Arvamus

JUHTKIRI - Tubli saavutus!

Neljapäev, 27. aprill 2017.



Kuigi Venemaa turg on siinsetele tootjatele olnud suletud, tulid Saaremaa piimatöösturid olukorrast auga välja ning mullu tekkis suisa olukord, kus nõudlus ületas pakkumise ja tootmine käis viimse piiri peal.



Pingutused on olnud vaeva väärt, sest eile tunnistati Saaremaa piimatööstuse Old Saare juust üleriigiliselt parimaks toiduaineks.



Piimatööstus leidis äramärkimist ka Lääne-Eesti parimate arvestuses: kui peaosa täitis kalakasvatajate ühistu Ecofarm Farmare forellifilee, siis kõrvalosa kehastamisega sai edukalt hakkama samuti Saaremaa piimatööstuse tooteportfelli kuuluv soolakristallidega või, mis kalafileed žürii hinnangul mõnusalt täiendab.



Saaremaa piimatööstuse kui ühtlasi maakonna ühe suurema tööandja ees tuleb igal juhul müts maha võtta, sest lisaks jõulisele tootmisele on suudetud panustada ka tootearendusse, mis tõi töösturitele ka seni suurima tunnustuse.



