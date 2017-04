Arvamus

JUHTKIRI - Wellfesti salaselts

Neljapäev, 27. aprill 2017.



No ei lähe selle Wellfestiga, mis on Saaremaa üritustekalendris juba mitu aastat vaevaliselt oma kohta otsinud, kohe mitte miski õnneks...



Nüüd siis selgub, et isegi Wellfesti potentsiaalne koostööpartner – Jööri küla selts oma suitsusaunaga –, kes soovinuks kaasa lüüa avatud saunade päeval, kobab infopuuduses.



Meie Maa ei imesta selle üle sugugi, arvestades seniseid probleeme Wellfesti korraldajatega suhtlemisel. Ka meie ajakirjanikud on kogenud ignoreerimist – kui soovisime talvel, täiesti heade kavatsustega, eelseisvast üritusest kirjutada, paluti siiralt, et me siiski ei kirjutaks.



Küll põhjendati info kinnihoidmist poolelioleva kohvijoomise, küll alles koostamisel oleva programmiga. Ehk siis püüti tõkestada tasuta reklaami levikut – kas pole uskumatu?!



Tõsiasi on see, et Wellfest ei reklaami end tänavu kohalikus meedias. Kui uurisime eile, mis on festivali eelarve, öeldi, et see on salastatud. Kommentaarid on vist liigsed.



Meie Maa elab edasi ka Wellfestita. Käpardlikult tegutsevad festivali korraldajad aga võiksid ometigi aru saada, et mitte kohalikud meediakanalid ei vaja Wellfesti, vaid “ambitsioonikas” Wellfest vajab ka kohalikul tasandil meediaväljundit.



