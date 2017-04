Arvamus

EV100 – kogu meie riigi ja rahva pidu

Esmaspäev, 24. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Järgmisel aastal möödub Eesti riigi loomisest sada aastat, mis saab olema meie isamaa ajaloo olulisim tähtpäev.



Me oleme õnnelik rahvas, sest mitte kõigil pole olnud võimalust määrata ise oma riigikorda ja juhtida oma kultuurielu. Eestimaalaste jaoks said soov ja võimalus kokku 1918. aastal, mil me kuulutasime välja oma vaba riigi. Töö selle püha eesmärgi saavutamiseks algas aga märksa varem. Selle kõige tõttu ei saa imeks panna, et me oleme oma riigi juubelipidustustega juba alustanud ning need kestavad veel pea kolm aastat, kuni täitub sajand Tartu rahulepingu sõlmimisest.



Võimsad sümbolid



Mõne nädala eest alustasime oma sajandi pidustustega, kui meenutasime Peterburis 40 000 eestlase rahumeelset meeleavaldust. Selle manifestatsiooniga nõuti toona meie asualadele suuremaid võimalusi ise enda elukorralduse üle otsustada.



Ülevas meeleolus ja sinimustvalgete lehvides marssisid eestlased laulukooride ja orkestritega meie kogukonna vaimseks keskuseks olnud Jaani kiriku eest Tauria palee juurde, et Vene ajutine valitsus meie soove kuuleks ja arvestaks. Toona julgesid ilmselt vähesed päris vabast Eestist unistada, kuid peagi mõistsime ka selle võimalikkust.



Väga huvitav on seejuures mõelda suurte rahvakogunemiste rolli üle meie jaoks oluliste hetkede juures. Toonases Petrogradis toimunud marss oli meile küll esimene massiline poliitilise meelsuse avaldus, kuid pärast seda korda on neid olnud veel. Loomulikult meenuvad laulva revolutsiooni aegsed kogunemised lauluväljakul või ka Balti kett koos oma naabritest saatusekaaslastega. Need on kõik võimsad sümbolid.



Oleme külg külje kõrval seistes saanud tunnistust tõelisest eestluse vaimust ning see on meie iseseisvuspüüdlusi tublisti toetanud.



Mõni päev pärast meeleavaldust sündiski otsus meie asualade ühendamiseks üheks Eestimaa kubermanguks. Tänaselt vaateveerult on meil ehk raske hinnata selle ühendamise tähtsust. Ometi sai just selle sammuga eestlaste maast see Eestimaa, nagu me seda tunneme. Seni Peipsi rannalt Tõstamaani kulgenud eraldusjoon kadus ning saime ruumiliselt üheks rahvaks.



Tõepoolest võimas oli selle ühendusjoone sümboolne kustutamine sada aastat hiljem ülestõusmispühade aegse rahvamatkaga, millest võttis osa tuhandeid eestimaalasi.



Eesti Vabariigi loomine poleks selle sammuta olnud võimalik, sest meie rahva identiteet ei saanud piirduda vaid keelega. Maarahvast eestlasteks saanuna vajasime ka ruumilist ühtekuuluvustunnet, ühtset tähendusruumi, ühist pärimust ja vaimulaadi, ühiseid kombeid ja lugusid. Eestimaa ja Põhja-Liivimaa ühendamine Eestimaa rahvuskubermanguks lõi need eeldused. Täna ei oska me oma eestluse ruumist enam teisiti mõeldagi.



Kõik on oodatud



Minu siiras soov on, et kõige selle pärast kujuneksid need juubelisündmused terve rahva peoks. Iga eestimaalane, iga meie küla, alev, vald ja linn on oodatud Eesti juubelit tähistama.



Juubelisünnipäev on hea põhjus ja võimalus teha ära need asjad, mis on oma aega oodanud. Igaühel on võimalik meie riigile sel puhul midagi kinkida ning see ei pea olema suur ega kallis. Kingitus võiks tulla südamest, olla suunatud tegemaks head meie inimestele, kogukonnale ja rahvale.



Ma loodan, et kõik meie tulevased rongkäigud, manifestatsioonid ja ühised suurkogunemised on kantud teadmisest, et oleme eluga oma ajaloost läbi tulnud ja väärime vabadust ning et meie riik ja rahvas kestavad igavesti.



Jõudu Eestile! Autor: Jüri Ratas, peaminister (Keskerakond) Esmaspäev, 24. aprill 2017.Me oleme õnnelik rahvas, sest mitte kõigil pole olnud võimalust määrata ise oma riigikorda ja juhtida oma kultuurielu. Eestimaalaste jaoks said soov ja võimalus kokku 1918. aastal, mil me kuulutasime välja oma vaba riigi. Töö selle püha eesmärgi saavutamiseks algas aga märksa varem. Selle kõige tõttu ei saa imeks panna, et me oleme oma riigi juubelipidustustega juba alustanud ning need kestavad veel pea kolm aastat, kuni täitub sajand Tartu rahulepingu sõlmimisest.Mõne nädala eest alustasime oma sajandi pidustustega, kui meenutasime Peterburis 40 000 eestlase rahumeelset meeleavaldust. Selle manifestatsiooniga nõuti toona meie asualadele suuremaid võimalusi ise enda elukorralduse üle otsustada.Ülevas meeleolus ja sinimustvalgete lehvides marssisid eestlased laulukooride ja orkestritega meie kogukonna vaimseks keskuseks olnud Jaani kiriku eest Tauria palee juurde, et Vene ajutine valitsus meie soove kuuleks ja arvestaks. Toona julgesid ilmselt vähesed päris vabast Eestist unistada, kuid peagi mõistsime ka selle võimalikkust.Väga huvitav on seejuures mõelda suurte rahvakogunemiste rolli üle meie jaoks oluliste hetkede juures. Toonases Petrogradis toimunud marss oli meile küll esimene massiline poliitilise meelsuse avaldus, kuid pärast seda korda on neid olnud veel. Loomulikult meenuvad laulva revolutsiooni aegsed kogunemised lauluväljakul või ka Balti kett koos oma naabritest saatusekaaslastega. Need on kõik võimsad sümbolid.Oleme külg külje kõrval seistes saanud tunnistust tõelisest eestluse vaimust ning see on meie iseseisvuspüüdlusi tublisti toetanud.Mõni päev pärast meeleavaldust sündiski otsus meie asualade ühendamiseks üheks Eestimaa kubermanguks. Tänaselt vaateveerult on meil ehk raske hinnata selle ühendamise tähtsust. Ometi sai just selle sammuga eestlaste maast see Eestimaa, nagu me seda tunneme. Seni Peipsi rannalt Tõstamaani kulgenud eraldusjoon kadus ning saime ruumiliselt üheks rahvaks.Tõepoolest võimas oli selle ühendusjoone sümboolne kustutamine sada aastat hiljem ülestõusmispühade aegse rahvamatkaga, millest võttis osa tuhandeid eestimaalasi.Eesti Vabariigi loomine poleks selle sammuta olnud võimalik, sest meie rahva identiteet ei saanud piirduda vaid keelega. Maarahvast eestlasteks saanuna vajasime ka ruumilist ühtekuuluvustunnet, ühtset tähendusruumi, ühist pärimust ja vaimulaadi, ühiseid kombeid ja lugusid. Eestimaa ja Põhja-Liivimaa ühendamine Eestimaa rahvuskubermanguks lõi need eeldused. Täna ei oska me oma eestluse ruumist enam teisiti mõeldagi.Minu siiras soov on, et kõige selle pärast kujuneksid need juubelisündmused terve rahva peoks. Iga eestimaalane, iga meie küla, alev, vald ja linn on oodatud Eesti juubelit tähistama.Juubelisünnipäev on hea põhjus ja võimalus teha ära need asjad, mis on oma aega oodanud. Igaühel on võimalik meie riigile sel puhul midagi kinkida ning see ei pea olema suur ega kallis. Kingitus võiks tulla südamest, olla suunatud tegemaks head meie inimestele, kogukonnale ja rahvale.Ma loodan, et kõik meie tulevased rongkäigud, manifestatsioonid ja ühised suurkogunemised on kantud teadmisest, et oleme eluga oma ajaloost läbi tulnud ja väärime vabadust ning et meie riik ja rahvas kestavad igavesti.Jõudu Eestile!

Veel artikleid samast teemast »