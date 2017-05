Arvamus

JUHTKIRI - Kingitus kodumaale

Esmaspäev, 08. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Laupäeval peeti taas kümnete tuhandete eestimaalaste igakevadiseks suursündmuseks kujunenud Teeme Ära talgupäeva.



Tänavuse kümnenda „Teeme ära“ egiidi all toimuva talgupäeva märksõnaks oli valmistumine ja seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks. Sellega seoses kutsuti tänavu üles just tähelepanu pöörama kodukandi lipumastide ning väikeste ja suurte laululavade ning tantsuplatside korrastamisele.



Üheskoos tehtud tööde planeerimine ja tegemine liidab. Annab võimaluse taas külastada oma kodukanti ja näha neid, kellega pole ammu kokku saanud. Ning märkimata ei saa jätta muidugi ühist töörõõmu. Saaremaal korraldati üle kahesaja talgu. Oli neid, kes tegid ühiselt tööd juba eelmisel nädalavahetusel, kes toimetasid ametlikul talgupäeval ning kelle kodukandis on korrastustööd alles veel tulemas.



Saarlased on olnud alati tublid töörügajad, ületades vabariiklikult talgutel osalejate arvuga mitmeid teisi maakondi. Ka seekord. Nii et meil on, mille üle uhkust tunda.



8. mai 2017 Autor: MM Esmaspäev, 08. mai 2017.Tänavuse kümnenda „Teeme ära“ egiidi all toimuva talgupäeva märksõnaks oli valmistumine ja seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks. Sellega seoses kutsuti tänavu üles just tähelepanu pöörama kodukandi lipumastide ning väikeste ja suurte laululavade ning tantsuplatside korrastamisele.Üheskoos tehtud tööde planeerimine ja tegemine liidab. Annab võimaluse taas külastada oma kodukanti ja näha neid, kellega pole ammu kokku saanud. Ning märkimata ei saa jätta muidugi ühist töörõõmu. Saaremaal korraldati üle kahesaja talgu. Oli neid, kes tegid ühiselt tööd juba eelmisel nädalavahetusel, kes toimetasid ametlikul talgupäeval ning kelle kodukandis on korrastustööd alles veel tulemas.Saarlased on olnud alati tublid töörügajad, ületades vabariiklikult talgutel osalejate arvuga mitmeid teisi maakondi. Ka seekord. Nii et meil on, mille üle uhkust tunda.8. mai 2017

Veel artikleid samast teemast »