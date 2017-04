Arvamus

JUHTKIRI - Musteremad

Reede, 21. aprill 2017.



Eesti ühiskonnas käib tuline debatt, milliste parameetrite järgi oleks õige valida aasta ema tiitli saaja. Arutelu on põhjustanud näiteks küsimused, kui palju peaks laureaadil olema lapsi ja kas aasta ema tiitliga tuleks tunnustada vaid abieluranda sõudnud emasid.



Meie Maa on seda meelt, et Eesti Naisliidu poolt välja antava tiitli pälvimiseks seatud kriteeriumid pärinevad ajast ja arust. Kindlasti vääriksid aasta ema austavat nimetust paljud needki tublid emad, kes peavad olude sunnil lapsi kasvatama üksinda. Me ei saa neilt ju nõuda abielus olemist, kui laste isa on pärast armuleegi kustumist osutunud näiteks vägivaldseks või kukkunud jooma.



Paraku just sellisesse olukorda sattunud emad naisliidu arvates aasta ema tiitlile kandideerida ei saa.



Õnneks on Saare maakonnas aasta ema tiitlit välja andvad naiskodukaitsjad suutnud korra ka nii-öelda raamidest väljas mõelda, tunnustades 2011. aastal Tiina Rüütlit, kes kasvatas üksikemana puudega last.



