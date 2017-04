Arvamus

JUHTKIRI - Suveniiride tootmiseks valmis!

Laupäev, 29. aprill 2017.



Seekordne suveniirikonkurss on taas jõudnud võiduka lõpuni. Parimaks tunnistatud tuulikuga karp on igati praktiline ning saaremaine väljanägemine turundab toodet juba iseenesest. Midagi sarnast pole ükski käsitööline varem teinud.



Samuti on huvitav, et saarele sobiliku ning kõige parema suveniiri meisterdas inimene, kes ise Saaremaalt pärit ei ole.



Võib nõustuda öelduga, et suveniirid esindavad meid ja meie maakonda oma väljanägemise kaudu ning seega võib neid pidada kõige odavamaks reklaamiks. See, kelle eesmärk oli oma toodangut müüa, võib jääda rahule ka tänavuse suveniirikonkursi muutunud tingimustega. Nimelt tuleb võitjal valmistada neidsamu tuulikukarpe 650 euro väärtuses.



Loodame, et konkursi võitjal ja ka teistel autasustatutel jagub indu oma ideedega edasi minna ja üllatada meid veel mitmete huvitavate meenetega, mis siia sattunud välismaalasele saart parimal võimalikul moel meenutama jääks. Ja teatavasti on selleks sobivaim just ese, millel lisaks ilule on olemas ka praktiline väärtus.



