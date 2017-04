Arvamus

JUHTKIRI - Katk ei hoiata

Esmaspäev, 24. aprill 2017.



Nagu ajas sigade Aafrika katk mullu suvel jõuliselt oma kombitsad ka Saaremaale, peab tõdema, et uus suvigi pole enam kaugel. Ja mida soojemaks lähevad ilmad, seda tihedamaks muutub sagimine metsas ja suureneb omakorda oht, et katkupisik uuesti kodusigade sekka satub.



Eelmise aasta augustis hukati Sakla sigalas üle 2700 sea ning iganädalaselt saab veterinaar- ja toiduamet uusi teateid katkule positiivsetest proovidest metssigadel.



Seda hämmastavam on, et vaatamata ligi poole miljoni euro suurusele majanduslikule kahjule, millest riik kompenseeris pisut üle 226 000 euro, on Valjala söödatehase farmides täna sigu rohkem kasvamas kui aasta tagasi enne katkupuhangut.



Meie Maa tunnustab Saaremaa seakasvatajaid, kes keerulisest olukorrast end heidutada ei lase ning samal ajal, kui ainuüksi biooohutusnõuete täitmisele kulub igas kuus ligi paar tuhat täiendavat eurot, on suutnud loomade arvu farmides suisa kasvatada.



