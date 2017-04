Arvamus

JUHTKIRI - Julge plaan

Kolmapäev, 26. aprill 2017.



Soomlasest ärimeeste idee ehitada Mändjalga üheksa energiasäästlikku ökomaja on kahtlemata ambitsioonikas, eriti arvestades praegusi tendentse Saaremaa kinnisvaraturul. Püsielanikke lisandub saarele vähe ning pigem eelistatakse soetada suvituskohti.



Nii välismaalaste kui mandri-eestlaste jätkuvaks lemmikkohaks on Muhu saar ja sellest tulenevalt kasvab aasta-aastalt ka sinna soetatava kinnisvara hinnatase.

Kui vaadata Kuressaare linna arendusi, siis leidub siingi pealehakkajaid, kes siin-seal vanu maju renoveerinud ja uusarendustele nüüd ostjaid leida püüavad. Paraku peab tõdema, et krõbeda hinna tõttu on nii mõnigi korter jäänud müümata ja omanik sunnitud koha välja rentima.



Möödas on ka ajad, mil välismaalased agaralt saarele kinnisvara soetasid, kuid olenevalt arenduse unikaalsusest ja hinna-kvaliteedi suhtest võib juhtuda, et Mändjala ökomajad lähevad siiski kaubaks kui soojad saiad.



Loodame, et ka sellisel juhul ei lähe arendaja liiga ahneks ja tulevikus jääb Sõrve maanteed pidi sõites võimalus ka puutumata loodust imetleda.



