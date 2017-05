Arvamus

JUHTKIRI - Rohkem mõistmist!

Kolmapäev, 03. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Alles tänavu jaanuaris kirjutas Meie Maa, kuidas Sauvere kandis elav pere kaotas ootamatult pereliikme, bernhardiini tõugu koera, sest naaber arvas, et võib aiast välja luusima läinud looma õhupüssist tulistada. Väidetavalt olnud koer tema maa peal.



Järjekordne toimetuseni jõudnud juhtum ei lasknud end kaua oodata. Seekord oli kannatanuks kass.



Meie Maa hinnangul ei ole vabandused, et “koer haukus või hirmutas kedagi” või “kass luusis võõras hoovis” õigustuseks haarata relva järele, sest tegu on puhtakujulise piinamisega.



Reaalses elus ei hoia loomi oma territooriumil sajaprotsendiliselt kinni ükski aedik ega karjus – nii näeme tihti maanteedel ka ekslevat lamba- või veisekarja või hobuseid.



See aga ei tähenda, et sõidaksime hulkuvatele loomadele täisgaasil otsa, õigustades oma teguviisi väitega, et teel tolknevaid elukaid tulebki õpetada – ehk ei roni nad siis enam teele. Radikaalse suhtumise asemel peaksime püüdma üksteist rohkem aidata, sest ka hulkuval loomal on tihtipeale omanik, kes teda igatseb ja tervena koju tagasi ootab.



3. mai 2017 Autor: MM Kolmapäev, 03. mai 2017.Järjekordne toimetuseni jõudnud juhtum ei lasknud end kaua oodata. Seekord oli kannatanuks kass.Meie Maa hinnangul ei ole vabandused, et “koer haukus või hirmutas kedagi” või “kass luusis võõras hoovis” õigustuseks haarata relva järele, sest tegu on puhtakujulise piinamisega.Reaalses elus ei hoia loomi oma territooriumil sajaprotsendiliselt kinni ükski aedik ega karjus – nii näeme tihti maanteedel ka ekslevat lamba- või veisekarja või hobuseid.See aga ei tähenda, et sõidaksime hulkuvatele loomadele täisgaasil otsa, õigustades oma teguviisi väitega, et teel tolknevaid elukaid tulebki õpetada – ehk ei roni nad siis enam teele. Radikaalse suhtumise asemel peaksime püüdma üksteist rohkem aidata, sest ka hulkuval loomal on tihtipeale omanik, kes teda igatseb ja tervena koju tagasi ootab.3. mai 2017

Veel artikleid samast teemast »