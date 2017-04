Arvamus

AINULT MEIE MAAS: Kevadine tedremäng

Neljapäev, 27. aprill 2017.



Kohalike omavalitsuste valimised on läbi aegade ajanud erakondi pöördesse üksnes suuremates omavalitsustes, peamiselt linnades ja nende lähiümbruses.



Väiksemates omavalitsustes on valimisvõitlus käinud ikka kohalike nimekirjade vahel, oli neis siis ka erakondade liikmeid või mitte.



Kui üldse, siis on vaid Keskerakond oma ideoloogiat igale poole maanurkadessegi külvanud. Paraku pole nad enamikus väikestes omavalitsustes aga konkurentsivõimeliseks osutunud. Kas või sellepärast, et kohapeal ei huvitu keegi Keskerakonna poliitilisest dogmast, võimu juurde vajatakse rohkem tegusaid inimesi. Vähemalt Saare maakonnas on see nii olnud.



Seekord on teisiti



On märgata, et vähem kui kahe aasta pärast toimuvate riigikogu valimiste peaproov, kohalikud valimised, on tulemas. Kõik erakonnad on läinud kuidagi puhevile – ilmselgelt andis selleks tõuke peagi jõustuv uus halduskorraldus.



Kuna kõigist väikevaldadest on liitumise teel korraga saamas suured, on ka pealinnast kaugemates paikades suurenenud huvi võimupiruka vastu. Kui võrrelda looduses toimuvaga, meenutab praegune asjade käik tedremängu, kus vahendeid ei valita ja igaüks püüab ennast nähtavaks teha üha uhkemaid sulgi näidates. Taustaks kostavad võimsad häälitsused, et ka kaugemal olijad või kehvemalt nägijad mängulustist ilma ei jääks.



Erakonnad on sisemiselt lõhenenud. Et lõhesid jätkub samaaegselt peaaegu kõikidesse parteidesse, see on juba aja märk. Aga vaatlen tuntumaid erakondi selles kontekstis, milliseid mõtteid on nad minus esile kutsunud.



Alustan kõige valjemini kireva EKRE-ga. Erakond, kes suudab sõnades kõik konkurendid maa sisse tampida, ükskõik, milliste ettepanekutega need välja tulevad. Ekrelased on targad ja teavad, et kui rivaalide ideesid ja ettepanekuid häälekalt maha teha, siis ei paista välja asjaolu, et nad ise peale lärmi muud ei oskagi teha. Ja kui sellele tähelepanu osutatakse, on tagataskust iga kell võimalik haarata õigustus, et ega opositsioonis olegi võimalik midagi muud teha.

Ekrelased on esimesed, kes seisavad plakatitega mis tahes pikettidel, et oma juhte kaamerate ette seada. Ka sisemised erimeelsused surutakse EKRE-s tõhusalt maha, erakonnast heidetakse vajadusel välja isegi kõige värvikamad tegelased. Kuidas ma ei pingutaks, praegusi ekrelasi ei suudaks ma küll ühegi valitsuskoalitsiooni juhtparteina, isegi mitte partnerina, ette kujutada.



Pisut tasakaalukamalt, ent peaaegu mööda sama rada sammub Vabaerakond. Eriti veel nüüd, mil juhitoolile pandi Artur Talvik. Mees, kes riigikogu korruptsioonivastase komisjoni eesotsas olles ei jätnud juhuse hooleks ühtegi võimalust ennast näidata. Oli siis korruptsiooni või ei olnud. Talvik juba teab, et riigikogulase tööriist asub näo alaosas ja selle pruukimist ei tohi unarusse jätta. Ideoloogiliselt on Vabaerakonda raske määratleda – paistab, et nad ise pole ka veel teada saanud, millist maailmavaadet nad esindavad. Ilmselt pole see neile oluline.



Liidrikriis levib nagu kulutuli



Pärast Mart Laari lahkumist suurest poliitikast ei ole IRL endale tõsiseltvõetavat liidrit leidnud, see ongi selle erakonna suurim häda. Proovitud on üht ja teist persooni, kuid tulemuseta.



Teine IRL-i häda seisneb selles, et seni rahvuslust esindanud erakond on praeguses valitsuskoalitsioonis oma näo täielikult kaotanud. Lauldakse just selle laulu, kes on neid nõus koalitsiooni võtma. Võimu nimel öeldi lahti põhimõtetest, mis IRL-i teistest selgelt eristas. Näiteks nõustuti nii astmelise tulumaksu kui ka keskerakondlaste Putini partei lembusega.



Erakond, kes teeb sedavõrd hoogsaid ideoloogilisi kannapöördeid, ei ole valija silmis enam usaldusväärne. Isegi siis, kui IRL suudab seekord etteotsa valida tõsiseltvõetava esimehe, võib usalduse taastamine aega võtta. Kui see muidugi üldse enam õnnestub.



Liidrikriisis vaevleb ka Keskerakond. Edgar Savisaar suutis tsaari kombel korra majas hoida, Jüri Ratas aga veeretab erakonna halva sisekliima tõttu igas liinis ümmargust juttu, püüdes kõigile meeldida. Ta ei julge võtta seisukohta parteile esitatud kriminaalsüüdistuste kohta, mängides nii tasapisi, kuid järjekindlalt Keskerakonna mainet maha.



Viimased avaliku arvamuse küsitluse tulemused näitavad peaministripartei toetuse langust isegi pealinnas, sest kahtlase maiguga tehingud Tallinnas jätkuvad. Ilmselgelt mõtlevad “jalgadega” just eestlastest valijad.



Ka riigi tasandil on Keskerakond hakanud oma sõnu sööma. Opositsioonis olles olid just keskerakondlased suurimad haldusreformi ja Rail Balticu vastased – kes meist suudaks unustada Kadri Simsoni sellekohaseid emotsioonidest pungil sõnavõtte?



Nüüd, mil Simsonile on usaldatud valitsuse üks olulisemaid ministriportfelle, on daam korraga võitlustandrilt kadunud. Viimati nägime teda teleekraanil malbel toonil superraudtee rajamist kaitsmas. Seega on Keskerakond hakanud “IRL-i tegema” ehk võimu nimel loobutakse senistest põhimõtetest. Ilmselt see neid kahte nii erinevat erakonda ka seob.



Reformis valitseb vaikus



Kui sotsiaaldemokraadid järjekordsesse koalitsiooni jõudsid, olid isamaalised jõud oma põhimõtted juba maha mänginud.



Jevgeni Ossinovski haaras aga härjal sarvist ja suutis sotsid uues valitsuses maksma panna. Ehkki ma pole sotsiaaldemokraatliku maailmavaate austaja, pean seda erakonda kõige vähem manipuleeritavaks. Teineteise võidu IRL-i rahandusministriga mõtlevad sotsid aina uusi makse välja. Põhjendus, et midagi sellist tehakse näiteks rahva tervise huvides, pole usutav. Koalitsiooni ainus eesmärk on uute maksude kehtestamisega oma kolossaalseid lubadusi rahastada. Aga Reformierakond? Kuhu nende ridades valitsenud lõhe siis jäi? Tundub, et nii Kristen Michali kui ka Hanno Pevkuri tiib on hakanud samas suunas lehvitama. Reformarite seas valitseb praegu totaalne vaikus.



