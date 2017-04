Arvamus

Maiparaadist ja volbriööst

Laupäev, 29. aprill 2017.



Alles see oli, kõigest kolmkümmend aastat tagasi, kui sotsialistlikus koduvabariigis oli maikuus kolm riiklikku püha – 1., 2. ja 9. mai. Viimast nimetati siis võidupühaks. Taadid olid tänavatel, kõlisevad ordenid rinnas, mõni suisa punase ninaga nagu näärivana – sellised lapsepõlvemälestused on mul maikuu esimesest dekaadist.



Olin alles põlvepikkune poisike ega osalenud veel mairongkäigul, kui Eestimaa Kommunistliku Partei esimene sekretär Johannes Käbin hõiskas tollase Võidu väljaku (praeguse Vabaduse platsi) tribüünilt: “Elagu üks mai!”



Mis seal ikka. Paraad oli ju nii või teisiti naljakas, tsirkuseetendusi oli okupatsiooni ajal vähe. Moskvast toodud kleidiga karu nägin Kalevi spordihallis vist ainult üks kord.



Nostalgiast ei saa üle ega ümber. 70-ndate aastate keskel tuli umbes kaks tundi enne mairongkäiku koguneda tollase Viktor Kingissepa nimelise Tallinna 20. keskkooli ette. Ma ei taha viriseda, et jube aeg oli, meenutan hoopis tänutundega meie ees olnud Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Draamateatri näitlejaid. Hoolimata vanusest olid nad paremas vormis kui mina, pioneeriräti tahtlikult koju unustanud nagamann.



Et vene võim pole õige asi, sai iga hästikasvatatud laps juba 70-ndate lõpus aru. Isegi kui ta ei teadnud midagi Praha kevadest ega Harta 77-st. Võtsid neid paraade kui kohustuslikke etüüde, kuni kärgatas pomm – Leonid Brežnev suri, tema järel oli veel kaks taati, kellele jumal ei andnud võimalust riiki väga pikalt valitseda, ja siis Mihhail Gorbatšov. Nüüd läks asjaks!



Meenub üks “traagiline lugu” 1986. aasta 30. aprillist. Enne maiparaadi tulid Indrek Tarand ja Jaan Ehlvest – tol hetkel Garri Kasparovi ja Anatoli Karpovi järel maailma kolmas maletaja! – Tartus filoloogide ühikasse (Rudolf Pälsoni tänav 14), doonorimaskid peas ja pükstel tinalukud ees, ning teatasid keset pilkast ööd, et Tšernobõlis on toimunud tuumakatastroof. Olid BBC-st kuulnud. Võttis ikka jahedaks küll. Maskidega siiski neid maiparaadile ei lastud, laulva revolutsioonini oli veel kaks aastat aega.



Aga järgmine kevad oli juba fosforiidikevad. Ja aja möödudes tekib sangareid nagu seeni. Nagu vanasõnagi ütleb: võidul on sada isa.



Mäletate ikka veel neid kollaseid fosforiidisärke?

Kui Indrek Tarand jõudis mõne aasta eest oma esimese juubelini, küsisin temalt, kas “Fosforiit? Tänan, ei!” oli tema idee, vastas sõber: “Mina viksisin selle puhtalt ajaloo iroonia seisukohalt Saksamaa roheliste pealt – Atomkraft? Nein danke!



Fosforiidivastane võitlus oli ju nii selgelt keskkonnaasi. Nagu Hando Runnel ütles: selgelt isamaa asi. Aga isamaa asi tasus tol hetkel pakendada keskkonnaasja sisse. Seda enam, et nõukogude võim võitles ju ka tuumarelva keelustamise nimel...”



Kuidas meiega käituti, võib lugeda minu varasematest artiklitest (“Fosforiidikevadest ülikoolis. Kaks aastat hiljem”, Vikerkaar, 1989, nr 7). Niipalju ehk, et kaks nädalat hiljem tormasid üleannetud ajalootudengid praeguse Eesti Rahva Muuseumi direktori Tõnis Lukase eestvõttel raekotta loosungiga “Fosforiidist saia ei saa!”.



Neinar Seli, nüüdne mõjukas Lõuna-Eesti äritegelane, aga tollal komsomoli korrakaitse rünnakrühmlaste ninamees, säilitas siiski külma närvi, kutsus provokaatorid korrale ja informeeris intsidendist Tartu Riikliku Ülikooli parteikomiteed.



Aga aasta hiljem oli nõukogude-aegne taak turjalt taotud ning rahvuslikult meelestatud üliõpilased hakkasid tähistama volbriööd.



See oli äraütlemata ilus aeg! Vahva oli seista volbriõhtul Eesti Üliõpilaste Seltsi taasasutajana rongkäigus, sinimustvalge tekkel peas! Teha paraadil laulu ja akadeemiliste naisüliõpilaste organisatsioonide liikmetele silma...



Tänapäeva noortele tuleb selgitada, et meie sissetulekud nõukogude aja lõpuperioodil olid väikesed, kuid akadeemiliste noorte süda suur. Kui saabus kesköö, oli vile ja sai mindud Filiae Patriale, Amicitiale või Eesti Naisüliõpilaste Seltsile külla.



Korporatsioon Amicitias oli eriti tore. Ma ei välista, et kartulisalatit, ka pirukat, pakkusid mulle eelmise aastasaja lõpus tollased rebased, praegused keeruka nimega majandusministrid Kadri Simson ja Urve Palo. Nad olid juba siis sihvakad ja kaunid.



Eks kõik ilus jääb minusuguse eaka inimese jaoks eelmise sajandi 80-ndate lõppu või 90-ndate algusesse. “Oh, ilus hetk, oh viibi veel,” tahaks Johann Wolfgang von Goethe kombel paluda.



Aga miks minna tagasi nii kaugetesse aegadesse?



