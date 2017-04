Arvamus

Süüdimõistetu märkmed

Teisipäev, 25. aprill 2017.



Ju saab igaüks meist teatava korrapärasusega kõnesid suurepäraste pakkumistega.



Mis need parajasti ka poleks.



Igavesti nalja saab mõnikord. Endal küll pole sellist asja olnud, aga ühega läinud nii, et võtab pahaaimamatult kõne vastu ja sihukese sumeda häälega kostab teiselt poolt: kas ma tõesti räägin alati naerusuise ja rõõmsameelse ...ga (täiesti õige eesnimi, me kõik oleme kuskil kirjas ja kättesaadavad, tõesti), mul oleks talle üks jutt...



Muidu mitte just suu peale kukkunud meesterahvas kaotanud isegi hingamisvõime.



Sääse tapmine – mõrv ja inimõiguste rikkumine



Ma kaotaks ka. “Alati naerusuine”, tule appi. Öelnud kohe, et käisid erilises koolis, kus igas klassis tuli vähe pikemalt olla. Taavi Rõivas sai nii, et tolmas, kui oli mõnevõrra ergassinisema ülikonna ja punaste sokkidega pildi peal koos Briti peaministriga, aga tobeda mulje jättis tegelikult õnnis-innukas kaamerasse hammaste kuivatamine. Vanamoeline euroopa kultuur ei hooli naeratusest. Ühelgi maalil ju ükski kuningas, keiser, president ega minister ei naerata. Roomlased tegid üldse nii kurja nägu kui veel suutsid.



Mida neile telefonimüüjatele küll õpetatakse? Kes õpetab? Alati naerusuised? Keegi neist on ju välja mõelnud, et kui juba toru võetud ega kohe – ebaviisakalt – ole ära visatud, siis tuleb hakata esitama totraid küsimusi, millele iga inimene vastab jah. Küll ta siis ütleb jah ka sajandi pakkumisele.



Mõned mõnulevad, vastates jah, jah, jah ja siis järsult ei. Natuke muidugi viisakam, kui levinud komme toru ära visata või, veel hullem, tarvitada sõnavara räpasemaid osi.



Ennast upitades – ma üritan ikka viisakalt ära öelda. Välja arvatud juhtumil, kui on mingi küsitlus käimas, ise servapidi selles jandis oldud ja tullakse heameelega vastu.



Eks ühel päeval jälle helistatud. Pakutud ajakirja tellimust. Õieti mitme. Ei ütle, mis, aga te mõistatate niikuinii ära, aga mina jään puhtaks poisiks ega saagi ehk süüdistust vihakõnes.



Kena hääle, häälduse ja kõnepruugiga tütarlaps küsis, et kaege, te olete siin mõne meie väljaandega proovitellimust teinud või siis nänni nimel isegi aasta otsa tellinud, aga ometi kaabet pannud – ehk sooviksite ikkagi seda, toda ja siis toda ka veel.



Mulahoog tuli peale. Öeldakse küll, et kes seletab, see ennast süüdistab. Ütlesin hästi pikalt ja segaselt ära, et kaege, see on tore žurnaal teil küll ja tehke aga edasi, aga ma olen sihuke veidrik, kes lapsena entsüklopeediat luges ja vabatahtlikult ülikoolide õpikuid läbi töötas – oh, küll mõni oskab edev olla.

See läks veel lühidalt, aga kirjastaja nii-öelda lipulaevast äraütlemine venis küll tobedaks.



Kaege, tolle ajakirjaga oli natuke eriline suhe või nii. Ilmakuulus, võimalik, et tõesti parimate fotodega. Kunagi ammuammu, ülikoolis ja inglise keele tunnis sattus neid vahel harva kätte. Ai, käed hakkasid värisema, et kas tõesti. Tõesti. Tobe, aga siiani on meeles – lugu, mida üritati oma suhteliselt kehva inglise keelega lugeda, oli kemmergulaboratooriumist. Ongi sihukesed olemas, kus siis valgete kitlitega tüübid arvutavad torude kaldenurki ja jämedust, et nii number üks kui kaks ikka jõuaks sinna, kuhu ette nähtud. Ahjah, seal kasutatakse kah palju sinist värvi vedelikke, nagu teatud reklaamides. Naergu, kes tahab.

Niisiis, kui nimetamata ajakiri eestikeelsena ilmuma hakkas, oldi kohe kampaania ohver. Rõõmuga.



Umbes kolm numbrit.

Neljas jäi niimoodi, et eks hiljem loen lõpuni.

Viies suisa vedelema.

Kuues, ei mäletagi.

Jne.



Mingisuguse edaspidise võtsin ette ja lugesin otsast otsani. Avastades veerandi peal, et seda tuleb teha jõuga ja noppides seda, mis huvitav. Nagu vanasti, ridade vahelt, eks. Miski asi nendes ridades äratas veidrat vastumeelsust.



Kohe ei jaganud ära, aga siis kargas – süütunnet tekitasid tüübid. Kunagise põneva lugemise, huvitavate kohtade ja juhtumiste asemele oli roninud mingi vagatsev määgimine, kuidas maailm on kohe hukas. Mered reostatud, vihmametsad põlevad, praht sorteerimata. Ja kõiges oled sina, paks valge mees oma hamburgeriga süüdi, ainult biokütus ja sitikadieet päästavad maailma.

Kui sitikas just ohustatud liikide sekka ei kuulu. Umbes nii, et sääse tapmine on mõrv ja inimõiguste rikkumine.



Minge puu taha, puudekallistajad, mõtles paks valge mees. Ma pole elu sees ühtki valget ninasarvikut tapnud. Ärge norige. Pigem ma tahaks teada, kust Greenpeace oma kanuude sadamamaksudeks raha võtab.



Nurga taha ei julge enam minnagi



Kinnisidee on nagu vihaleht. Hakkad märkama, et neid süütunde tekitajaid on palju ja rohkem tekib. Erinevatel teemadel. Küll pead sina süüdi olema selles, et demokraatia ei levi maailmas piisava kiirusega. Sallimatuses pagulaste vastu. Mida kõike veel.



Kõik, kes mõtlevad valesti või lihtsalt ei mõtle põletavatele probleemidele, nagu... noh, sitikate inimõigused, on süüdi kalkuses ja hoolimatuses. Sööd liha, hävitad planeeti. Suitsetad, vaevad tulevikus haigekassat. Ja nii edasi-tagasi, nurga taha ei julge minnagi – niikuinii on ka seal mingi kamp näpuganäitajaid: kas sa oled juba kahetsenud oma olemasolu?!



