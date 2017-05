Arvamus

Maffia! Tellis!

Kolmapäev, 03. mai 2017.



Vist kõige kosutavamad vandenõuteooriad vastavad lihtsale küsimusele: a kes meid tegelikult valitseb, täpsemalt öeldes, juhib?



Tänapäeva kuningad kah valitsevad, aga oma riikides on neil vähe sõnaõigust. Makse maksavad kah ja kõned käivad keskkomiteedest läbi. Kui noile miskit monarhi käitumises ei meeldi, siis on viginat palju ja lakke vaadates või haigutades kostab heietusi, kas poleks aeg riik moodsaks ära vormistada.



Vabamüürlased, juudid, sisalikud, teised armsad tegelased... Ei ole väga huvi tundnud, huviline kirjutaks palju pikema nimekirja, ju on ta seda juba teinud. Natuke aega on kõiki tore uskuda. Maailm nii klaar, nii klaar. Kõik on ära seletatud kulisside taga möllavate karvaste kätega, mis pidevalt tööd täis.



Vendlus koolikaaslastega



Siis läheb üle. Kuigi sisalike roolimise mõte tuleb aeg-ajalt meelde. See on lihtsalt nii vahva. Kuigi, mis ma ka sisalikest tean – peale selle, et viskavad saba ära, kui häda käes. Niisiis, seks, et kontrollida, ega sisalik ole, tee ootamatult böö või muidu hirmsat häält ja jälgi, kas midagi kukkus püksi.



Oli kunagi üks täiesti põrunud soome lasteraamat, kus näiteks jutt luksusautost, mis tahtis saada traktoriks jm segast pandud. Seal ühes jutus kah tunti mingi kurilase käsilased selle järgi ära, et neile tekkis saba. Pisike küll, aga nähtav, tahtejõuga sissetõmmatav.



Olgu märgitud, et ühte vandenõuteooriat ma siiski peaaegu usun, kuigi vandenõu sellest ei leia. Teine kord.



Ega pea alati üleilmselt mõtlema – siinkohal tähelepanek, et kurvastavalt paljud arvavad globaalse tähenduseks änks –, võib jääda ka kohalikule tasandile ja esitada sellesama küsimuse: kes juhib meid tegelikult? Siin, Eestis.



Vabamüürlased, juudid, sisalikud, eurokraadid, teised armsad tegelased? Müürlased susserdavad, juudid on alati süüdi, sisalikud varitsevad ja nilpsavad keelt, eurokraadid vihuvad palehigis lolle seadusi teha.



Igav. Iiiiiiiigav.



Igaühele midagi, mõistagi. Kes mida tahab uskuda, vandenõuteooriapood on alati avatud, www.vandenou24.ee, eelnev registreerimine ei ole kohustuslik, raha ei nõuta.



Midagi uut võiks, midagi päriselt jaburat. Eriti, kuna need eelmainitud on üsna lihtsalt ära vaieldavad või küsimuse alla pandavad. Mõne kummalise, vähe plindrisse paneva küsimuse ikka leiab.



Siinkandis oli vähemalt mingi aeg moekas rääkida maffiatest. Mitte ses kuritöötajate mõttes, vaid ühise kogemuse, hariduse ja seeläbi kas just alati sõpruse, aga hunt hunti ei murra tundega seotud seltskondadest.



Täiesti prosta näitena – kui minamees tean, et keegi on ülikooli lõpetanud, tunnen, isegi kui esimest korda nähakse, teatavat vendlust. Nagu pedakad omavahel, tipikad omavahel, epakad omavahel ja meie kõik koos kassikoolide vastu!



Siin tuleks hea sõnaga meenutada EÜE-d. Mida on kah suure suuga maffiaks nimetatud. Väga tõenäoline. Paar kuud pead-jalad ja muud kehaosad koos elada, koos kiruda, et kes eile tegi mõnevõrra ebastandardse segu, panna naised naelu käia peal teritama, avastada, et, näh, muidu ilus hoone, aga trepid teisele korrusele ununesid, tagasiteel rühma asupaika kaotas rühmale usaldatud sõiduauto juhitavuse.



Eh... mälestused... mis ju liidavad. Nüüd kõik küll üle võtmepositsioonide laiali, aga kokkutulekul tönn lahti ja peedikas maitsev.



Nüüd algab vandenõuteooria.



Tellises on tõde



Et kõige ilusa man jäi poistel-tüdrukutel märkamata, kuis nad möödaminnes hingasid sisse tõelise usu ehitusse. Ning sama märkamatult, oma meenutustega, viisid seda edasi noorema rahvani, kellele seostub ehitus mingi laheda asjaga. Kust pole kaugel mõtteviisini, et kui ehitatakse, on hästi. Ükskõik, mida siis.

Ükskõik, kas Rail Balticul on midagi vedada, seda saab ju ehitada. Mis annab tööd, elavdab majandust, muud tavalised vaimurelvad.



Kui ametnikud enam ära ei mahu ja üksteisega purelevad, on lahenduseks ehitada neile superministeerium.



Kuidas saada Eesti kaitstumaks kui kunagi varem – tuleb rohkem ja paremaid kasarmuid ehitada.



Millega oleks ka ära seletatud vaimustus, et küll see kriis ikka möödas on, kui ehitused jälle käima lähevad. Küsimata, kust need inimesed kõik võetakse, aga olgu sellega.



Tellises on tõde. Betoonis on... ee... bomfortsionaalsus? Oma igapäevast kipsi pead sina ikka valama.



