Arvamus

KALEV STOICESCU AINULT MEIE MAAS: Vive la France!

Esmaspäev, 08. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Kalev Stoicescu, kolumnist Esmaspäev, 08. mai 2017. Kalev Stoicescu Hüüd “Elagu Prantsusmaa!” on tänasel päeval igati õigustatud ja ühtlasi ka mitmetähenduslik.



Pühapäeval toimunud presidendivalimiste lõppvooru võitis ülekaalukalt komeedina Prantsusmaa sisepoliitika tähistaevasse tõusnud 39-aastane Emmanuel Macron. Tegelikult võitis tõotus jääda eurooplaseks ja prantslaseks – selle paremas mõttes.



Macron lubas tugevdada Euroopa Liitu ja eurotsooni, ühtlasi pidades vajalikuks liitu reformida viimaste aastate tõsiste kriiside ning Brexiti ehk Suurbritannia liidust lahkumise tõttu. Macron näeb tulevikku majandusliku ja heaolu kasvu tingimustes, mida tagavad vabadus ja avatus, mitte isolatsionism, protektsionism ning võõravihkamine.



Selge see, et Macron peab silmitsi seisma terrorismi vastu võitlemise ja riigi sisejulgeoleku tagamise väljakutsetega, kuid ta ei kavatse rakendada äärmuslikke meetmeid, mis muu hulgas piiraksid väga rangelt ja valimatult immigratsiooni.



Pöörane ja segane Le Pen



Macroni vastaskandidaat, Rahvusrinde paremäärmuslane Marine Le Pen läks presidendivalimiste esimese vooru järel, kus ta Macronile kaotas, ühtviisi pööraseks ja segaseks.



Le Pen mängis selgelt valijate lõhestamisele ja vihale, mis on aastate jooksul paljudel prantslastel tekkinud majandusseisakust, mugandunud eliidist, kasvanud immigratsioonist ning terrorismist tingitud ebakindlusest.



Teisalt, Le Pen püüdis vett segada koguni väitega, et ta pole kunagi nõudnud Prantsusmaa lahkumist eurotsoonist, rääkimata Euroopa Liidust. Taolised lausvaled olid mõeldud valijatele puru silma ajamiseks ning sellise mulje jätmiseks, et “ta polegi nii hull”.



Le Peni toetas jõuliselt Venemaa. President Vladimir Putin võttis juba varem teda vastu ja näitas sellega väga selgelt välja oma eelistust, Kremli propagandamasin asus aga üha enam Macroni kõikvõimalike väljamõeldistega mustama. Nüüd peab Putin olema valmis Macroni õnnitlema.



Peamiselt viimasel kahel nädalal hakkasid Venemaa “küberspetsialistid” (eriti “Fancy Bear”) ka varjatult Le Peni toetama. Facebookis tekitati sajad võltskontod Macroni-vastase desinformatsiooni levitamiseks. Eelmisel neljapäeval korraldati eriti võimas küberrünnak Macroni valimiskampaania meeskonna serverile, kust varastati hulgaliselt e-kirjavahetust, millega “paljastati” Macroni kampaania rahastamist. Paraku ei avaldanud Venemaa toetus Le Penile märkimisväärset mõju presidendivalimiste tulemusele.



Teisalt, Macroniga on varem kohtunud ja teda ka esimese valimisvooru võidu järel õnnitlenud Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ning rahandusminister Wolfgang Schäuble, talle helistas ka USA president Donald Trump. Kõik see näitab küllaltki ilmekalt, mis on Venemaa tegelikud huvid ja eesmärgid ning kuidas tänane maailm jätkuvalt polariseerub külma sõja hõnguliselt.



Holland oli esimene pääsuke ehk lootusekiir, kui paremäärmuslane Geert Wilders kaotas märtsis toimunud parlamendivalimistel ametis olnud peaministrile Mark Ruttele.



Macroni võit on tugevdanud trendi, mis tõotab populistide ja äärmuslaste eelmise aasta õnne ümber pöörata. Nii Macron kui ka Saksamaa parlamendivalimiste võitja (oktoobris) – Angela Merkel või Martin Schultz – peavad paralleelselt Brexiti läbirääkimistega kasutama ainulaadset võimalust puhuda Euroopa Liidule sisse täiesti uut hingust.



Revolutsiooniline periood



Lõpuks, on täiesti ilmne, et kogu Prantsusmaa sisepoliitika läbib nüüd revolutsioonilist perioodi. Aastakümneid vaheldumisi valitsenud parem- ja vasakpoolsed jõud (sotsialistid, vabariiklased ja nende liitlased), mis veel omavad rahvusassamblees üle 90% kohtadest, said presidendivalimistel (Benoit Hamoni ja Francois Filloni näol) kokku vaevalt 26% häältest ning kumbki kandidaat ei pääsenud lõppvooru.



11. ja 18. juunil toimuvad rahvusassamblee valimised 577 ühemandaadilises valimisringkonnas ning tulemused võivad muuta kardinaalselt parlamendi alamkoja koosseisu.



Macroni liikumine “En Marche!” võib saada ka üle saja rahvasaadiku koha, kusjuures Le Peni poolt juhitud Rahvusrindele ennustatakse 30–50 kohta senise kahe asemel.



Tegemist saab olema küllaltki võrdse võitlusega Macroni liikumise ja parempoolsete vabariiklaste vahel, mille tulemusest sõltub, kas 14. mail ametisse astuv president Macron saab toetuda parlamendi enamusele või peab ta olema “poliitilises vabaabielus” (cohabitation) peaministriga, kes teda ei toeta. Pühapäeval toimunud presidendivalimiste lõppvooru võitis ülekaalukalt komeedina Prantsusmaa sisepoliitika tähistaevasse tõusnud 39-aastane Emmanuel Macron. Tegelikult võitis tõotus jääda eurooplaseks ja prantslaseks – selle paremas mõttes.Macron lubas tugevdada Euroopa Liitu ja eurotsooni, ühtlasi pidades vajalikuks liitu reformida viimaste aastate tõsiste kriiside ning Brexiti ehk Suurbritannia liidust lahkumise tõttu. Macron näeb tulevikku majandusliku ja heaolu kasvu tingimustes, mida tagavad vabadus ja avatus, mitte isolatsionism, protektsionism ning võõravihkamine.Selge see, et Macron peab silmitsi seisma terrorismi vastu võitlemise ja riigi sisejulgeoleku tagamise väljakutsetega, kuid ta ei kavatse rakendada äärmuslikke meetmeid, mis muu hulgas piiraksid väga rangelt ja valimatult immigratsiooni.Macroni vastaskandidaat, Rahvusrinde paremäärmuslane Marine Le Pen läks presidendivalimiste esimese vooru järel, kus ta Macronile kaotas, ühtviisi pööraseks ja segaseks.Le Pen mängis selgelt valijate lõhestamisele ja vihale, mis on aastate jooksul paljudel prantslastel tekkinud majandusseisakust, mugandunud eliidist, kasvanud immigratsioonist ning terrorismist tingitud ebakindlusest.Teisalt, Le Pen püüdis vett segada koguni väitega, et ta pole kunagi nõudnud Prantsusmaa lahkumist eurotsoonist, rääkimata Euroopa Liidust. Taolised lausvaled olid mõeldud valijatele puru silma ajamiseks ning sellise mulje jätmiseks, et “ta polegi nii hull”.Le Peni toetas jõuliselt Venemaa. President Vladimir Putin võttis juba varem teda vastu ja näitas sellega väga selgelt välja oma eelistust, Kremli propagandamasin asus aga üha enam Macroni kõikvõimalike väljamõeldistega mustama. Nüüd peab Putin olema valmis Macroni õnnitlema.Peamiselt viimasel kahel nädalal hakkasid Venemaa “küberspetsialistid” (eriti “Fancy Bear”) ka varjatult Le Peni toetama. Facebookis tekitati sajad võltskontod Macroni-vastase desinformatsiooni levitamiseks. Eelmisel neljapäeval korraldati eriti võimas küberrünnak Macroni valimiskampaania meeskonna serverile, kust varastati hulgaliselt e-kirjavahetust, millega “paljastati” Macroni kampaania rahastamist. Paraku ei avaldanud Venemaa toetus Le Penile märkimisväärset mõju presidendivalimiste tulemusele.Teisalt, Macroniga on varem kohtunud ja teda ka esimese valimisvooru võidu järel õnnitlenud Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ning rahandusminister Wolfgang Schäuble, talle helistas ka USA president Donald Trump. Kõik see näitab küllaltki ilmekalt, mis on Venemaa tegelikud huvid ja eesmärgid ning kuidas tänane maailm jätkuvalt polariseerub külma sõja hõnguliselt.Holland oli esimene pääsuke ehk lootusekiir, kui paremäärmuslane Geert Wilders kaotas märtsis toimunud parlamendivalimistel ametis olnud peaministrile Mark Ruttele.Macroni võit on tugevdanud trendi, mis tõotab populistide ja äärmuslaste eelmise aasta õnne ümber pöörata. Nii Macron kui ka Saksamaa parlamendivalimiste võitja (oktoobris) – Angela Merkel või Martin Schultz – peavad paralleelselt Brexiti läbirääkimistega kasutama ainulaadset võimalust puhuda Euroopa Liidule sisse täiesti uut hingust.Lõpuks, on täiesti ilmne, et kogu Prantsusmaa sisepoliitika läbib nüüd revolutsioonilist perioodi. Aastakümneid vaheldumisi valitsenud parem- ja vasakpoolsed jõud (sotsialistid, vabariiklased ja nende liitlased), mis veel omavad rahvusassamblees üle 90% kohtadest, said presidendivalimistel (Benoit Hamoni ja Francois Filloni näol) kokku vaevalt 26% häältest ning kumbki kandidaat ei pääsenud lõppvooru.11. ja 18. juunil toimuvad rahvusassamblee valimised 577 ühemandaadilises valimisringkonnas ning tulemused võivad muuta kardinaalselt parlamendi alamkoja koosseisu.Macroni liikumine “En Marche!” võib saada ka üle saja rahvasaadiku koha, kusjuures Le Peni poolt juhitud Rahvusrindele ennustatakse 30–50 kohta senise kahe asemel.Tegemist saab olema küllaltki võrdse võitlusega Macroni liikumise ja parempoolsete vabariiklaste vahel, mille tulemusest sõltub, kas 14. mail ametisse astuv president Macron saab toetuda parlamendi enamusele või peab ta olema “poliitilises vabaabielus” (cohabitation) peaministriga, kes teda ei toeta.

Veel artikleid samast teemast »