jagati üle 50 miljoni lindikese ligi 30 riigis, sealhulgas Eestis.



Aktsiooni peaeesmärk on mitte mingil juhul lasta uutel põlvkondadel unustada, kes ja missuguse hinnaga saavutasid Teises maailmasõjas võidu Saksamaa üle. Samas, nagu ma eespool kirjeldasin, ei ole uut hukkunute arvu – 42 miljonit langenud N Liidu inimest – üldse märgatud!



Rõhutatakse, et sõja võitjaid peab mäletama ja nende üle tuleb uhkust tunda ning see on nende järeltulijate kohus. Kaardiväe lindikese aktsioonil on ka statuut. Selle esimene punkt ütleb, et aktsioon on mitteäriline ja mittepoliitiline. Aktsiooni eesmärgina on nimetatud ka 9. mai võidupäeva sümboli loomist.



Koloraado lindike imperialismi sümbolina



Kaardiväe lindikese aktsioon on oma esialgsest eesmärgist ja statuudist kiiresti muutunud. Statuudi esimene punkt räägib küll neutraalsusest, kuid lindikesed on, vastupidi, muutunud just poliitiliseks sümboliks.



Eriti N Liidu endistes vabariikides on kaardiväe lindikesed muutunud kremlimeelsete ja separatistlike jõudude tunnuseks. Lindikesi peavad oma sümboliks paljud Vene imperialistlikku ideoloogiat kandvad organisatsioonid, nn antifašistlikud ühendused jt.



Krimmi anneksiooni ajal leidsid lindikesed samuti laialdast kasutamist kohalike separatistide poolt. Ida-Ukrainas on aga astutud veel üks samm edasi – kaardiväe lindikesi kasutatakse rinnas lehvikuna, seotuna ümber parema paguni jne. Seda siis relvastatud separatistide, Vene diversantide ja terroristide tunnusmärgina. Eraldusmärkideta sõjaväelist vormiriietust kandvatel relvastatud inimestel on kaardiväe lindike ka omavaheliseks äratundmiseks.



Ukrainas on rahvas kaardiväe linte kandvaid separatiste hakanud põlastavalt kutsuma “koloraadodeks”, mis on viide oranži-mustatriibulisele kartulimardikale. Seetõttu ei ole ime, et Ukraina on nn koloraado lintide asemel võtnud võidupäeva tähistamiseks kasutusele hoopis punase mooni kujutise.



