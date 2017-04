Arvamus

JUHTKIRI - Läbikukkumine?

Teisipäev, 25. aprill 2017.



Varasematel aastatel on suveniirikonkursi korraldajad saanud ikka ja jälle tõdeda, et konkurss on andnud soovitud tulemusi ning suveniiritegijate hulgas on ettevõtmine osutunud väga populaarseks. Sel korral tuleb žüriil valida parim aga vaid 27 töö seast, mida on erakordselt vähe.



Selleaastaste tööde esitajad on veendunud, et soovivad oma toodetega välja tulla ja neid edasi toota, kuigi rahalist auhinda enam välja ei anta. Selle asemel ostavad korraldajad võidutööd välja.



Meie Maa on seisukohal, et konkursi tingimusi poleks olnud vaja nii jõuliselt muutma hakata, sest kui kord juba kahanemine on toimunud, ei pruugi osalus endist taset enam niisama lihtsalt saavutada.



Seda enam, et vähenemine tööde arvus ei taganud automaatselt suuremat hulka kvaliteetseid töid, mis annab kinnitust, et leida tuleks kuldne kesktee, kus lisaks toodete ostmisele saaksid võitjad teatud summa siiski ka kätte.



Loodetavasti osatakse 2019. aasta suveniirikonkursiks paremini valmistuda ja mõelda sellelegi, kuidas konkurssi tervikuna muuta atraktiivsemaks nii osalejate jaoks kui ka tõsta potentsiaalsete tulevaste tarbijate teadlikkust sellise vahva ettevõtmise olemasolust.



