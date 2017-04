Arvamus

JUHTKIRI - Ettevaatust, poliitikud!

Laupäev, 22. aprill 2017.



Jah, sügisesed valimised pole enam mägede taga. On siililegi selge, et võimalikult suurt esindatust Saaremaa suurvalla volikogus sihivad nii kõik parlamendiparteid kui ka valimisliit Saarlane. Võib-olla tuleb valimisnimekirju veelgi.



Riigikogu sotsiaaldemokraatide kahepäevane invasioon Saaremaale oli märgilise tähendusega – sotse saabus siia koguni mitu autotäit. Ilmselt näeme selliseid mastaapseid külaskäike Toompealt meie kanti järgnevatel kuudel veelgi.



Ühte tahaks enne riigikogulaste järgmisi gastrolle aga kohalikele koolijuhtidele südamele panna – ärge lubage poliitikuid oma koolidesse! Seda enam, et sügisestel valimistel saavad esmakordselt hääle anda ka vähemalt 16-aastased noored. Meie Maa ei pea seda eetiliseks, kui riigikogulased imbuvad klassitundidesse või kooli aulasse, et hakata noortele varjatult ajupesu korraldama. Paraku nähti seekord sotse patseerimas mitmes maakonna haridusasutuses.



Las koolides õpetavad ikka sinna selleks palgatud õpetajad, mitte omakasu lõigata ihalevad poliitikud!



