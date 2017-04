Arvamus

Kas vapsid tõesti rehabiliteerida?

Kolmapäev, 26. aprill 2017.



Loen ajalehest, et riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid läks justiitsminister Urmas Reinsalult luba küsima vapside rehabiliteerimiseks. Kuulukse, et see polegi ainult Karilaiu järjekordne uitmõte. Kui ta suudab sellest teha Reinsalu järjekordse kinnisidee, siis hakataksegi ajalugu seadusega paika panema.



Iseenesest muidugi rumal mõte. Eks see kerkis esile seoses viimasel ajal käimas oleva ägeda sõnavahetusega Konstantin Pätsi tegemiste ümber. Üks sõlmpunkte, millest piikide ristamine alguse sai, oli Pätsi korraldatud riigipööre 1934. aastal, mille käigus vapsid avalikust elust eemale tõrjuti ja suur osa neist vahistati.



Paralleel hitlerlastega



Et vapside vangistamine oli ebademokraatlik, lausa ebaseaduslik, teevad Pätsi vaenajad nüüd oma arust ainuõige järelduse: vapsid kui süütud kannatajad tuleb rehabiliteerida.



Paraku see nii üheselt mõistetav ei ole. Kõigepealt tuleks selgeks teha, mida need vapsid endast kujutasid.



Alguses loodi Eesti Vabadussõjalaste Keskliit mittepoliitilise organisatsioonina, mis koondas Vabadussõja veterane. Alates 1932. aasta kongressist nad parteistusid, avasid oma read kõigile poolehoidjaile ning lülitusid võimule pääsemise nimel aktiivselt riigi poliitilisse ellu. Nende tegevusvormid, näiteks väline käitumisjoon, omandasid elemente, mis andis oponentidele võimaluse nimetada neid natsideks, isegi fašistideks – tõmmates paralleele Saksa hitlerlastega.



Tulekski kindlaks teha, kuivõrd neil oli sidemeid hitlerlastega ning kas ja missugused olid suhted Saksamaa saatkonnaga Tallinnas. Saatkonna arhiiv vääriks üldse üksikasjalikku “inventuuri” – sealt võiks midagi leida ka Pätsi läbikäimise kohta saadik Hans Frohweiniga.



Kui pidada silmas vapside ühe juhtfiguuri Hjalmar Mäe hilisemat karjääri sakslaste poolt okupeeritud Eestis, on üsna eelduspärased ka tema varasemad suhted hitlerlastega. Ja kas ainult tema?



Teine probleemide ring on seotud vabadussõjalaste põhiseadusega. Õigemini on tegemist probleemide puntraga.



Rahva rahulolematus majandusliku olukorra ja valitsemise korraga, kus nn lehmakauplemise järel võimule saanud valitsused aina vaheldusid, muudkui kasvas. Niihästi valitsejad kui ka valijad olid jõudnud äratundmisele, et põhiseadust on tarvis muuta.



Paraku läks nii, et valitsuse poolt esitatud uue põhiseaduse kava lükati rahvahääletusel tagasi. Valitsus esitas seejärel uue kava. Seegi lükati tagasi. Siis tulid aga vabadussõjalased välja oma põhiseaduse projektiga, mis leidis valijate toetuse.



Uus põhiseadus jõustus 24. jaanuaril 1934 ja Päts sai nn üleminekuaja valitsuse peaministriks riigivanema ülesannetes. Aga eelseisvate riigivanema valimiste eel sai selgeks, et rahvas annaks oma hääle hoopiski vapside juhile Andres Larkale. Siis tuligi 12. märts ja Pätsi riigipööre.



Mida Päts edasi tegi, on meile teada. Nende kolme põhiseaduse projekti ja muu (vähem teadaoleva) materjali alusel tuleks nüüd analüüsida, mis suunas oleksid vabadussõjalased soovinud riiki juhtida ning mida oodanuks valijad.



Mingit ainest selleks peaksid andma ka vapside ülekuulamise ja kohtuprotsessi protokollid, mis peaksid ju kusagil alles olema. Kas poleks juhtunud nii, et nõukogude bolševistliku anneksiooni asemel oleks endale priitahtlikult kaela kutsutud Saksa fašistlik anneksioon?



Ennatlik samm



Kuni need küsimused pole vastuseid saanud, on ilmselt ennatlik hakata vapse rehabiliteerima.



Arvata on, et selline uurimistöö pole jõudumööda ülesanne ei Karilaiule-Reinsalule ega ka riigikogu õiguskomisjonile. Nii olulised analüüsid jäägu ikkagi ajalooteadlaste töömaile.



