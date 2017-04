Arvamus

MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Paksudest. Nostalgiaga

Laupäev, 22. aprill 2017.



Kaalujälgijatest on saamas rahvuskangelased, paksude peale aga vaadatakse viltu – nii võiks võtta kokku olukorra koduvabariigis.



Kas pole paradoksaalne, et inimesed toituvad järjest tervislikumalt, vihuvad vägevasti sporti teha ja elavad kauemgi, kuid samal ajal muutuvad järjest põduramaks, haigemaks ja rasvunumaks?



Kõik siin elus on muidugi suhteline. Kui olin väike, armastasid vanainimesed öelda: “Paks laps, ilus laps.” Tõsi, kooliajal ei olnud paksud poisid, kes ei jaksanud puu otsa ronida ega üle kitse hüpata, arvamusliidrid ega tüdrukute lemmikud. Samas, kui nüüd tagantjärele mõelda, siis paksu süda oli kõrendiku omast kindlasti suurem. Igatahes on mul jäänud paksudest hea mälestus. Või on see hoopis solidaarsus, sest kolmandiku oma elust olen ka mina olnud paks.



Isiklikku



Kõige kergemini läheb paksuks poliitikas olles või riigiametis töötades – viimast tean omast kogemusest. Seminarid ja konverentsid, millel puudub sügavam sisu, ning üritused ja vastuvõtud, kus kohvipaus iga poolteise tunni tagant, ajavad nõrgema iseloomuga inimese ahnitsema. Algul lisandub kilo, siis kaks, varsti juba kümme ja kaugel see kakskümmendki on.



Siis hakkad oma vannitoakaalu kahtlustama. Mis sest, et triiksärk on paras üksnes käistest ja kuuenööbid ei lähe enam ammu kinni. Lohutad ennast mõttega, et hoolimata lisakilodest jätad endast soliidse mulje ja sinu sõna on teiste omadest kaalukam.



Nojaa, aga ühel hetkel, kui oled enda jaoks piisavalt vastikuks muutunud, saab sellest kõigest villand. Kui ma eelmisel suvel hoogsasti matkama hakkasin ja kilod kukkusid kui nõiaväel, tahtsid paar väljaannet minuga intervjuud teha. Või küsisid vähemasti retsepti, kuidas toonust tõsta. Aga ma olen paras argpüks – kartsin, et sõnun ära ja olen aasta lõpuks samasugune rasvane jõuluhani nagu terve selle XXI sajandi jooksul.



Pealegi olin piisavalt palju lugenud seltskonnaajakirjanduses neist vapratest, kes mõne kuuga kaks puuda alla võtavad ja pärast seda sama kiiresti oma endise vormi taastavad. Kas mitte meie praegune rahandusminister pole kollases meedias korduvalt kelkinud, kuidas ta mõne kuuga 35 kilo alla võttis... ja kurvalt tõdenud, et nüüd kaalub ta rohkem kui enne allavõtmist.



Meenub Jüri Krjukovi ja Urmas Kibuspuu surematu aastavahetuse šõu (1979), kus Kibuspuu teatas, et jättis joomise maha ja lubas naisele hakata uueks inimeseks. Krjukov soovitas seepeale: “Ütelge oma naisele, et see uus inimene joob hoopis hullemini, siis ta tahab seda vana kohe tagasi saada...”



Lugejatel võib muidugi tekkida küsimus, et kust ma võtan nüüd jultumuse sellisel delikaatsel teemal sõna võtta? Vastan: talv on kenasti üle elatud, 25 kilo alla võetud ning olen valmis näpunäiteid jagama.



Paar tarkusetera



Paljud kurdavad, et tahaks ka alla võtta, aga pole aega. No kuulge, tervis on meie kõige hinnalisem vara, selle korrashoidmiseks leiab aja alati. See oli vist teisel jõulupühal, mil kell seitse uni ära läks, sest raske oli olla. Kerge kümnekilomeetrine ring, ja kohe oli teine tera.



Olen hiljuti liikumisest ja jooksmisest rääkinud nii meie presidendi kui ka õiguskantsleriga – olgem ausad, väga hõivatud inimestega! – ja nõustun nendega, et liikumine pole tuuletallamine ega pelgalt ilu pant, liikumine aitab mõtteid korrastada ja lisaks kõigele muule ka vaimselt heas vormis olla.

Tagasihoidliku inimesena näen ma seda enda pealt. Pastakast pole ma lugusid kunagi välja imenud, aga vanu kirjatükke lugedes tunnevad tundlikud ninasõõrmed higi lõhna.



Mäletan, et esimesed terviserajad tekkisid okupeeritud Eestis 80-ndate aastate alguses. Eks sporti tehti ju ka Vene ajal, aga vähemasti Saue Sarapiku-nimelisel terviserajal oli tavaliselt kohal peale minu vaid üks villastes dressides taat, kes palki sikutas. Nüüd? Minge ilusa ilmaga ükskõik millisele terviserajale ja te kohtate seal sadu spordisõpru.



Alati on võimalik muidugi tervislike eluviiside eest ka maksta, käia jõusaalis või ujulas. Maitse asi. Mina kannatan higise inimese enda kõrval ära üksnes saunalaval.



Aga nagu iga asjaga, nii ei tohi tervislike eluviiside viljelemisega äärmustesse laskuda! Esmaspäevases “Terevisioonis” esines üks toitumisnõustaja, kes polnud mitu nädalat tarvitanud teragi suhkrut. Pealtnäha kena daam, aga nii kurnatud olekuga, et lausa hale hakkas. Milleks ometi ennast niimoodi piitsutada?



Sama on ka muude harjumustega. Kui oled harjunud pärast füüsilist tegevust õlut jooma, joo edasi. Ka neli õlut kustutab pärast 30-kilomeetrist matka janu, ei pea tingimata kuuspakki naha vahele ajama.



Rahakoti paksuse järgi ei saa inimesi liigitada paksudeks ja kõhnadeks – leidub ka väga vaeseid inimesi, kelle tagumik on nagu teise mehe talu. Selles mõttes tegi Tallinna keskerakondlik linnavalitsus karuteene kogukatele, et võimaldab ka neil ühistranspordis tasuta sõita. Tulemus? Paks enam jala ei käi ega vett ei joo.

Aga mis me ikka kirume, pigem julgustame üksteist. Kusagil pole kirjas, et elu peab kerge olema, aga raskustega ei pea alati harjuma. 1982. aastal ilmus Jaan Kaplinskil luulekogu “Raske on kergeks saada”.



Kerge on raske olla

raske on kergeks saada

hõlpus on olla

kes me ei ole

vaev õppida olema

kes me

