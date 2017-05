Arvamus

Kas kisendavalt hääletada või hääletult kisendada?

Laupäev, 06. mai 2017.



Praegune seadus võimaldab võimekatel inimestel osaleda nii riigikogu kui ka kohalike omavalitsuste volikogude töös. Võimekad inimesed on meil mõne meeldiva erandiga peaasjalikult riigikogus või valitsuses.



Paraku ei võimalda meie diskrimineeriv põhiseadus ministritel kaasa lüüa volikogude töös. Selle tüviteksti autorid viitavad võimude lahususele, mõtlemata selle peale, et väheneva rahvaarvu juures on meil tublidest töökätest niigi puudus.



Miks mitte kandideerida Lissaboni volikokku?



Kui Arto Aas oli veel regionaalminister, küsis Indrek Tarand reformierakondlase käest, miks ta alahindab riigikogu liiget ja kogenud parteilast. Miks Aas arvab, et ainult Eesti kohalikud omavalitsused on halvasti juhitud? Meie muutuvas maailmas tuleb asju näha globaalselt, vähemasti üle-euroopaliselt. Miks mitte kandideerida ka Lissaboni volikokku? Oleme ju üks suur pere.



Aas jäi toona mõttesse ja ega ta ole tagantjärelegi midagi osanud kosta.

Tänaseks päevaks on vaid Keskerakond nimetanud kõik Tallinna valimisringkondade esinumbrid. Mustamäe esinumbrina läheb kohalikele valimistele vastu Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas, Lasnamäel abilinnapea Mihhail Kõlvart, Haaberstis riigikogu liige doktor Viktor Vassiljev, Kristiines riigikogu liige Andrei Novikov, Pirital linnaosa vanem Tõnis Mölder, Põhja-Tallinnas europarlamendi liige Yana Toom, kesklinnas riigihalduse minister Mihhail Korb ning Nõmmel haridus- ja teadusminister Mailis Reps.



“Mailis Reps on Nõmme elanikuna väga hästi kursis selle linnaosa peamiste murede ja vajadustega. Mailise suurt töövõimet ja pühendumust teades ei ole mul kahtlustki, et ta on õige valik juhtimaks Keskerakonna Nõmme valimisnimekirja. Ka Mihhail Korbi energia ja kogemus on Keskerakonna kesklinna nimekirja vedamisel kahtlemata väga väärtuslik,” põhjendas viimaseid valikuid erakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas (Delfi, 4.05.2017).



Ma ei kahtlegi, et nii Reps, Korb kui ka Toom osutuvad valituks. Paraku ei saa nad tobeda seaduse tõttu volikogu töös kaasa lüüa. Õigemini saavad, aga peavad sel juhul hüvasti jätma oma praeguse, armsaks saanud tööpostiga.

Omakasupüüdliku inimesena tahaksin ma neid näha muidugi Tallinna volikogus, aga mõistan, et ka praeguses ametis on neil veel palju lahtisi otsi, mis vajavad kokkusidumist.



Vene ajal valijal ja valitaval sellist dilemmat ei tekkinud. Rahvasaadikute nõukogudesse sai valida ühe “kohaliku kuli”, aga ka vabariikliku või lausa üleliidulise ässa. Leonid Brežnevit mul kahjuks ei õnnestunudki valida, aga olen suhteliselt kindel, et 1985. aastal ajateenistuses olles sain Riias valida kohaliku kaunitari kõrval ka tollast Lätimaa Kommunistliku Partei esimest sekretäri ja hilisemat putšisti Boriss Pugot.



Timur ja tema meeskond



Lugejale võib eelnevast jääda mulje, et kuna Brežnevit ja Pugot enam valida ei saa, tuleks hääl anda mõnele keskerakondlasele. Kaugeltki mitte!



Ka sotsiaaldemokraatidel, eelkõige Rainer Vakral näikse marssalikepike põues olevat. Vakra ja tema meeskond tekitas sel nädalal sotsiaalmeedias furoori sellega, et kleepis päevinäinud autodele punaseid kleepse, otsides omanikku, et romu autolammutuskotta viia. Tulemuseni viiva vihje eest pakuti suisa 100 eurot.

Paljud olid pahased, et “Vakra mängib mäkra”, aga mina kirjandushuvilisena tabasin kohe ära, et Vakra ja tema meeskond on “Timuri ja tema meeskonna” modifitseeritud variant.



Sügavas keskeas inimesed on kindlasti lugenud Arkadi Gaidari samanimelist jutustust. Mäletate ikka seda jutustust usinatest pioneeridest, kes abistasid rindemeeste perekondi, ka üksikuid vanureid ja eakaid?



See kutsus esile laiaulatusliku timurlaste liikumise, mis otsapidi jõudis ka Nõukogude Eestisse. Vakra ja tema meeskond tegelevad esialgu romudega, mille rehvid on tühjad. Aga kindlasti jõutakse ka tänavatel liikuvate vanainimesteni, kelle kumm on tühi. Küllap aitab Vakra ja tema usin meeskond enne kohalikke valimisi eakatel sebrarada ületada, toidukotti tassida ja vajaduse korral neid ka sotsiaalhoolekandeasutusse viia.



Kõige kurvem olukord valitseb Isamaa ja Res Publica Liidu ridades. Järgmisel nädalal toimub IRL-i suurkogu, et valida uus esimees ja eestseisus. Viimast kutsuvad irvhambad juba ette erakonna matusekomisjoniks. Siinkohal tahan naljatilkadele nina peale visata, et lootus on siiski see, mis sureb viimasena. Matta on veel vara, sest palju on ju veel tegemata.



Aga tõsiasi on see, et IRL-i kuuluvad riigikogu liikmed seisavad eksistentsiaalse valiku eest: kandideerida või mitte? Kas erakonna nimekirjas või äkki hoopis valimisliidus? Kas viskuda ambrasuurile või anda võimalus pingipoistele, kes aastaid oodanud oma võimalust, et palliplatsile pääseda?



Õnneks ei ole ma IRL-i meeskonna treener ning ei pea nii põletavate probleemidega pead vaevama. Kuulan neid ridu kirjutades Rein Rannapi kantaati “Ilus maa” ja parasjagu on jõutud Hando Runneli värsireani:

