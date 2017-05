Arvamus

JUHTKIRI - Teeme ära – õigustus mittetegemisele?

Laupäev, 06. mai 2017.



Nagu juba mitmeid-mitmeid aastaid järjest, paneb suur osa Eesti rahvast sel nädalavahetusel ühiselt tööriided selga, teeb koristaja-näo pähe ja läheb metsa. Sõna otseses mõttes.



Ära tegema. Taastama tasakaalu. Looduses ja lootusega, et ükskord mõistetakse, mida õieti mõeldakse sõna “vastutustunne“ all. Sellest, et inimene on vaid üks osa kõigest, mida nimetatakse looduseks, täpsemalt, faunaks.



Liiga suur üldistamine? Võib-olla, aga seni, kuni leidub neid inimesi, kes ei suuda aru saada, et see, mida me teeme, defineerib meid nii üldises kui individuaalses plaanis, seni ei saa meid kõiki nimetada väärika nimega – mõtlev kahejalgne. Kas ka muidu, see on iseküsimus.



Talgud on seega nii mõneski mõttes kilplase töö – “Teeme ära!“ annab justkui õiguse kõigile neile, kes on aasta otsa teinud seatempe, lagastanud loodust ning tassinud prahti kohtadesse, kus see mitte olla ei tohiks. Meie teeme mis tahame, lollid nagunii tulevad ja koristavad selle kenasti ära.



