Arvamus

JUHTKIRI - Streik mitmel rindel

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Bussijuhtide meeleavaldused üle Eesti ei tule enam kellelegi üllatusena – põhiliselt streigitakse, sest palk on väike. Atko Grupi ettevõtetes vohavatele rikkumistele on nüüd hakanud osutama tähelepanu ka transpordi ametiühing, mis tähendab, et probleem pole vaid rahulolematutes töötajates, vaid laiem.



Ka saarlasest bussijuhid kurdavad, et reaalselt tehtud ületunnid ei taha palgapäeval kontole laekuvas rahasummas kuidagi kajastuda ning skeemitamine käib näiteks isegi lisatasude kärpimise arvelt.



Kahju on sellest, et ei streigi mitte ainult mornid ja tööandja peale vihased bussijuhid, kellega ettevõttele reaalset tulu toovad heausksed reisijad iga päev kokku puutuvad. Rahulolematust on palju ka riiklikul tasandil – streigivad õpetajad ja arstid – nende ametite esindajad, kelle olemasolu ja tööle motiveeritus on tavainimesele suisa eluliselt olulise tähtsusega.



Kuna valitsus ei ole teinud otsust tervishoiu rahastamise suurendamiseks, valmistuvad järjekordseks streigiks teiste seas ka Saaremaa tohtrid. Paraku jääb kannatajaks igal juhul maksumaksjast teenuse tarbija, kelle sõna kogu selle mässumeelsuse keskel midagi ei maksa.



