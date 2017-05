Arvamus

JUHTKIRI - Sihtasutuseni – kiiresti-kiiresti

Neljapäev, 04. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Nüüd, vahetult enne uue omavalitsuse loomist, hakkas ministeeriumil kuidagi kiire loomaks sihtasutust Saaremaa Muuseum.



Kui eelmine saarlasest minister arvas, et pole vaja rutata vältimatu poole, juhindudes pigemini põhimõtetest, et aeg annab arutust ning sildade põletamine pole kuigi arukas, siis nüüdne näib tahtvat asjaga kiirelt ühele poole saada. Kas ka valutult? Kas puhtalt? Ja õhku jääb küsimus – miks?



Seda enam, et mitte keegi tegelikult ei tea, mida täpselt toob endaga kaasa suurvalla loomine ja mis juhtuma hakkab. Võib-olla läheb kõik hästi, võib-olla mitte. Sest enamasti näib see, mis kirja pandud või pannakse, paberis või failis kaunis. Aga elul on kalduvus korrektiive teha.



Niimoodi pole teada, mis saab sellest Saaremaa jaoks märgilise tähtsusega hoonest, mis saab muuseumist. Sellest, kas Balti- ja põhjamaade üks paremini säilinud ja renoveeritud keskaegne kindlus oleks edaspidigi koht, mis meelitab külalisi nii lähedalt kui kaugelt.



4. mai 2017 Autor: MM Neljapäev, 04. mai 2017.Kui eelmine saarlasest minister arvas, et pole vaja rutata vältimatu poole, juhindudes pigemini põhimõtetest, et aeg annab arutust ning sildade põletamine pole kuigi arukas, siis nüüdne näib tahtvat asjaga kiirelt ühele poole saada. Kas ka valutult? Kas puhtalt? Ja õhku jääb küsimus – miks?Seda enam, et mitte keegi tegelikult ei tea, mida täpselt toob endaga kaasa suurvalla loomine ja mis juhtuma hakkab. Võib-olla läheb kõik hästi, võib-olla mitte. Sest enamasti näib see, mis kirja pandud või pannakse, paberis või failis kaunis. Aga elul on kalduvus korrektiive teha.Niimoodi pole teada, mis saab sellest Saaremaa jaoks märgilise tähtsusega hoonest, mis saab muuseumist. Sellest, kas Balti- ja põhjamaade üks paremini säilinud ja renoveeritud keskaegne kindlus oleks edaspidigi koht, mis meelitab külalisi nii lähedalt kui kaugelt.4. mai 2017

Veel artikleid samast teemast »