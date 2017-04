Arvamus

Keskerakond ei ole olnud Rail Balticu vastane

Laupäev, 29. aprill 2017.



Vastukaja 27. aprillil Meie Maas ilmunud Toivo Vaigu arvamusloole “Kevadine tedremäng”.



Ajalehes Meie Maa esitati väide, et Keskerakond on varem olnud suur Rail Balticu vastane ja selle vastasuse eesotsas oli väidetavalt Kadri Simson, kes valitsusse jõudes on justkui meelt muutnud. See väide ei vasta tõele.



Loomulikult on Keskerakond varem Rail Balticu osas küsimusi esitanud ning infot nõudnud – tuleb tunnistada, et puudulikku informatsiooni olen probleemiks pidanud. Kuid samas on selge, et Keskerakond oli üks esimesi Eesti erakondi, kes Rail Balticu projektile toetust avaldas.



Vaatame fakte. Juba 2005. aastal vastu võetud Keskerakonna põhikirjas on öeldud, et erakond toetab mõtet alustada eeltöid Euroopa rööpmelaiusega lõunasuunalise kiirraudtee Rail Balticu rajamiseks. Ka lähemal ajal oleme antud raudteele toetust avaldanud – nimelt oli vastavasisuline punkt ka 2015. aasta valimisplatvormis.



Riigikogus olles kuulusin ma Rail Balticu toetusrühma, mille aseesimees ma muuseas olin. Ka antud toetusrühm ei kiitnud pidevalt projektile takka, vaid seisis näiteks selle eest, et rongile rajataks peatuskohad suuremates asulates, nagu Rapla ja Pärnu.



Asjaolu, et Keskerakond on praegu Rail Balticu eestvedajate hulgas, vastab igati meie programmile ja varasematele lubadustele. Mingisugust põhimõtete väljavahetust siin toimunud küll pole. Enne väidete esitamist tuleks need ikka üle kontrollida!



Mis puudutab haldusreformi, siis Keskerakond ei ole kunagi varjanud, et haldusreform tuleb ära teha. Oleme vastu võidelnud sellele viisile, kuidas riigikogu pidi kinnitama tühja sisuga haldusreformi seaduse.



