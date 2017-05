Arvamus

JUHTKIRI - Aprill tegi aprilli

Reede, 05. mai 2017.



Kevad on käes. Aga veel paar päeva tagasi sadas pehmet valget lund. Sellist, mida oodatakse tavaliselt jõuluajal.



Meenub anekdoot elust endast, kui lapsevanem lubas võsukesele kingitust siis, kui lund hakkab sadama. Ja siis ta sadaski, novembris ja detsembris ja… aprilliski. Ajal, mida siin laiuskraadil tavaliselt kevadeks saab nimetada.



Selle aasta aprill oli tavatult külm. Ja mitte ainult – soojaperioode praktiliselt polnudki. Kraadiklaas üle nulli naljalt ei läinud ja kui ka läks, oli kohe platsis põhjakaare tuul, mis muutis isegi kõige päiksepaistelisema ilma kenaks talvepäevaks.



Aga rohi ajas end mulla alt välja ja varajased lilled avasid õielehed. Ja nii mõnelgi päeval võis näha järjest tavalisemaks muutuvat pilti – valge lumi rohelisel murul, mida dekoreerivad natuke löntsi vajunud lilled. Mustad pilved koos sinise taevaga…



Aga nii või naa on soe aeg kohe käes. Võib-olla juba ongi. Ning tark on jätta talvejoped ootama järgmist… üllatust? Kuuldavasti pole seegi kaugel.



