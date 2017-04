Arvamus

KUIDO MERITS AINULT MEIE MAAS: Lõuad pidada ja nii edasi

Reede, 28. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



“Maul halten und weiter dienen,” nagu öeldi meil sõjaväes. “Mis võib veel paremat ja kaunimat olla?” tähendas vahva sõdur Švejk politseivalitsuse kongis.



Miskipärast on üsna mitmed viimase aja artiklid kandnud just sellist pealkirja – “Lõuad pidada ja edasi teenida”. Järelikult kehtib see fraas mitte ainult Austria-Ungari keisririigis, vaid ka demokraatlikus Eestis.



Erakond viskas välja



1950. aasta märtsis toimunud EK(b)P VIII pleenumil heideti juhtkonnale ette puudulikku kaadrivalikut, nõrka enesekriitikat ja muid möödalaskmisi.

Nikolai Karotamme süüdistati kodanlike natsionalistide (Hans Kruus ja Hendrik Allik) mahitamises ja ta lasti lahti; aktiivselt nõukogude võimuga koostööd teinud Johannes Semper langes põlu alla, rääkimata Friedebert Tuglasest, kes eemaldati täielikult avalikust elust ja kelle teosed keelustati.



Veendunud kommunisti Paul Kuusbergi raamatu põhjal tehtud filmis “Mis juhtus Andres Lapeteusega” (1963) uurib sõjakaaslane Ants Pajuviidik (Kaljo Kiisk) Lapeteuselt (Einari Koppel) – too on kõrgel kohal ja hoiab Stalini-aegses surutises suu kinni –, et mispärast te seal üksteist hirmsasti tümitate – ikka kohalt maha ja parteist välja!



Olud on küll sootuks teised, kuid käesoleval kümnendil on järjest sagenenud juhtumid, kus lõugade laiutamise eest antakse kergesti kinga – ole sa siis poliitik, näitleja, ajakirjanik või kes tahes.



Erakondadest on selles osas muidugi esirinnas olnud Savisaare juhitud Keskerakond, kust on inimesi välja visatud või lahkuma sunnitud kümnete kaupa. Nimetame näiteks Robert Lepiksoni, Kalle Laanetit, Mart Viisitamme.

2013. aastal lendas parteist välja koguni 70 inimest, kes kandideerisid mõne teise erakonna või valimisliidu ridades. (Kriminaalsetest tegelastest, nagu Ivo Parbus ja Elmar Sepp ning viimaks ka Priit Toobal ja Lauri Laasi ei maksa rääkidagi – nemad said oma teenitud palga.)



Reformierakonnas on tuntumateks väljavisatuteks Kristiina Ojuland ja Silver Meikar. Põhjused olid küll erinevad, aga kummagi karjäär ei ole enam hoogu sisse saanud. Meikar otsustas suu puhtaks rääkida ja esines paljastustega, mida ei andesta naljalt ükski erakond. Võib-olla on sotsiaaldemokraadidki tema suhtes ettevaatlikud, sest eks igal parteil ole oma saladused.



Kui sotsid ja IRL on tuntumate tegelaste väljaviskamisel olnud tagasihoidlikumad (IRL-ist on ridamisi lahkutud n-ö omal soovil), siis EKRE ja Vabaerakond on neil päevil näidanud kõva kätt. Nii osutus Maria Kaljuste maskuliinse seltskonna jaoks vist liiga tugevaks ja häälekaks saare naiseks.



Vabaerakonna puhul tuleb pikemalt peatuda Jevgeni Krištafovitši juhtumil. Mees oleks 2015. aasta valimistel peaaegu riigikogusse pääsenud (sel juhul kuuleksime praegu hoopis teist laadi avaldusi), aga jäi välja ja on sestsaadik kõvasti soolotsenud. Oma ultraliberaalsete vaadete poolest sobiks ta mõistagi mõnda teise seltskonda – kas või oravate hulka –, kuid selle asemel alustas Krištafovitš kompromissitut võitlust, mille eesmärk on ebaselge.



Pole kahtlust, et kogu energia suunamine meedia kaudu oma erakonna vastu on kontraproduktiivne ja ebakonstruktiivne. Artur Talviku ja teiste võrdlemine Aleksandr Lukašenka ning märtsiküüditajatega on piisavalt absurdne. Pole imestada, et vabakatel närvid üles ütlesid – lahendus tulnuks leida juba varem.



Vabakonservatiivse Vabaerakonna juhtkond ei saa ilmselt endiselt rahulikult hingata, kuna Krištafovitš on lubanud võidelda lõpuni sellise erakonna eest, mis “ei tee mööndusi korruptsiooni vastu võitlemisel, austab mitmekesisust, kaasab võrdväärsete kodanikena nii üksikemasid, jõuluvanasid, venelasi, geisid, mustanahalisi kui ka rahvuskonservatiive, väärtustab diskussiooni ning julgeb võtta vastutuse”.



Õigupoolest ei peaks üks tugev ja enesekindel erakond laskma end üksikrünnakutest eksitada. Paratamatult leidub nimekirjas inimesi, kes kalduvad peavoolust kõrvale ja omavad erilist tähelepanuvajadust. Esimees ei peagi igale säutsule reageerima, selleks on ametis peasekretärid või pressinõunikud, kelle ülesanne on asju klattida.



Ometigi näeme, et erakonnad reageerivad igasugu kriitilistele väljaastumistele vägagi valuliselt. Kõik on sõnades konstruktiivse kriitika ja diskussiooni poolt, ent selle käigus läheb ühtäkki üksteise laimamiseks. Eks erakonna jaoks on maine – mida iganes selle all mõeldakse – ikkagi tähtsam kui miski muu, ja kes arvatakse seda kahjustavat, on targem välja heita.



Kui tasakaalukal inimesel hakkab erakonna juhtimises või tegevuses midagi vastu, siis tavaliselt esitab ta lahkumisavalduse. Seevastu leidub alati kõrgendatud õigustajuga, lihtsalt ambitsioonikamaid või muidu pettunuid, kes ei kavatsegi niisama loobuda, vaid peavad oma kohuseks näidata, et “kuningas on alasti”. Selles pole midagi üllatavat – ülemustega ollakse ju harva rahul –, aga juhtpoliitikute amet ongi rünnakuid taluda ja ära kannatada. Seejuures oleks muidugi parem, kui ei aetaks ühesugust joru ega jäetaks peaminister Jüri Ratase kombel küsimustele vastamata.



Miski on mäda Taani riigis?



Noor näitleja Henrik Kalmet (31) õppis kursusejuhendaja Elmo Nüganeni (55) käe all, viimane võttis ta ka Tallinna linnateatrisse ja andis rohkesti rolle. Võiks küsida: kas on ikka eetiline oma õpetaja vastu astuda, isegi siis, kui näed, et asjad on hapuks läinud?



Enn Vetemaa lühiromaanis “Pillimees” (1967) reedab peategelane, luuletaja Ruuben Illime 1949. aasta kosmopolitismivastase kampaania tõttu oma vana õpetaja, kirjandusteadlase, ning tegeleb seejärel alkoholismi ja enesesüüdistamisega.



Kujutlen vaimusilmas Henrik Kalmetit paarikümne aasta pärast – ta on kogenud lavastaja, veidi väsinud hallide silmadega keskealine mees. Siis tuleb keegi noor ja vihane näitleja ning ütleb, et sa võid ju olla, aga saa aru, et ajad on muutunud.



Tegelikult oli kõige huvitavam see, et mitmed anonüümseks jääda soovinud teatriinimesed avaldasid Kalmetile toetust – lood olevatki linnateatris halvad. Eks igas tsunftis ole kirjutamata reeglid ja enamasti tuleb probleemid lahendada oma seinte vahel. Kes selle vastu eksib või väljaspool maja sõna võtab, peab arvestama teatud riskidega.



Ideaalses ühiskonnas võiks vahest igaüks toimida nagu Anu Saagim, kes lahkus toimetusest, kuna polnud enam õnnelik. Kõnnid lihtsalt minema ja alustad kusagil mujal midagi muud.



Suurem osa inimesi aga endale sellist luksust lubada ei saa. Pigem tuleks vahel meeles pidada kellamehe kohast ilma jäänud Lible pihtimust Arno Talile: “Ei kannata siin ilmas ükski sunnik välja, kui talle pisut õigust öeldakse. Aga valeta, valeta, siis oled sa mees!” Autor: Kuido Merits, kolumnist Reede, 28. aprill 2017.Miskipärast on üsna mitmed viimase aja artiklid kandnud just sellist pealkirja – “Lõuad pidada ja edasi teenida”. Järelikult kehtib see fraas mitte ainult Austria-Ungari keisririigis, vaid ka demokraatlikus Eestis.1950. aasta märtsis toimunud EK(b)P VIII pleenumil heideti juhtkonnale ette puudulikku kaadrivalikut, nõrka enesekriitikat ja muid möödalaskmisi.Nikolai Karotamme süüdistati kodanlike natsionalistide (Hans Kruus ja Hendrik Allik) mahitamises ja ta lasti lahti; aktiivselt nõukogude võimuga koostööd teinud Johannes Semper langes põlu alla, rääkimata Friedebert Tuglasest, kes eemaldati täielikult avalikust elust ja kelle teosed keelustati.Veendunud kommunisti Paul Kuusbergi raamatu põhjal tehtud filmis “Mis juhtus Andres Lapeteusega” (1963) uurib sõjakaaslane Ants Pajuviidik (Kaljo Kiisk) Lapeteuselt (Einari Koppel) – too on kõrgel kohal ja hoiab Stalini-aegses surutises suu kinni –, et mispärast te seal üksteist hirmsasti tümitate – ikka kohalt maha ja parteist välja!Olud on küll sootuks teised, kuid käesoleval kümnendil on järjest sagenenud juhtumid, kus lõugade laiutamise eest antakse kergesti kinga – ole sa siis poliitik, näitleja, ajakirjanik või kes tahes.Erakondadest on selles osas muidugi esirinnas olnud Savisaare juhitud Keskerakond, kust on inimesi välja visatud või lahkuma sunnitud kümnete kaupa. Nimetame näiteks Robert Lepiksoni, Kalle Laanetit, Mart Viisitamme.2013. aastal lendas parteist välja koguni 70 inimest, kes kandideerisid mõne teise erakonna või valimisliidu ridades. (Kriminaalsetest tegelastest, nagu Ivo Parbus ja Elmar Sepp ning viimaks ka Priit Toobal ja Lauri Laasi ei maksa rääkidagi – nemad said oma teenitud palga.)Reformierakonnas on tuntumateks väljavisatuteks Kristiina Ojuland ja Silver Meikar. Põhjused olid küll erinevad, aga kummagi karjäär ei ole enam hoogu sisse saanud. Meikar otsustas suu puhtaks rääkida ja esines paljastustega, mida ei andesta naljalt ükski erakond. Võib-olla on sotsiaaldemokraadidki tema suhtes ettevaatlikud, sest eks igal parteil ole oma saladused.Kui sotsid ja IRL on tuntumate tegelaste väljaviskamisel olnud tagasihoidlikumad (IRL-ist on ridamisi lahkutud n-ö omal soovil), siis EKRE ja Vabaerakond on neil päevil näidanud kõva kätt. Nii osutus Maria Kaljuste maskuliinse seltskonna jaoks vist liiga tugevaks ja häälekaks saare naiseks.Vabaerakonna puhul tuleb pikemalt peatuda Jevgeni Krištafovitši juhtumil. Mees oleks 2015. aasta valimistel peaaegu riigikogusse pääsenud (sel juhul kuuleksime praegu hoopis teist laadi avaldusi), aga jäi välja ja on sestsaadik kõvasti soolotsenud. Oma ultraliberaalsete vaadete poolest sobiks ta mõistagi mõnda teise seltskonda – kas või oravate hulka –, kuid selle asemel alustas Krištafovitš kompromissitut võitlust, mille eesmärk on ebaselge.Pole kahtlust, et kogu energia suunamine meedia kaudu oma erakonna vastu on kontraproduktiivne ja ebakonstruktiivne. Artur Talviku ja teiste võrdlemine Aleksandr Lukašenka ning märtsiküüditajatega on piisavalt absurdne. Pole imestada, et vabakatel närvid üles ütlesid – lahendus tulnuks leida juba varem.Vabakonservatiivse Vabaerakonna juhtkond ei saa ilmselt endiselt rahulikult hingata, kuna Krištafovitš on lubanud võidelda lõpuni sellise erakonna eest, mis “ei tee mööndusi korruptsiooni vastu võitlemisel, austab mitmekesisust, kaasab võrdväärsete kodanikena nii üksikemasid, jõuluvanasid, venelasi, geisid, mustanahalisi kui ka rahvuskonservatiive, väärtustab diskussiooni ning julgeb võtta vastutuse”.Õigupoolest ei peaks üks tugev ja enesekindel erakond laskma end üksikrünnakutest eksitada. Paratamatult leidub nimekirjas inimesi, kes kalduvad peavoolust kõrvale ja omavad erilist tähelepanuvajadust. Esimees ei peagi igale säutsule reageerima, selleks on ametis peasekretärid või pressinõunikud, kelle ülesanne on asju klattida.Ometigi näeme, et erakonnad reageerivad igasugu kriitilistele väljaastumistele vägagi valuliselt. Kõik on sõnades konstruktiivse kriitika ja diskussiooni poolt, ent selle käigus läheb ühtäkki üksteise laimamiseks. Eks erakonna jaoks on maine – mida iganes selle all mõeldakse – ikkagi tähtsam kui miski muu, ja kes arvatakse seda kahjustavat, on targem välja heita.Kui tasakaalukal inimesel hakkab erakonna juhtimises või tegevuses midagi vastu, siis tavaliselt esitab ta lahkumisavalduse. Seevastu leidub alati kõrgendatud õigustajuga, lihtsalt ambitsioonikamaid või muidu pettunuid, kes ei kavatsegi niisama loobuda, vaid peavad oma kohuseks näidata, et “kuningas on alasti”. Selles pole midagi üllatavat – ülemustega ollakse ju harva rahul –, aga juhtpoliitikute amet ongi rünnakuid taluda ja ära kannatada. Seejuures oleks muidugi parem, kui ei aetaks ühesugust joru ega jäetaks peaminister Jüri Ratase kombel küsimustele vastamata.Noor näitleja Henrik Kalmet (31) õppis kursusejuhendaja Elmo Nüganeni (55) käe all, viimane võttis ta ka Tallinna linnateatrisse ja andis rohkesti rolle. Võiks küsida: kas on ikka eetiline oma õpetaja vastu astuda, isegi siis, kui näed, et asjad on hapuks läinud?Enn Vetemaa lühiromaanis “Pillimees” (1967) reedab peategelane, luuletaja Ruuben Illime 1949. aasta kosmopolitismivastase kampaania tõttu oma vana õpetaja, kirjandusteadlase, ning tegeleb seejärel alkoholismi ja enesesüüdistamisega.Kujutlen vaimusilmas Henrik Kalmetit paarikümne aasta pärast – ta on kogenud lavastaja, veidi väsinud hallide silmadega keskealine mees. Siis tuleb keegi noor ja vihane näitleja ning ütleb, et sa võid ju olla, aga saa aru, et ajad on muutunud.Tegelikult oli kõige huvitavam see, et mitmed anonüümseks jääda soovinud teatriinimesed avaldasid Kalmetile toetust – lood olevatki linnateatris halvad. Eks igas tsunftis ole kirjutamata reeglid ja enamasti tuleb probleemid lahendada oma seinte vahel. Kes selle vastu eksib või väljaspool maja sõna võtab, peab arvestama teatud riskidega.Ideaalses ühiskonnas võiks vahest igaüks toimida nagu Anu Saagim, kes lahkus toimetusest, kuna polnud enam õnnelik. Kõnnid lihtsalt minema ja alustad kusagil mujal midagi muud.Suurem osa inimesi aga endale sellist luksust lubada ei saa. Pigem tuleks vahel meeles pidada kellamehe kohast ilma jäänud Lible pihtimust Arno Talile: “Ei kannata siin ilmas ükski sunnik välja, kui talle pisut õigust öeldakse. Aga valeta, valeta, siis oled sa mees!”

Veel artikleid samast teemast »