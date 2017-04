Arvamus

MÕTE: Jäägem terveks!

Teisipäev, 25. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Aprillikuu on teatavasti tervise arengu instituudi poolt kuulutatud südamekuuks. See tähendab seda, et eriliselt pööratakse tähelepanu tervisele – liikumisele ja toitumisele.



Minu arvates on hea, et temaatilist kuud korraldatakse, sest see annab mitmeid võimalusi innustamaks kodust välja tulema ka neid, kes tavaliselt seda tegema ei kipu. Olgu siis põhjuseks ühine kepikõnd, võrkpall, lauatennis, toolivõimlemine või mis iganes.



Muidugi on ka neid inimesi, kes liiguvad aastaringselt. Tihtipeale on hea liikuda just naabrinaise või -mehe seltsis. On ju nii, et oma pereliikmele on lihtsam “ei” öelda. Tean omast kogemusest: kui ikka naabrinaine või -mees helistab, et kuidas on, kas täna kõndima läheme, muutub enne peas keerelnud mõte, et täna kohe mitte üldse ei viitsiks, kohe nõusolekuks.



Ja pärast on, mille üle rõõmustada! Tund aega värskes õhus annab reipust ja energiat ning mis kõige tähtsam – saavutatud on võit ja seda iseenda üle. Öeldakse ju, et kõige raskem on esimene samm – diivanilt koduukseni ja seda esimesed kaks nädalat. Pärastpoole tekivad aga juba harjumus ja vajadus.



Mina leiangi, et südamekuu on vajalik just selleks, et need inimesed, kes ei ole igapäevaselt liikumisharrastusega sina peal, jõuaksid nüüd õue. Või siis aitamaks tagasi liikumisrajale neid, kes sealt vahepeal mingil põhjusel kõrvale on kaldunud.



Süda on tähtis mootor ja enamasti hakkame tervise tähtsusest alles siis aru saama, kui midagi viga on. Kui dalai-laamalt küsiti, mis hämmastab teda inimkonna juures kõige enam, vastas ta: “Inimene. Sest inimene ohverdab raha teenides oma tervise. Ja siis kulutab ta seda raha uuesti tervise taastamiseks.”



Just taolised kampaaniad tuletavad meelde, et tuleb enda eest hoolt kanda. Mida varem, seda parem. Nii et jäägem terveks! Autor: Ivika Laanet-Nuut Teisipäev, 25. aprill 2017.Minu arvates on hea, et temaatilist kuud korraldatakse, sest see annab mitmeid võimalusi innustamaks kodust välja tulema ka neid, kes tavaliselt seda tegema ei kipu. Olgu siis põhjuseks ühine kepikõnd, võrkpall, lauatennis, toolivõimlemine või mis iganes.Muidugi on ka neid inimesi, kes liiguvad aastaringselt. Tihtipeale on hea liikuda just naabrinaise või -mehe seltsis. On ju nii, et oma pereliikmele on lihtsam “ei” öelda. Tean omast kogemusest: kui ikka naabrinaine või -mees helistab, et kuidas on, kas täna kõndima läheme, muutub enne peas keerelnud mõte, et täna kohe mitte üldse ei viitsiks, kohe nõusolekuks.Ja pärast on, mille üle rõõmustada! Tund aega värskes õhus annab reipust ja energiat ning mis kõige tähtsam – saavutatud on võit ja seda iseenda üle. Öeldakse ju, et kõige raskem on esimene samm – diivanilt koduukseni ja seda esimesed kaks nädalat. Pärastpoole tekivad aga juba harjumus ja vajadus.Mina leiangi, et südamekuu on vajalik just selleks, et need inimesed, kes ei ole igapäevaselt liikumisharrastusega sina peal, jõuaksid nüüd õue. Või siis aitamaks tagasi liikumisrajale neid, kes sealt vahepeal mingil põhjusel kõrvale on kaldunud.Süda on tähtis mootor ja enamasti hakkame tervise tähtsusest alles siis aru saama, kui midagi viga on. Kui dalai-laamalt küsiti, mis hämmastab teda inimkonna juures kõige enam, vastas ta: “Inimene. Sest inimene ohverdab raha teenides oma tervise. Ja siis kulutab ta seda raha uuesti tervise taastamiseks.”Just taolised kampaaniad tuletavad meelde, et tuleb enda eest hoolt kanda. Mida varem, seda parem. Nii et jäägem terveks!

Veel artikleid samast teemast »