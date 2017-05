Arvamus

Õpitud abituse ühiskond

Neljapäev, 04. mai 2017.



Minu poliitiline tee on alanud Juminda poolsaare kogukonnast, sealsete inimeste koostegutsemine on minu silmis omamoodi ideaalpilt sellest, missugune üks ühiskond rohujuure tasandil olla võiks.



Selle piirkonna kaheksa küla aktiivsed inimesed tahavad panustada laiemalt, kui ainult oma aias oma eluolu korraldades.



Nii ei ole me halanud, et politseid ei ole kuskil näha, vaid loonud oma kogukondliku patrulli. Vabatahtlikul merepäästeüksusel on juba üle 30 koolitatud liikme. Vanem generatsioon koostab murdesõnastikku ja viidab aega neile sobival viisil. Noortele korraldavad poolsaare inimesed merepääste laagrit. Noor naisterahvas avas kaua kinni olnud poe, pruulikoda pruulib õlut, kutselised kalurid seisavad ühiselt oma traditsiooniliste õiguste eest jne.



Erinevas vanuses ja erinevatesse sotsiaalsetesse gruppidesse kuuluvad inimesed suudavad koos ühise asja eest seista. Kokkuvõttes – tegemist on ise hakkama saava kogukonnaga, kes proovib vältida projektipõhist ja poliitilisest rahast sõltuvat elukorraldust.



Õnneindeksi edetabelis alles 66. kohal



Suuremasse poliitikasse tulles leidsin eest hoopis teistsuguse ühiskonna. Ühiskonna, mis õpetab oma inimestele õpitud abitust. Ühiskonna, kus valitsus ütleb oma riigi elanikele, kuidas nad õigesti elama peaksid ja reguleerib nende elu. Sellises ühiskonnas on inimese jaoks riik teenus. Nagu kingsepa juures – kui üks kingsepp on halb, lähen teise juurde. Aga kui riik pakub halba teenust, kas siis lähen teise riiki elama? Ma ei taha sellist teenuste ühiskonda, ma ei taha õpitud abituse ühiskonda!



Õnneks leidsin Eesti poliitikas eest Vabaerakonna, kus mõtlemine on hoopis vastupidine. Vabaerakond ütleb, et ühiskond algab kodanikust, kes suudab olla vaba, oskab olla vaba ja vastutab oma tegude eest. Edasi tuleb perekond ja siis juba kogukond. Kogukond, kes otsustab oma kohalikke asju ise ja talle ka antakse võimalus otsustada. Kogukondade järel on kohalik omavalitsus ja siis alles riik, kes punub kogukonnad kokku, paneb põnevad, erinäolised ning võrgustunud kogukonnad tööle.



Vabaerakond räägib ise hakkama saavast kodanikust, aga tähtis on see, et aidatakse neidki, kes tegelikult hakkama ei saa. Meie jaoks on ise hakkama saav kodanik see, kellele on sisse kodeeritud teiste aitamine, keda ei pea seadusega sundima teisi aitama, vaid kes läheb ise ja aitab.



Vabaerakond räägib vabakonservatismist, mis võib eri poolustele jagunenud Eesti ühiskonna taas kokku tuua.



Praegu on ühel poolusel seltskond, kes justkui esindab sotsiaal-liberaalset maailmavaadet. Nemad arvavad, et kui podised oma nägu säilitamata ühises globaalses katlas, siis ei peagi mõtlema sellele, kust sa sinna katlasse said.

Teises otsas on ultrakonservatiivne seltskond, kes ütleb, et paneme kogu ühiskonnale kapsli peale ja suhtleme ainult omavahel.



Meie tahame need kaks poolt kokku tuua! Eestis on inimesed, kes hoiavad oma juuri ehk maarahvas. Ja on need, kes julgevad vaadata merele ehk mererahvas. Nemad käivad horisondi taga ja toovad sealt kõige paremad mõtted, tehnoloogiliselt põnevad lahendused. See on vabakonservatism.



Vabakonservatismi saab näitlikustada meie suhtumisega Rail Balticusse. Meie konservatiivne pool ütleb, et teeme kõigepealt olemasoleva raudtee korda ja siis hakkame rääkima uutest asjadest. Meie vabam pool ütleb, et kui maailm on tehnoloogiliste muutuste keskel, siis miks mitte kasutada uusi tehnoloogilisi lahendusi, mis ühendavad meid kogu muu maailmaga oluliselt kiiremini. Ärme tee sellist vahepealset asja nagu Rail Baltic!



Riigikaitsest räägime tänases Eestis kontekstis, et suuremad vennad tulevad meile appi ja teevad meie eest kõik ära. Kipume unustama, et julgeolek ei ole asi, mis on meist eemal. Julgeolekut peame me ise kodanikega iga päev juurde looma. Laiapindne riigikaitse tähendab, et peaksime iga oma sammu olema läbi mõelnud – mis saab, kui elekter ära kaob, kui telefoniühendus katkeb, kuidas käitume, kui toimub terroriakt.



Praegune ja ka eelmine valitsus on öelnud, et ei ole vaja rahvast hirmutada. Meie ütleme, et kõige hirmsam on teadmatus, kui sa ei oska midagi teha, kõige suurem hirm on, kui kardad hättajäämist. Laiapindne riigikaitse eeldab ministeeriumide, omavalitsuste, kõigi riigiametite koostööd nii omavahel kui ka kodanikkonna ja kogukondadega.



Kõik Eesti valitsused on igasuguseid mõõdikuid, uurimusi ja näitajaid kasutades kiidelnud, et Eestis on kõik hästi. Ent õnneindeksi edetabelis oleme alles 66. kohal.



Õnneindeks on tehtud selleks, et tasakaalustada nn SKP türanniat, et kõike ei vaadeldaks ainult majanduse seisukohast. Õnneindeksi edetabelis on tähtis ka see, et ühiskond on sotsiaalselt sidus ehk ühiskonna iga liige teab, et tal on kellelegi toetuda, kui midagi juhtub. Selles edetabelis on oluline, et tervena elatud aastaid oleks palju; tähtis näitaja on see, kui suur on iga inimese vabadus oma elu puudutavate otsuste tegemisel. Olulisel kohal on usaldus valitsuse vastu ja see, kui palju inimesed panustavad oma ühiskonda heategevuse korras või osaledes vabatahtlikus töös.



Palju õnnelikum inimene



Kui mõõdaksin õnneindeksi mõõdikuga Juminda kogukonda, oleksime oluliselt kõrgemal kohal, kui on Eesti riik. Aga just selle mõõdupuu järgi peamegi poliitikas käituma. Olen veendunud, et hästi põimunud kogukondade riigis on inimene palju õnnelikum. Tal on õigus oma asju otsustada, tal on õigus oma kogukonna asju otsustada, tal on suurem õigus oma kohaliku omavalitsuse asju otsustada. Sõnaõigus oma riigi asju otsustada. Ta on sotsiaalselt sidus.



Selles riigis pole korruptsiooni, mis on lubjastanud meie ühiskonna veresooned. Selles ühiskonnas on vähem regulatsioone, vähem bürokraatiat, selles on suur ettevõtlusvabadus ja palju rõõmu, et lapsed tahaksid siia ühiskonda sündida.

Meie asi on luua tingimused ise hakkama saava Eesti tekkeks – loome need siis koos.



